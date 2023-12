Erna ferdig med 2023: Fortsatt gift med Sindre

Vignett "Mitt 2023" (Dagsavisen)

Sentrale politikere oppsummerer året som har gått, og sier litt om forventningene for 2024.

– Ja da. Alt blir som før. Vi reiser til Bergen, og vi feirer jul slik vi alltid har gjort. Julen, den blir fin, den, sier Høyre-leder Erna Solberg i en rolig, uforstyrrelig tone, her hun sitter så fredelig på sitt kontor på Stortinget og skriver julekort til både politiske venner og fiender.

– Å skrive julekort er en gammel, god tradisjon jeg har. Jeg skriver til folk jeg har møtt på min vei i år, sier den tidligere statsministeren.

Fortsatt gift med Sindre

Hun forteller at årets julefeiring med familien kommer til å foregå på akkurat samme vis som den alltid har gjort. Det tradisjonelle gløggselskapet med venner blir som vanlig arrangert rett før jul, og julaften feires som alltid i Bergen sammen med Solbergs to søstre og deres familier. Det blir pinnekjøtt og enten multekrem, karamellpudding eller iskrem til dessert, og hennes to voksne barn kommer selvsagt også hjem til jul. Og ja: Ektemannen Sindre Finnes er også med i familiens midte. Både han og Solberg har blitt grundig herjet med i sosiale medier og Nytt på nytt-sendinger denne høsten.

– Jeg er gift med Sindre Finnes og planlegger å fortsette å være gift med Sindre Finnes. Dette har vært en vanskelig sak for oss, men vi har vært gift lenge, sa Solberg på en pressekonferanse tidlig i november.

– Det er noen verdier man skal ha i bunn, og de har jeg fortsatt, sa hun til pressen, etter at det ble klart at Økokrim hadde besluttet å ikke etterforske Sindre Finnes for innsidehandel med aksjer da hun var statsminister i årene 2013–2021.

Tidenes politiske bombe

For et så uvanlig politisk år har 2023 vært: Ordene «etterforskning», «Økokrim» og «innsidehandel» ble altså nevnt i de samme setningene som handlet om den stødige tidligere statsminister Erna Solberg og ektemannen hennes. Hadde vi lest dette for et år siden, ville vi trodd det var rent oppspinn. Men slik ble det i år. Fredag 15. september smalt tidenes politiske bombe, og Erna Solberg måtte holde sitt livs tyngste pressekonferanse. Der innrømmet hun at Finnes hadde handlet aksjer for svimlende summer mens hun var statsminister, og at han hadde løyet for henne.

Dette skjedde fire dager etter valgnatten 11. september, da partifellene hyllet henne som en dronning på Høyres Hus. Partiet hennes gjorde et knallvalg, fikk 25,9 prosent av stemmene på landsbasis og ble landets største parti for første gang på 99 år. Høyre ikke bare doblet antall ordførere etter kommune- og fylkestingsvalget, slik Solberg hadde erklært som opprinnelig mål – de triplet antall ordførere.

Solberg viser oss stolt et stort fellesbilde av nesten alle de nye, glade Høyre-ordførerne. Det er årets julekort-motiv.

– Ja, vi fikk 107 ordførere og åtte fylkesordførere. Og 18 av de 20 største kommunene i Norge styres av Høyre, sier Solberg, med en slags blid stolthet i stemmen.

– Vi fikk et prosentvis godt resultat i valget, men det var jo ikke et helt spektakulært resultat. Likevel fikk vi veldig god uttelling i forhandlingene rundt om i kommunene etter valget, sier hun, og tenker nok på at Høyre i perioder i år har hatt målinger rundt 30-tallet.

I løpet av 2023 har Høyre mistet oppslutning. Etter at aksjeskandalen sprakk, gikk de også litt ned, men på langt nær så mye som valgforskere og andre kommentatorer antok på forhånd.

– Et fantastisk år

Dagsavisen spør Solberg om hun syns 2023 vært et «annus horribilis», på tross av oppturen i valget.

