Når vi nå på tampen av et dramatisk 2023 ser oss tilbake, er det særlig én nyhet som glimrer med sitt fravær: Den om at Erna Solberg trekker seg som Høyre-leder.

Den tidligere statsministeren gjennom åtte år, og den lengstsittende Høyre-lederen gjennom tidende, sier til TV2 i et av flere årssluttintervjuer at det var «et dårlig år». Det er et gedigent paradoks når Høyre gjorde et brakvalg i høstens lokalvalg, og for første gang vippet sin største politiske rival− Arbeiderpartiet − fra tronen som landets største parti. Antallet Høyre-ordførere ble tredoblet og landet ble malt blått.

Saken kan bli styggere

Men det er ikke det vi snakker om når det politiske året 2023 skal oppsummeres. Isteden er det Erna Solbergs håndtering av ektemann Sindre Finnes mange tusen aksjekjøp som totalt dominerer tilbakeblikkene. Det er oppsiktsvekkende at partiet Høyre aksepterer det, og likevel uttrykker total tillit til sin partileder.

Erna Solberg tar altså ikke personlig ansvar. Selv om hun, mer enn noen gjennom sin posisjon som tidligere statsminister og leder for landets største parti, er den fremste forvalteren av vårt politiske system. Audun Lysbakken (SV) har oppsummert det presist: «I Norge har vi tradisjon for at politikere må ta ansvar for feil. Det er viktig for tilliten til systemet at feil får konsekvenser for de på toppen. Denne ansvarskulturen er svekket i norsk politikk».

«Erna Solbergs sak har bidratt til å svekke tilliten til oss politikere ytterligere», sa statsminister Jonas Gahr Støre i høst da Anniken Huitfeldt ble vist døra som utenriksminister. Solberg innrømmer det til og med selv. På spørsmål om hun føler ansvar for å ha svekket tilliten til norske politikere, svarte hun «jeg føler ansvar for at min sak kan bidra til det, ja». Men hun mener samtidig at hennes mangel på årvåkenhet overfor sin mann, arroganse overfor eget embetsverk som advarte henne og innrømmede inhabilitet «i en rekke saker», ikke bør få noen konsekvenser. Så lenge partiet vil ha henne.

Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomite har i høst behandlet de mange habilitetssakene som i 2023 har hjemsøkt den norske politikereliten. Konklusjonene faller først i februar, og så sent som 19. desember ba komiteen om mer informasjon fra Statsministerens kontor om behandlingen og journalføringen av Sindre Finnes’ aksjehandler. Saken kan bli styggere.

Hvis Erna Solberg var statsminister i dag ville hun mest sannsynlig måttet gå av. Men for Solberg har komiteens konklusjoner ingen formell betydning. Hun er nå bare menig folkevalgt, og hun og Høyre har allerede valgt å gå ufortrødent videre sammen. Høstens aksjeskandale er for dem akseptabel. Tilliten til politikerne og systemet får være andres ansvar.

