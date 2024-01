Han ga ut bok om politiske skandaler. Nå måtte den oppdateres

Kim Arne Hammerstad har skrevet masteroppgave om politiske skandaler og ga i 2019 ut boka «Politiske skandaler. Sex, korrupsjon og maktkamp».

Om ikke den første utgaven skildret nok skandaler, har nye skandale-overskrifter kommet i fleng. Det har gitt behov for en helt ny utgave i bokhandelen i slutten av januar.

Solberg står sterkt

Høyre-leder og tidligere statsminister Erna Solberg er nesten verdt en bok i seg selv.

Mannen, Sindre Finnes, drev storstilt aksjehandel i perioden Erna Solberg var statsminister. Ifølge en liste Finnes selv har delt, gjorde han 3290 aksjehandler i over 70 selskaper i løpet av hennes regjeringsperiode. 14 ganger skal det ha skjedd samtidig som Solberg hadde innsideinformasjon i selskapene. Erna Solberg har likevel gitt beskjed om at hun vil fortsette som Høyre-leder og være partiets statsministerkandidat om snaue to år.

Saken knyttet til Sindre Finnes sin aksjehandel, kunne felt Erna Solberg. Men det ble ikke slik.

– Jeg ventet litt med den nye boka i tilfelle det skjedde noen utvikling i forhold til Erna Solberg. Men hun blir sittende.

– Det forteller ikke bare mye om Erna Solbergs posisjon i Høyre. Det forteller også mye om hvor svakt Jonas Gahr Støre står som statsminister, sier Kim Arne Hammerstad til FriFagbevegelse.

– Solberg er nærmest en eneveldig leder i Høyre. Og Høyre satser på at hun – til tross for aksjeskandalen – står så sterkt fremdeles at hun kan slå Jonas ved neste stortingsvalg, legger han til.

Sushi-gate og pendlerboliger

Rett etter hans første utgave, kom det fire politiske skandaler på tolv måneder.

– Det er et høyt snitt, slo han fast overfor FriFagbevegelse og begynte å tenke på en oppdatering av boka allerede da.

Det startet med Erna Solberg og hennes «sushi-gate», som førte til at landets daværende statsminister måtte betale en bot på 20.000 kroner for å ha brutt koronaregelverket i forbindelse med en bursdagsfeiring. Nok en gang var Sindre Finnes ansvarlig.

Så fortsatte det med tre pendlerbolig-saker: KrF-leder og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad, samt stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap), før det kulminerte med Ap-nestleder og arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik.

Både Ropstad og Hansen måtte fratre som henholdsvis partileder/statsråd og stortingspresident, mens Tajik trakk seg som statsråd. Alle tre sitter fortsatt på Stortinget.

Aksjer og habilitet

Senere har skandaler rundt pendlerboliger blitt fulgt opp av skandaler rundt aksjekjøp (Erna Solberg og Anniken Huitfeldt sammen med sine menn og Ola Borten Moe) og habilitet (Tonje Brenna og Anette Trettebergstuen).

Mens Brenna har blitt sittende, har Borten Moe, Trettebergstuen og Huitfeldt måttet forlate regjeringen. Også Odd Roger Enoksen forlot Støre-regjeringen etter å ha beklaget at han som topp-politiker innledet et forhold til en ung kvinne han traff i 2005 da hun var 18 år og skoleelev.

Nå er det justisminister Emilie Enger Mehl som er i hardt vær.

Bakgrunnen er låneskandalen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), som førte til at direktøren måtte gå dagen etter at det ble kjent at NSM på egen hånd har tatt opp et lån på 200 millioner kroner i privatmarkedet.

– Blir justisminister Emilie Enger Mehl neste statsråd ut?

– Det er et godt spørsmål. Det blir spennende å se hvordan opposisjonen agerer, mener Kim Arne Hammerstad.

Justisministeren skulle møtt til høring i Stortinget før jul, men ble syk, og høringen måtte utsettes.

– Hvis det viser seg at Mehl har hatt kunnskap om denne finansieringssaken, blir det spennende å se. SV uttalte seg overraskende kritisk til Mehl rett før jul.

– Jeg kan i alle fall si såpass at det nok brenner kraftig under landets justisminister, sier Hammerstad.

Kim Arne Hammerstad har skrevet en ny bok om politiske skandaler. (Leif Martin Kirknes)

Mest absurde skandale

Rødt-leder Bjørnar Moxnes serverte det Hammerstad kalte «den mest absurde skandalen av alle» sist sommer.

Romerikes Blad avslørte at Rødt-leder Bjørnar Moxnes var tatt for å stjele et par solbriller på Oslo Lufthavn Gardermoen. Det førte til slutt til at han måtte gå av som Rødt-leder.

Siden har den tidligere Rødt-lederen innrømmet fem tyverier fra en matbutikk i Oslo, og i den forbindelsen fortalt til VG at han har et psykisk helseproblem.

Hammerstad mener påstanden om den mest absurde skandalen, står seg. Men han vil moderere uttalelsen litt med tanke på hva som har kommet fram i etterkant.

– Det er snakk om en person som har slitt psykisk, og hvis Rødt eller Moxnes selv hadde hatt en bakgrunnssamtale med Romerikes Blad da det skjedde, er det ikke sikkert det hadde blitt en sak ut av det en gang, sier skandalebok-forfatteren.

Kontrast-saker

Hammerstad mener sakene knyttet til Moxnes og Solberg er kroneksempler på hvordan pressehåndtering har en viktig og avgjørende rolle i forhold til utfallet av skandalesaker.

– Erna Solberg har håndtert aksjesaken på en utmerket måte, gjennom å ta regien selv og kom fint ut av det. Mens Moxnes med sine stadige bortforklaringer fikk et dårlig utfall. Hadde han lagt alle kortene på bordet slik han gjorde overfor VG i november, kunne han beholdt vervet som partileder, tror Hammerstad.

