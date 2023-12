Et vulkanutbrudd på Reykjanes-halvøya på Island sendte røykskyene opp på nattehimmelen mandag kveld og truet fiskelandsbyen Grindavik, som ligger i nærheten av en av landets mest berømte turistattraksjoner, Den blå lagune og kraftverket Svartsengi. Men fiskelandsbyen, som ble evakuert før vulkanutbruddet, ser foreløpig ut til å unngå å bli rammet av lava, melder landets meteorologiske institutt.

– Det som er litt spesielt, er at jordskjelvaktiviteten har vært voldsomt stor i starten, og nesten ti ganger større enn selve utbruddet. Men utbruddet skjedde egentlig på det mest gunstige stedet man kunne tenke seg i dette området, sier Haflidi Haflidason, geolog og professor emeritus ved Institutt for geovitenskap hos Universitetet i Bergen (UiB), til Dagsavisen.

Haflidi Haflidason, professor emeritus ved Universitetet i Bergen. (Pressefoto UiB)

– Sprekken ligger knapt tre kilometer nord for vannskillet, og øst for Grindavik – et sted der lava flyter enten én vei eller den andre, og på grunn av vindretningen strømmer lavaen nå ikke mot Grindavik, sier Haflidason.

[ Julen er full av tradisjoner ]

Forventet område

Haflidi Haflidason har fulgt aktiviteten på Island lenge, helt siden landet ble rammet av flere mindre skjelv i november. Utbruddet som startet ved 22.20-tiden lokal tid mandag kveld er den hittil største aktiviteten, og et skjedde akkurat på det området Haflidi Haflidason hadde forventet, ut fra den utviklingen han har sett i løpet av siste en og en halv måned.

Utbruddet skjedde i nærheten av en blå lagune og Svartsengi kraftverk.

– Vi har sett at magmaen har samlet seg under den Blå lagunen og Svartsengi kraftverk. Lagunen ble faktisk åpnet i forgårs igjen, og så måtte de nok stenge den på nytt. De var forberedt at det kunne skje, men alle trodde kanskje at dette ville dø ut, så det kom litt uventet sier, Haflidason.

Mye avhenger av hvor lang tid det vil pumpes ut lava, og hvilken retning den flyter. — Haflidi Haflidason, professor

– Er faren over nå?

– Nei. Faren er ikke over. Mye avhenger av hvor lang tid det vil pumpes ut lava, og hvilken retning den flyter. Lava flyter ganske raskt på grunn av høytemperatur, og det er muligheter for at den vil kunne strømme ned til hovedveien til Reykjavik-området, for eksempel. Dersom jordsprekken utvider seg med ett par hundre meter sørover vil lava begynne å strømme ned langs nordsiden av høydedraget og mot Grindavik, sier Haflidi Haflidason.

[ Slik får vi strømprisene ned ]

Kun svovel

Rundt 4 000 mennesker ble evakuert fra fiskebyen Grindavik allerede i november.

– Er det ingen mennesker i Grindavik nå?

– Nei. De siste to ukene har de fått lov til å komme på dagtid og jobbe, men de får ikke lov å overnatte, så det var veldig få mennesker i går kveld, når dette startet. Mange har spurt om det er mulig å få flytte tilbake før jul, men det er neppe mulig, sier Haflidi Haflidason.

Utbruddet skjer i et område som ligger 50 kilometer fra flyplassen.

– Foreløpig er det ingen askeskyer, som kan forårsake stor skade på trafikken. Men det største ubehaget akkurat nå er alle gassene som strømmer opp sammen med denne typen lava. Slik produksjon av svovel, er selvfølgelig veldig irriterende for luftveiene, men hittil har man vært heldige med vindretningen slik at de ikke har nådd bebyggelsen i særlig grad, sier Haflidason.

Regionen rundt hovedstaden Reykjavik har opplevd en økning i jordskjelvaktiviteten siden slutten av oktober.

[ Må til for å få lavere strømpriser ]

Lava og flammer

Kringkasteren RUV skriver at utbruddet startet i vulkanen Hagafell nordøst for Grindavik mandag kveld. Både Ruv og Morgunbladid har publisert bilder hentet fra direkteoverføringer av området der man kan se lava og flammer. Grindavik ligger i nærheten av Keflavik-flyplassen, men forskere har sagt at et nytt utbrudd trolig vil produsere lava, men ikke noen askesky.

Ifølge RUV var det flere jordskjelv i området før utbruddet, det største med styrke på 4,2. Islandske myndigheter var mandag kveld på vei til området med helikopter for å anslå lokasjonen og størrelsen på utbruddet.

[ – Forskere er optimister og tror dødsstraffen forsvinner snart. ]

Kan nå landsby

Fiskelandsbyen Grindavik, som ble evakuert før vulkanutbruddet, ser foreløpig ut til å unngå å bli rammet av lava, melder NTB og Islands meteorologiske institutt.

Utbruddet startet ved 22.20-tiden lokal tid mandag kveld. Da sa leder Kristin Jonsdottir for Islands meteorologiske institutt at det var fare for at lavaen kunne nå Grindavik. Men tidlig tirsdag morgen sa geofysiker Björn Oddson etter et møte med sivilforsvaret i Reykjavik at han nå har potensielt gode nyheter å komme med. Det melder kringkasteren RUV.

Sprekken i jordoverflaten er rundt 3,5 kilometer lang, og den har vokst hurtig, heter det videre.

Rundt 100 til 200 kubikkmeter lava kom opp per sekund, flere ganger mer enn i tidligere utbrudd i området, ifølge meteorologene.