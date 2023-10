Rusfrie Anniken: – Jeg gleder meg til å kunne tygge knekkebrød med geitost

ASKIM (Dagsavisen): Dagsavisen møter Anniken Nordengen sju dager etter kjeveoperasjonen. Hver tredje time hele døgnet har hun tatt smertestillende. Sterk penicillin fire ganger om dagen, i tillegg til steroider.

Øvrige smertestillende preparater har hun valgt selv, med bakgrunn i tidligere rushistorie.

– Snart åtte år som rusfri, etter tjue år som rusmisbruker. Det var bakgrunnen for at jeg valgte å takke nei til morfin og Paralgin forte. Jeg har kun brukt Ibux og Paracet. Men det har nok medført at disse dagene har blitt mer smertefulle. Samtidig må jeg si at jeg er stolt av meg selv og mitt valg, smiler Anniken til Dagsavisen.

Gjennom programserien «Petter uteligger: En ny sjanse», ble tobarnsmoren Anniken Nordengen kjent for hele landet. Men 20 år i amfetaminrus har ødelagt tennene. I 2002 ble nesten alle Annikens tenner fjernet, kun fire ble stående igjen. For snart åtte år siden tok hun valget om å bli rusfri.

– Etter en lang og krevende prosess har jeg klart å bli rusfri og kvittet meg med gammel gjeld. Nå ønsker jeg meg tenner. Det er den siste biten som mangler i livet mitt, sa Anniken da hun møtte stortingspolitikerne Jan Tore Sanner (H) og Erlend Svardal Bøe (H), i april.

Avslag og motbør

Anniken Nordengen har reist seg og står stødig i kampen for et godt liv. I egen leilighet, med tid som skal brukes til kjærlig omgang med barn og barnebarn. Men dårlig tannhelse en mørk skygge over hverdagene i årene som rusfri.

– Jeg er en blid dame, men smiler med munnen lukket, har Anniken tidligere uttalt til Dagsavisen.

Jeg tror det er mange som ikke vet hvor utrolig vanskelig det er for denne pasientgruppen. — Oralkirurg Shoresh Afnan

Anniken Nordengens situasjon er spesiell. Hvis hun hadde valgt å avruse seg med LAR-behandling (legemiddelbasert rehabilitering), ville det offentlige ha dekket kostnadene til tannbehandling. Hun må betale alt selv. Fordi hun alene gikk den harde veien til å bli rusfri. Alt hun har tjent på salget av =Oslo, har derfor gått inn på en egen konto til tannbehandling.

Med håp om billigere behandling og implantater reiste hun i mars til en tannklinikk i Gdansk. Forventningene var skyhøye, men tilbakemeldingen nedslående. Den polske oralkirurgen mente det ikke var mulig å sette inn implantater.

Ved tannbehandling i narkose vil man ikke kjenne smerte, oppfatte eller huske noe fra selve behandlingen. Anniken ble nøye fulgt av anestesi-teamet Magnar Austrått (avbildet) og anestesilege Jan Yuri Kazansky. (Tomm Pentz Pedersen)

Endelig, faste tenner

I en mørk tid, hvor håpet om nye faste tenner svinner hen, dukker oralkirurg Shoresh Afnan i Oris Dental Galleri Oslo opp.

– Ved hjelp av ny teknologi og kunnskap skal vi klare å lage faste tenner for Anniken, sa han i april til Dagsavisen.

Onsdag 20. september tok Anniken plass i behandlingsstolen på klinikken. Flere ukers ventetid var over, spenning og forventninger utløses. Hun valgte selv å få narkose under behandlingen.

Med datteren ved sin side, klar til innsovning og flere timers behandling, kikket Anniken opp på oralkirurgen og sa:

– «Shoresh, det er en ære å bli operert av deg. Noen mennesker treffer meg midt i hjertet, det har du gjort!

I det anestesilege Magnar Austrått forteller at hun nå vil kjenne søvnen komme, mumler Anniken:

– Jeg gleder meg til å kunne tygge knekkebrød med geitost.

