Anniken reiser til Polen: – Det er ikke kult å ha fire tenner i munnen

I over sju år har Anniken Nordengen i Askim vært rusfri. Hun har fått kontroll på livet. Salg av Gatemagasinet gir et økonomisk bidrag til å kunne besøke barn og barnebarn i Trondheim. Men tidligere års misbruk av amfetamin og valium har ødelagt nesten alle tennene.

– Jeg har kun fire tenner igjen. Selvfølgelig må jeg selv stå til ansvar for mitt tidligere misbruk. Når man bruker amfetamin er kjeven i konstant spenn, noe som blant annet medfører gnissing på tennene. For ikke å nevne et dårlig kosthold. Med livet på rett kjøl har jeg lyst til å kunne smile igjen med åpen munn. Men økonomien stopper behandling, sier hun og legger til:

– I Norge burde tannbehandling vært som et legebesøk med påfølgende frikort.

Tannprotese fra NAV

Med beinhard selvdisiplin valgte Anniken Nordengen å bli rusfri. I fjor fortalte hun Dagsavisen om den første tiden uten rusmidler:

– Jeg valgte å jobbe meg gjennom tidsplaner på 24 timer av gangen. Det første døgnet satt jeg ved kjøkkenbordet, gråt og drakk vann. Svettet som en idiot med skyhøy puls, høyt blodtrykk og kramper fra tærne og opp til halsen. Mentalt var det beksvart. Men samtidig kjente jeg på styrken min. Dette skulle jeg klare. Jo, jeg burde sikkert ha trappet ned under legetilsyn. Men jeg klarte det selv!

Som tidligere rusmisbruker i slutten av 50-årene vet jeg ikke hvor lenge jeg lever. — Anniken Nordengen

Anniken mener hun hadde hatt krav på en bedre tannbehandling hvis hun hadde vært under LAR-behandling.

– Jeg valgte å slutte med rusen selv. NAV bidro riktig nok med en gebissløsning, i tillegg til det jeg kaller for en gitterport, noe som har fungert dårlig. Jeg tenker at dette er de billigste løsningene. Begge ligger nå i skuffen.

Tannlegeskrekk har ikke gjort situasjonen bedre for den tidligere rusmisbrukeren Anniken Nordengen. Nå ønsker hun å få smilet tilbake, men ikke uten dype tanker om hva framtiden skal innebære:

– Jeg har grunnet lenge på hvilke alternativer jeg har. Spare i fire år, få nye tenner. Eller leve livet her og nå – reise, og ha det så bra som mulig. Som tidligere rusmisbruker i slutten av 50-årene vet jeg ikke hvor lenge jeg lever.

[ Anniken Nordengen: – Barna mine fortjente noe mer enn en død far og en rusa mor ]

Reiser til Gdansk

Anniken Nordengen forteller ikke sin historie for å få medynk. Hun presiserer gjennom intervjuet at det garantert er mange som utsetter helt nødvendig tannbehandling på grunn av høye kostnader i Norge.

– Med økte renteutgifter, høye strøm- og matvarepriser er jeg overbevist om at mange står i en situasjon hvor tannbehandling må velges bort. Det er ikke kult å fortelle om dette. Hvordan det står til med mine tenner føler jeg er veldig privat.

Mandag 13. mars reiser Anniken til en tannklinikk i Gdansk. Venner har vipset henne penger til flybillett og første kartlegging.

– Med få egne tenner i munnen klarer jeg ikke å tygge maten godt nok. Noe som gjør at jeg ofte har vondt i magen, får halsbrann og ubehag. Jeg er spent på hva det vil koste, og hvilken behandlingsplan tannlegene i Polen kommer til å foreslå. Håpet er at jeg kan smile igjen uten lukket munn.

[ Utslitt etter årelang kamp: – Det eneste jeg ber om er at min funksjonshemmede datter skal få hjelpen hun trenger ]

[ Inger Moberg mistet datteren: – Å ha englevakt, er det dummeste uttrykket jeg vet om ]