– Nei, det vil jeg ikke si, sier Solberg, nærmest litt overrasket, men legger til:

– Jeg holder ikke på med slike merkelapper. Det var masse å glede seg over i 2023. Du kan ikke ta fra Høyre at det har vært et fantastisk år! Det er vel gjerne slik med oss mennesker at vi lar de vanskelige sakene overdøve de gode sakene. Det er en viktig mental trening: Å ikke glemme de gode sakene. Men det har selvsagt vært en vanskelig høst.

– Hva var det svarteste øyeblikket i 2023?

– Den fredagen jeg holdt den pressekonferansen, og helgen etterpå – da var det selvfølgelig tøffe tider, innrømmer den tidligere statsministeren.

– Så fredag 15. september var ikke den beste dagen i 2023?

– Nei, det ville være en underdrivelse!

– Men på valgnatta, da du jublet for resultatet – hadde du allerede da en nagende følelse av hva som kom?

– Vi hadde jo ikke på det tidspunktet oversikt over aksjehandlene til Sindre. Vi visste at han holdt på med en liste og at det hadde vært noe handel i månedene før jeg gikk av som statsminister i 2021, slik E24 skrev om onsdagen før valget. Så jeg hadde jo fått en dårlig følelse, men vi visste ikke dimensjonene over det hele på det tidspunktet, sier Solberg og legger til:

– Men jeg var fullt i stand til å glede meg over det som skjedde på valgnatten.

Høyre-leder Erna Solberg og ektemannen Sindre Finnes. (Rodrigo Freitas/NTB)

– Trygg på meg selv

På en eller annen måte har Erna Solberg kommet seg gjennom den turbulente høsten 2023.

– Hva er du sier til deg selv, når du står midt i stormen?

– Jeg tenker at ting som har skjedd, de har skjedd. Da må man håndtere det. Det mener jeg er en grunnleggende ledelsesutfordring: Selv om ting som ikke burde skje, har skjedd, så må du være i stand til stå der du er og arbeide med å finne en løsning på den utfordringen du står oppe i, mener hun.

– Grunnen til at jeg har «stått i det» denne høsten, er nok at jeg er trygg på meg selv. Jeg er trygg på hva jeg står for. Jeg vet hvem jeg er. Jeg vet hva mine verdier er, sier Solberg, men legger til:

– Jada, det er oppturer og nedturer og du kan bli irritert og sur og det er medieoppslag som er helt urimelige. Men i det lange løp må du vite hvem du er, vite hvilke verdier du har, og så må du sortere sakene og forsøke å løse de problemene du står i.

– Du høres ut som en veldig rasjonell type. Er du det?

– Jeg er i alle fall rasjonell i denne typen spørsmål, jeg kan være emosjonell på andre ting. Men hvis du tar på deg det å være statsminister eller leder, eller har ambisjoner om det, så må du ha en evne til være rasjonell gjennom det som er vanskelige saker.

Har vurdert å gå

I månedene etter 15. september fulgte det flere pressemøter om aksjeskandalen, men ingen så dramatiske som det første. Det var pressetreff som handlet om at Økokrim ikke ville etterforske, og ett der Solberg etter en partisamling lettet kunne erklære at hun opplevde å ha tillit i partiet. Hun møtte også pressen etter å ha blitt grillet om aksjesaken i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomités åpne høring 7. november.

– Du har mange ganger denne høsten fått spørsmålet: «Hvorfor trekker du deg ikke som Høyre-leder?» Har du vurdert å gå av?

– Ja, det har jeg vurdert. Jeg har vært helt ærlig hele veien gjennom om dette, at dette er en vurdering både jeg og som partiet har måttet ta. Vi har diskutert dette, og ved hvert steg jeg har tatt, har jeg valgt å være ærlig og si ting som de er. Jeg har måttet se på om jeg har krefter, og om partiet syns jeg er et pluss i stedet for et minus. Jeg har fått mange tilbakemeldinger fra partifeller og støttespillere om at jeg bør fortsette.

– Tror du likevel at det er noen i partiet som skulle ønske at du trakk deg, så Høyre slapp å ha denne saken hengende over seg?

Solberg tar en kort, men merkbar pause.

– Helt sikkert. Det er selvfølgelig noen i partiet som mener at en annen kunne gjort partilederjobben like godt som meg. Opplevelsen jeg har hatt, er at de fleste i Høyre ønsker at jeg skal fortsette. Men det ville være rart om vi hadde et parti der ikke noen mente noe annet.