I fire timer behandlet oralkirurg Shoresh Afnan og hans team, over- og underkjeven til Anniken Nordengen. (Tomm Pentz Pedersen)

All-on-4-teknikk

Etter fire timer i operasjonsstolen, inkludert innsovning og oppvåkning fra narkose, kan oralkirurg Shoresh Afnan konstatere at alt gikk som planlagt.

– Underkjeven gikk akkurat som forventet. Vi har installert fire implantater. Anniken fikk faste tenner på disse dagen etter. Beinkvaliteten i overkjeven var mye verre. Vi har satt inn fire implantater også her, men prognosen mer usikker. Vi kommer til å observere dette nærmere. Her har hun ikke fått faste tenner, men en avtakbar protese, forklarer Shoresh Afnan.

Implantatene Anniken har fått i underkjeven er etter All-on-4-prinsippet. En behandling som er veldokumentert og velkjent, forteller Shoresh Afnan og utdyper:

– På fire implantater har hun fått tolv faste tenner i en såkalt Malo-bru. Teknikken ble først utviklet av Dr. Paulo Malo i Portugal, og har 25 årsjubileum i år. Konseptet går ut på å kunne restaurere tennene hos pasienter som mangler store mengder bein. Man vil da slippe å rekonstruere kjevekammen med bein. Hos Anniken var underkjeven en perfekt kandidat for dette, men overkjeven var mer problematisk. Vi ønsker bein både i bredden og lengden – horisontalt og vertikalt. I overkjeven manglet vi bein i begge retninger. Derfor ble dette mer utfordrende.

– All-on-4 er en teknikk som er krever gode kirurgiske og protetiske ferdigheter. Derfor er man avhengig av et godt team som har erfaring fra slike kasus, sier oralkirurg Shoresh Afnan ved Oris Dental Galleri Oslo. (Tomm Pentz Pedersen)

Samtidig skryter Shoresh Afnan av sine kolleger:

– All-on-4 er en teknikk som er krever gode kirurgiske og protetiske ferdigheter. Derfor er man avhengig av et godt team som har erfaring fra slike kasus. Her hos oss har vi det.

Takket nei til morfin

– Prøver å være tapper og ta en time av gangen, sa Anniken Nordengen på dag seks etter det omfattende inngrepet i over- og underkjeven. (Privat)

Oralkirurg Shoresh Afnan forklarer tilhelingsprosessen og videre behandling.

– Underkjeven vil nå gå sin gang. Etter tre måneder vil man kunne gjøre om den midlertidige bruen til en permanent bru. I overkjeven vil det ta litt lengre tid. Vi håper at man kan belaste implantatene etter seks måneder. Da vil Anniken kunne få tenner i både over- og underkjeven.

Føle mestring, bli akseptert

Anniken har en tilstand og historie som dessverre ikke er spesiell, har Shoresh Afnan tidligere sagt til Dagsavisen.

– Hun har et kjempestort og kjærlig hjerte, men som sagt tidligere – historien hennes er ikke spesiell. Vi møter ukentlig pasienter som er i Annikens situasjon. Utfordringen med LAR-pasienter er store, sier Afnan og legger til:

– Jeg tror det er mange som ikke vet hvor utrolig vanskelig det er for denne pasientgruppen. De har tatt et viktig valg om å komme tilbake til samfunnet. Det i seg selv å klare slutte med misbruk er utrolig krevende. Mange i samfunnet har et stigmatiserende og dømmende blikk mot dem. Å ikke ha tenner hjelper ikke akkurat. Hver gang de ser seg selv i speilet blir de minnet på den vonde tiden de har gått gjennom. Jeg kjenner flere som har fått tilbakefall.

Oralkirurgen Shoresh Afnan, avslutter:

– Det å ha fine og funksjonelle tenner gjør at de kan føle enda mer mestring i forhold til valget de har tatt. Gå videre. Få aksept fra samfunnet. Søke jobb uten å bekymre seg for at de blir dømt ved første blikk. Le og være sosiale. Tygge god og næringsrik mat. Vi må ikke glemme at dette er mennesker som har tatt et utrolig viktig valg. Deres valg vil også kunne inspirere andre som vil komme seg ut av misbruket – men da må vi som storsamfunn kunne ta vare på dem.

Shoresh Afnan, oralkirurg. (Lukas Pitsch)

