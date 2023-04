Anniken tok tannhelse til Stortinget

ASKIM (Dagsavisen): 20 år i amfetaminrus har ødelagt nesten alle tennene til Anniken. Men selv med kun fire tenner igjen, har hun fortsatt håp om å få erstattet manglene tenner. Hun har reist seg etter nedturen fra en tannklinikk i Gdansk. Mulighetene for behandling er én utfordring – kostnadene en annen.

– Lavere pris på behandling var jo grunnen til at jeg valgte å sjekke ut tannklinikken i Polen. Kostnadsnivået for denne type tannbehandling i Norge er hinsides, spør du meg. Tenner er en del av kroppen og burde vært som legebesøk med påfølgende frikort, sier hun.

– Dårlig tannhelse berører mange

Gjennom TV-serien «Petter Uteligger», som barista på Erlik Kaffe i Oslo, selger av gatemagasinet =Oslo, deltakelse i en episode av TV2-programmet «Vårt lille land» og spist julemiddag med Eivind Hellstrøm har Anniken Nordengen blitt kjent for mange – over hele landet. Statusen som nasjonal profil, fri fra rusavhengighet, bruker hun gjerne til å fronte en sak som berører mange.

– Uten tvil, jeg tar en for laget. Nå er det mange som vet hvem jeg er. Forhåpentligvis gjør det at min stemme blir hørt. Dårlig tannhelse berører mange og gir utslag i folks psykiske helse, sier Anniken til Dagsavisen, på vei inn til Stortinget.

Jeg tror du skal lete lenge etter noen som ikke ser at Anniken Nordengen har havnet mellom to stoler. — Jan Tore Sanner (H)

Bønn til politikerne

Politikeren Jan Tore Sanner (H) har i mange år vært Anniken Nordengens støttespiller, nå har han avtalt et møte med Anniken og Erlend Svardal Bøe (H), som er medlem av helse- og omsorgskomiteen. Slik at hun får fortalt sin historie.

– Etter en lang og krevende prosess har jeg klart å bli rusfri og kvittet meg med gammel gjeld. Nå ønsker jeg meg tenner. Det er den siste biten som mangler i livet mitt, sier Anniken henvendt til stortingspolitiker Svardal Bøe.

– God tannhelse betyr mye for mange. Det handler rett og slett om verdighet. Når det gjelder deg og din situasjon skal det ikke være sånn at man først må kjempe seg gjennom en hard kamp for avrusing, for deretter å slåss for egen tannhelse, svarer Erlend Svardal Bøe.

Svardal Bøe referer også til regjeringens Tannhelseutvalg som har fått mandat til å utarbeide og vurdere forslag som kan sikre at tannhelsetjenesten blir likestilt med andre helsetjenester. Etter planen skal Tannhelseutvalget legge fram sine anbefalinger innen utgangen av juni 2024.

Anniken Nordengen gir gjerne utfordringene rundt tannhelse og kostnader et ansikt. I møte med Stortingspolitikerne Erlend Svardal Bøe (H) og Jan Tore Sanner (H) håper hun på forståelse for problemer mange opplever. (Tomm Pentz Pedersen)

Forskjellsbehandling

Anniken Nordengens situasjon er spesiell. Hvis hun hadde valgt å avruse seg med LAR-behandling (red.anm. legemiddelbasert rehabilitering), ville det offentlige ha dekket kostnadene til tannbehandling. Nå må hun betale alt selv. Fordi hun alene gikk den harde veien til å bli rusfri.

Vi møter ofte mennesker med tung bagasje. Dessverre er ikke alle like sterke som Anniken, og orker ikke byråkratiet med å søke hjelp for sin munnhelse. — Shoresh Afnan, oralkirurg.

Stortingspolitiker Erlend Svardal Bøe (H) medgir at regelverket har noen uklarheter. Han lover å ta med denne forskjellsbehandlingen til helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Jan Tore Sanner nikker:

– Situasjonen Anniken er i var det nok ingen som så da regelverket ble satt. Den store diskusjonen rundt tannhelse får vi ta når Tannhelseutvalget legger fram sine anbefalinger. Men jeg tror du skal lete lenge etter noen som ikke ser at Anniken Nordengen har havnet mellom to stoler i systemet.