Partileder-rekorder

Når vi går inn i det nye året, 2024, har Erna Solberg vært leder i Høyre i 20 år. Det er like lenge som Einar Gerhardsen var leder i Arbeiderpartiet (1945-1965). Fortsetter hun og blir borgerlig statsministerkandidat i 2025, og tar noen år til etter der, så begynner hun å nærme seg Carl I. Hagens rekord som den lengst sittende norske partilederen (28 år).

– Hadde du noensinne trodd at du skulle sitte så lenge, da du begynte i 2004?

– Nei, det hadde jeg ikke trodd på det tidspunktet. Da hadde Jan Petersen sittet i ti år, og før det skiftet vi ledere ganske ofte. I utgangspunktet hadde jeg vel ikke akkurat planlagt å sitte så lenge, men veien blir på en måte til mens man går, sier Solberg.

– Man må hele tiden kjenne etter om man har krefter, lyst, politiske ideer og en evne til å tenke nytt. Så må man selvfølgelig være lydhør: Hva mener de rundt deg, hva mener partiet?

– Hadde du noen gang trodd at din egen ektemann skulle bli årsaken til dine og Høyres problemer?

– Nei, det hadde jeg jo ikke trodd. Jeg visste jo fra før at han var interessert i og har drevet med aksjer. Men dette var jo et sjokk for meg også.

Vil ikke ha politisk spill

Men hva slags eventuelle sjokk – eller gleder – venter Erna Solberg i 2024, bortsett fra at hun kan feire 20 år som partileder?

Det som er ganske sikkert, er at kontrollkomiteen i Stortinget etter planen leverer sin innstilling om habilitetssakene i februar. Tidligere har Solberg sagt om innstillingen til Dagsavisen: «Det er viktig hvilken argumentasjon som ligger bak, hva slags grunnlag den bygger på, og hvem som slutter seg til kritikken». Hun har også tidligere sagt til Dagsavisen: «Så er jo det store spørsmålet hvordan kontrollkomiteen behandler saken. Det får vi komme tilbake til når kontrollkomiteen har gjort det. Jeg bare forutsetter at de gjør det uten at de har politiske baktanker med det de gjør».

– Hvor spent er du på innstillingen? Og hva mente du med «politiske baktanker»?

– Jeg håper at kontrollkomiteen ser på prinsippene i disse sakene, og at de ikke bruker dette til politisk spill. Det har jo vært tendenser til partipolitikk i kontrollkomiteen i tidligere perioder. Men kritikk kommer jeg til å få. Jeg er jo kritisk til det som har skjedd selv.

– Kan komiteens konklusjoner føre til at du trekker deg som Høyres leder?

– Det har jeg ikke tenkt å kommentere. Jeg får lese kontrollkomiteens innstilling når kommer, sier Solberg, og gjør mine til å avslutte intervjuet.

Nå skal hun fortsette med å skrive julekort.

Julekort til Jonas

Hun har allerede skrevet ferdig mange kort, både til mange nyvalgte Høyre-ordførerne, til de som har måttet gå av etter valget, til de andre parlamentariske lederne på Stortinget.

– «Kjære Kirsti Bergstø i SV, du får ha en riktig god jul?»

– Å, jeg skriver mer enn det. Jeg liker å sitte å tenke på de jeg skal skrive til en liten stund, tenke over hva jeg vil si til akkurat dem. Jeg lærer jo litt også. «Nei, se der ja, nå har vi fått Høyre-ordfører i Namsskogan også».

– Hva med kontroll- og konstitusjonskomiteen, har de fått julekort fra deg i år?

– Altså, nå pleier jeg ikke å sende julekort til verken kontrollkomiteen eller andre komiteer i Stortinget. Jeg skriver til folk! Så jeg har skrevet til enkelte medlemmer i kontrollkomiteen.

– Statsminister Jonas Gahr Støre, da, får han noe fra deg i år?

– Å ja da, både Jonas og alle statsrådene hans får julekort.

– Kan jeg spørre hva du skrev til Jonas?

– Nei, svarer Solberg og smiler lurt.

