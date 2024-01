Skal legge ut på historisk seilas: - En ikonisk handling

Utvandrerbåten «Restauration» la ut fra Stavanger 4. juli 1825 og ankom New York 97 dager senere, 9. oktober. Dette var den aller første organiserte utvandringen fra Norge og markerer starten på migrasjonen til USA. Det var 52 mennesker om bord på Restauration. De neste 150 årene reiste nær en million nordmenn, over 40 prosent av befolkningen, over Atlanteren.

I 2025, nøyaktig 200 år senere, skal en historisk kopi av skipet legge ut på samme reise. Seilasen er gjennomføres i forbindelse med Stavangers 900-årsjubileum i 2025 og den nasjonale «Utvandrermarkeringen 2025». Båten skal også innom England og Portugal på veien.

Dette ble gjort kjent på et arrangement for startskuddet for prosjektet, som ble avholdt på Fiskepiren torsdag ettermiddag. Stavanger-ordfører Sissel Knutsen Hegdal var blant de frammøtte.

– Ikonisk handling

Tora Aasland, tidligere SV-politiker, kunnskapsminister i Stoltenberg-regjeringen og fylkesmann, er styreleder for nasjonalkomiteen for den nasjonale markeringen.

– Vi ønsker dem lykke til og for oss i det store nasjonal jubileet er dette en ikonisk handling. Det er akkurat slik de gjorde den gangen, sier Aasland til RA.

– Verdien til prosjektet er at vi tar utgangspunkt i det som skjedde for 200 år siden i 1825, nemlig den første organiserte utvandringen til Amerika. Den gikk fra Stavanger med sluppen «Restauration». De erfaringene og de fortellingene vi har fått fra dem som har utvandret, bruker vi i møte med innvandrere og migrasjon i dag.

Hun forteller at det strebes etter å lære av dem som dro fra Norge til USA i 1825, slik at man kan møte innvandrere og migranter med større kunnskap.

– Vi ser på situasjonen i dag og er helt overbevist om at det kan læres mye av de som dro herfra i 1825. De flyktet fra noe, de hadde ikke frihet nok. Det var mange årsaker, og det er minst like mange årsaker i dag. Nå er det vi som et rikt land som får migrantene og innvandrerne. Vi må jo vite litt om hvordan vi skal møte de ulike kulturene.

Det er flere forskningsstudier i gang knyttet til jubileet.

– Vi skal få ny kunnskap om dette, sier hun.

I orkansesongen: – Uheldige med tidspunktet

Seilasen skal vare 97 dager og starter fra Stavanger 4. juli og ender i New York 9. oktober. Skipet er en historisk kopi av «Restauration», som skal ha havnet på avveie etter at den ble solgt til en danske i USA. Den formelle eieren er i dag Cato Østerhus som kjøpte den av tidligere eier Yuhong Jin Hermansen.

– Jeg ville ikke at den skulle havne utenfor Ryfylke. Den hører til her, sier Østerhus og legger til at det var en del av avtalen med tidligere eier at båten skulle overføres til venneforeningen.

Østerhus skal selv være med på reisen hele veien til USA. Totalt skal seks til ni personer være en del av det faste mannskapet.

– Vi har jo vært litt uheldige med tidspunktet de reiste på, midt i orkansesongen. De klarte de i 1825, da må vi jo klare det i dag også, sier han. Men likevel, det er ingenting å kimse av. I 15 meter høye bølger, blir man liten. Dette er en liten skute her inne i Vågen. Der ute blir den bare en liten dobbe.

Utvendig er båten en tro kopi av 1825-versjonen, men innvendig har de tatt seg noen friheter, innrømmer Østerhus.

– Vi har laget køyer og bysser for overfarten. Vi kommer ikke til å slippe ned så mange der.

Den er i full drift, men den tåler ennå ikke en overfart til New York. Hittil har den vært i full drift gjennom venneforeningen. Sluppen har ligget mye ved Utstein Kloster Hotell, hvor gjester har fått bruke den til kortere turer.

– Dess mer den blir brukt, jo bedre er det. Vi vet det kommer skje ting, det er bare hva som kommer til å skje.

Flere bidragsytere

Kjetil Junge har meldt seg til å bake surdeigsbrød til mannskapet – alle 97 dagene ferden tar. Han er eier av Rosenkildehaven bageri i Bakergata, og bruker en 250 år gammel vedfyrt ovn til å lage surdeigsbrød med en 150 år gammel surdeigskultur. Attpåtil er kornet dyrket på Finnøy og det brukes ingen maskiner – fra korn til bakst.

– Det er kjempekult å bidra! Dette er jo det nærmeste vi kommer slik brødet var for 200 år siden, sier Junge til RA.

Før han kan sende brød av gårde med mannskapet, må han finne ut hvordan brødene best kan oppbevares over nærmere 100 dager. Men en ting er heldig med denne typen brød:

– Det blir ikke muggent. Surdeigskulturen er så sterk at det kun tørker ut. Før spise man kavring og blandet med vann – eller øl.

Artist Rita Eriksen og kunstner Ingvar Moi er også blant bidragsyterne.

Mangler 10 millioner

Prosjektet mangler 10 millioner kroner på finansieringssiden. Daglig leder Ann Irene Sem-Henriksen mener dette er summen som kreves hvis alt skal bli gjort.

– Vi trenger samarbeidspartnere for å realisere dette. Skuten er bygget til å gå i dette farvannet i Ryfylke. Det koster noe å rigge skuten om, sier Sem-Henriksen til RA.

– Hvilke samarbeidspartnere vi får, kommer til å avgjøre hvor langt vi kan strekke oss. Noe behov er vi nødt til å dekke. Vi må korte ned baugspydet noe. Det er litt over 9,5 meter langt, og da vi dro over til Kvitsøy i siv kuling, dukket det under fire ganger. Over Atlanteren kan det bli mer. Da må vi rigge om seilene.

Fram til nå har det vært lite gehør hos sparebankstiftelser og lignende.

– De fleste ser bare en reise til Amerika. Jeg får ikke gjennomslag og jeg kjenner på uro. De er mange midler i stiftelser og foreninger, men jeg når ikke fram.

– Er det fare for at båten ikke kan ta fra land i Stavanger 4. juli 2025?

– Vi skal over. Jeg er overbevist om det. Det er noen der ute som vil bidra med å gi oss litt vind i seilene, sier Sem-Henriksen og smiler.

