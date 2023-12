Lavrov hevder Russland er styrket: – Krigen var ikke et valg

Sergej Lavrov hevder krigen i Ukraina har styrket Russland, ifølge medier som Sky News og dansk TV 2.

– Krigen i Ukraina var ikke et valg. Det var en uunngåelig krig, som følge av at USA i en årrekke har prøvd å undergrave russisk kultur og russisk språk i det østlige Ukraina, sa Lavrov under en konferanse i Doha, ifølge dansk TV 2.

Lavrov tilføyer at Russland vil være enda sterkere når krigen er over, og ber altså Ukraina innse at USA har plassert dem «i et dypt hull».

President Vladimir Putin hevdet nylig at USA og dets allierte prøver å «stykke opp og rane» Russland.

Fakta om Lavrov

Sergej Lavrov er en russisk diplomat og politiker, Russlands utenriksminister siden 2004. Lavrov er medlem av partiet Forent Russland.

Som diplomat og forhandler regnes Lavrov som særdeles dyktig. Han er mindre profilert som politiker. Utenrikspolitikken ligger i Russland under presidentens ansvarsområde.

Lavrov er utdannet ved det prestisjetunge Moskvas statlige institutt for internasjonale forhold, MGIMO, hvor han ble uteksaminert i 1972.

Fra 1992 til 1994 var han russisk viseutenriksminister, deretter fram til 2004 Russlands ambassadør til FN.

Kilde: Store norske leksikon

Peker på Russland

Forfatter og medieviter John Færseth er aktuell med boken «Spesialoperasjon. Ukraina og Russland 2004-2023», der han ser nærmere på bakgrunnen for Russlands og president Vladimir Putins fullskala invasjon.

– I KGB-apparatet, der Putin «kommer fra», var det en utbredt idé om at hvis det var motstand mot Sovjetunionen og kommunistregimet i østeuropeiske land, så måtte det skyldes Vestens renkespill. Alt dette er tankegods som Putin har med seg, og som preger hvordan han tenker, sa Færseth til Dagsavisen nylig.

Seniorforsker Karsten Friis ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (Nupi) sa nylig til Dagsavisen at det er et kjent narrativ fra Kreml at Russland «demoniseres» av Vesten.

– Men etter fullskala-invasjonen av Ukraina er det liten tvil hvor ansvaret ligger. Ikke bare for angrepet, men også for krigsforbrytelser, kidnapping av barn og så videre. Slik sett er denne krigen ganske svart-hvitt moralsk sett, sa Friis til Dagsavisen.

Nupi-forskeren pekte samtidig på at det er Russland som har framprovosert Natos handlinger etter annekteringen av Krim i 2014.

Putins talsmann: – Vesten brenner opp pengene sine i peisen

Før helgen sa Dmitrij Peskov, talsmann for Kreml og Russlands president Vladimir Putin, at en russisk seier i Ukraina nå er uunngåelig.

– Russisk seier er uunngåelig. På den ene siden vil Vesten at krigen skal slutte, men på den andre siden forlenger de den ved å stadig kaste bort pengene sine på en tapt sak. De brenner opp pengene sine i peisen, sier Peskov, som nylig uttalte at Vesten er i ferd med å bli krigstrett.

Både danske og amerikanske eksperter har pekt på viktigheten av vestlig støtte til Ukraina, hvis ukrainerne skal kunne lykkes mot russerne. På lederplass har anerkjente The Economist skrevet at balansen i krigen i Ukraina har tippet i favør Russland og president Vladimir Putin – i hvert fall foreløpig.

