Rosa Faenskap ut mot Subjekt: – Elendig og skadelig journalistikk

«Den relativt ålreite musikkjournalistikken til Subjekt er et viktig virkemiddel for å distrahere fra og legitimere den elendige og skadelige journalistikken de publiserer ellers. Ved å være nominert til Subjektprisen uten å være tydelige på at vi nekter å legitimere Subjekt som en kulturavis, føler vi at vi bidrar til denne strategien»

Slik starter et innlegg bandet Rosa Faenskap har lagt ut på sin Instagram. Innlegget kommer som en reaksjon på at de har blitt nominert til Subjektprisen for Årets musikkutgivelse, av avisa Subjekt.

Til Dagsavisen forteller gitarist Emil Vestre at det var viktig å informere følgerne deres om hvor de står.

– Det føltes ikke riktig å være nominert til denne prisen uten å gjøre det tydelig for våre følgere hva vårt standpunkt er.

Får støtte

I innlegget går bandet hardt ut mot Subjekts journalistikk, som de mener er unyansert og ukritisk, og de kritiserer avisa for å ha en tilnærming til ytringsfrihet som gjør at utsatte grupper «ikke får lov til å si fra om ting som ikke er greit».

Bandet utdyper:

«For om en transperson ikke vil bli feilkjønnet, eller om et urfolk ikke liker at deres kultur blir brukt som kostyme, eller en svart person ikke godtar rasistiske begreper og framstillinger, blir deres perspektiver bagatellisert og avfeid som «woke». Og dersom de kritiserer personene som gjør disse tingene på noen som helst måte, blir de anklaget for å dyrke en «kanselleringskultur».

De avslutter innlegget med å si nei takk til nominasjonen.

Les hele innlegget nederst i saken.

– Det har nådd mye bredere ut enn det vi hadde forestilt oss, sier Vestre til Dagsavisen.

– Det virker som om all oppmerksomheten tyder på at dette kanskje er noe folk har følt på selv, og at denne kritikken er noe folk har savnet og en kamp flere burde tatt tidligere. Det er spesielt fint å se at det er mange andre artister som har vist støtte. Det er åpenbart mange i Kultur-Norge som er enige med oss.

[ Rosa Faenskap: – Svartmetall handler om sinne, og vi er jævlig sinte for at skeive blir skutt på gata ]

– «Punk to the bone»

Subjektredaktør Danby Choi bekrefter til Dagsavisen at han har lest innlegget, men at han ikke har noen kommentar til innholdet.

Danby Choi, redaktør i Subjekt. Her fra Nordiske Mediedager i 2022. (Nordiske Mediedager)

Subjekt kommer heller ikke til å endre nominasjonslisten som følge av Rosa Faenskaps kritikk.

– Absolutt ikke. Vi i Subjekt hegner om toleransen for hverandres ulike meninger, og gir blaffen i hva folk mener når vi skal nominere til årets musikkutgivelse. Juryen har hyllet Rosa Faenskaps musikk, og jeg synes det er kult at de bruker stemmen og at de er «punk to the bone», og jeg har ingenting ytterligere å tilføye.

[ Danby Choi: – Pride er ikke unntatt kritikk ]

---

Rosa Faenskaps innlegg om Subjektprisen

«Det er jo lite Danby Choi og resten av koko-høyre-gjengen blir mer kåt på enn noen som helst form for oppmerksomhet, så var usikker på om det i det hele tatt var vits i å respondere på dette offentlig. Men den relativt ålreite musikkjournalistikken til Subjekt er et viktig virkemiddel for å distrahere fra og legitimere den elendige og skadelige journalistikken de publiserer ellers. Ved å være nominert til Subjektprisen uten å være tydelige på at vi nekter å legitimere Subjekt som en kulturavis, føler vi at vi bidrar til denne strategien.

Derfor håper vi at dere, i stedet for å støtte Subjekt ved å stemme på oss, heller vil ta tiden til å lese dette.

Det er veldig vanskelig å peke på helt spesifikke grunner til å boikotte Subjekt, fordi de ofte gjemmer seg i gråsonen ved å antyde ting, dekker ting skeivt og unyansert, og sier ting mellom linjene. De pisker ofte opp kulturkrig på en ekstremt banal og uredelig måte, og er livredde for en eller annen udefinert idé om en «woke-bevegelse». Ved å blåse fullstendig banale saker ut av proporsjoner og knytte dem til en udefinert «bevegelse», planter Subjekt ideer om at venstresiden er en eller annen skummel totalitær skikkelse som ønsker at det «ikke skal være lov å si NOE lenger!». Subjekts fundamentalistiske tilnærming til ytringsfrihet bidrar ironisk nok til å skape en kultur der utsatte grupper ikke får lov til å si fra om ting som ikke er greit.

For om en transperson ikke vil bli feilkjønnet, eller om et urfolk ikke liker at deres kultur blir brukt som kostyme, eller en svart person ikke godtar rasistiske begreper og framstillinger, blir deres perspektiver bagatellisert og avfeid som «woke». Og dersom de kritiserer personene som gjør disse tingene på noen som helst måte, blir de anklaget for å dyrke en «kanselleringskultur».

Subjekt har gjennom årene flere ganger publisert unyanserte, transfobiske leserinnlegg som kaller transkvinner for «menn», og demoniserer dem som en trussel mot feminismen. Danby Choi pisker opp hat ved å akseptere og publisere slike leserinnlegg, og ved å tilsynelatende ikke bearbeide dem overhode. Disse innleggene er ikke bare hatefulle, men har ofte elendig argumentasjon, ubegrunnede påstander, og faktafeil. Subjekt har også publisert «pride-skeptiske» artikler, blant annet en lederartikkel som åpner med at «pride-bevegelsen må tåle kritikk», og deretter ukritisk gjengir all den amerikanske høyresidens propaganda om at pride er «ideologi», og at å lære om mangfold er «seksualisering» og «politisering» av skolen.

«Folk må lære at journalistikken skal avsløre ubehagelige sannheter», sier Danby Choi. Sannheten er at Subjekt publiserer ekstremt unyanserte og ukritiske artikler – og det å hevde at å gi talerøret til all slags hatefulle, partiske aktører er å avsløre «sannheter», er absurd.

Takk, men nei takk, Subjekt.»

Kilde: rosafaenskap@instagram

---