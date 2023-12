Flykapteinen nektet mann ombordstigning: – Diskriminering

I juli 2022 skulle mannen og hans familie fly fra Oslo Lufthavn Gardermoen til New York JFK. Mannen er født og oppvokst i Norge, og er av halvt norsk og halvt eritreisk opphav.

Familien sjekket inn og gikk gjennom sikkerhetskontrollen uten problemer. På vei til gaten møtte mannen noen kjente som han slo av en prat med.

Sikkerhetsrisiko

Da mannen skulle gå om bord i flyet ble han stoppet for en rutinekontroll – en screening. Da screeningen var gjennomført fikk han beskjed om at kapteinen hadde besluttet at han ikke fikk gå om bord i flyet. Sikkerhetspersonell begrunnet dette med at han hadde beveget seg for mye inne på flyplassen og var derfor en sikkerhetsrisiko, ifølge dommen i Diskrimineringsnemnda.

I dagene etter prøvde han å få en forklaring på hvorfor han hadde blitt nektet ombordstigning av flyselskapet. Mannen fikk da tilbud om nye billett kostnadsfritt av Norse Atlantic. Men han fikk ingen forklaring på hvorfor han var blitt nektet å gå om bord i flyet. Han fikk heller ikke innsyn i sikkerhetsrapporten som hadde konkludert med at han var en risiko.

Nektet innsyn

I klagesaken opplyste Norse at selskapets sikkerhetspersonell hadde observert klager ved innsjekkingsområdet og ved gaten. Derfor hadde de blitt bekymret for at han var i psykisk ubalanse eller var ruspåvirket. Flyselskapets sikkerhetspersonell mente at atferden kunne være en sikkerhetsrisiko og at kapteinen derfor nektet han adgang til flyet, ifølge dommen.

Flyselskapet hevder overfor nemnda at de ikke kan konkretisere hva som lå til grunn denne vurderingen utover at en påstått «avvikende / irrasjonell atferd». Innsyn i denne vurderingen ble av Norse vurdert som en sikkerhetsrisiko i seg selv, men at vurderingen på ingen måte var knyttet til mannens etnisitet/hudfarge.

Feilvurdering

Etter at saken ble klaget inn for Diskrimineringsnemnda har Norse i ettertid konkludert med at det hele var en feilvurdering og har beklaget dette og mannens opplevelse av dårlig behandling fra flyselskapets representanter. Norse fastholdt at det ikke hadde sammenheng med mannens etnisitet/hudfarge, ifølge dommen.

Diskrimineringsnemnda mener at flyselskapets vurdering er lite troverdig. Blant annet endret de forklaring underveis under behandlingen i nemnda. Etter en samlet vurdering kom nemnda til at det var overveiende sannsynlig at klagerens etnisitet var utslagsgivende for at han ble vurdert til å være en sikkerhetsrisiko.

Nemnda tilkjente ikke erstatning, men mener det er naturlig at flyselskapet gir mannen en kompensasjon for den uretten som ble begått mot ham, ifølge dommen i Diskrimineringsnemnda.