Tidligere rusmisbruker Anniken Nordengen tror på åpenhet. Håpet er at politikerne har forstått situasjonen.

– Alt dreier seg jo om penger. Men jeg ga Svardal Bøe og Sanner noen forslag på hvordan støtte til tannbehandling kan gjennomføres. Som egenandelskort og eksempelvis en femårsregel som rusfri før det offentlige dekker behandlingen, sier hun på vei ut av Stortingets korridorer.

Ser løsning for Anniken

Det har blitt flere nedturer for Anniken Nordengen og ønsket om å få erstattet manglende tenner. Men nå er håpet tent. Den anerkjente tannkirurgen Shoresh Afnan i Oris Dental Galleri Oslo har tro på en løsning.

– Ved hjelp ny teknologi og kunnskap skal vi klare å lage faste tenner for Anniken, sier Shoresh og forklarer:

– I underkjeven vil vi følge All-on-4 prinsippet som betyr at hun får fire implantater med ti tenner på. I overkjeven skal vi installere fire til seks implantater. For å få til dette må vi bruke det nyeste innenfor 3D-teknologi.

Det kan ikke være slik at man blir straffet dersom man ønsker å stå på egne bein. Tvert imot. Man må belønne og hjelpe. — Shoresh Afnan, oralkirurg.

Behandlingen Shoresh Afnan anbefaler vil koste 300.000 kroner. Mye av årsaken til den omfattende behandlingen er fordi kjevebeinet er smuldret opp. Protese utfordrende, forteller kjevekirurgen.

– Beinet i kjevekammen vår er avhengig av å ha til stede tenner for at det skal eksistere. Forskjellige sykdommer eller tilstander kan føre til at tennene må fjernes, slik som hos Anniken. Når tennene er borte, vil beinet sakte, men sikkert smuldre bort. Det betyr også at det er svært vanskelig å bruke proteser, da det ikke er noe bein å lage proteser på.

– Anniken ble tipset om gode resultater hos dere fra andre i hennes tidligere miljø. Er det en fellesnevner på utfordringene?

– Anniken er ei svært hyggelig og spesielt menneske med et stort hjerte, men tilstanden og historien hennes er dessverre ikke så spesiell. Vi møter ofte mennesker med tung bagasje. Dessverre er ikke alle like sterke som Anniken, og orker ikke byråkratiet med å søke hjelp for sin munnhelse. Mange ender derfor opp med protese – eller bare å fortsette livet uten faste tenner, svarer Shoresh Afnan.

Shoresh Afnan, oralkirurg. (Lukas Pitsch)

– Belønne og hjelpe

Utfordringene tidligere rusmisbruker Anniken Nordengen møter har blitt tatt opp flere ganger av fagmiljøet, forteller kjevekirurg Shoresh.

– Det kan ikke være slik at man blir straffet dersom man ønsker å stå på egne bein. Tvert imot. Man må belønne og hjelpe. Dette er mennesker som har utrolig lyst til å starte et nytt liv. Komme ut i arbeidslivet, kanskje få en ny kjæreste, møte familie og være sosial. Det å mangle tenner tar den selvtilliten fra dem, sier han og legger til:

– Jeg spurte Anniken følgende: Hva er et det jeg kan gjøre for deg? Hun svarte raskt: Gi meg min verdighet tilbake.

– Det er på tide at politikerne våre ser på LAR-systemet en gang til, slik at de som trenger hjelp får hjelp.

Uten Annikens kjennskap har det nå blitt satt i gang en Spleis for å bidra til hennes omfattende kjeve- og tannbehandling. Foreløpig har det kommet inn drøye 20.000 kroner til spleisen: «Ønsker å hjelpe Gode snille Anniken».

– Jeg er en blid dame, men smiler med munnen lukket, sier tidligere rusmisbruker Anniken Nordengen. Alt hun tjener på salg av =Oslo, og her juleboka, går nå inn på en egen konto til tannbehandling. (Tomm Pentz Pedersen)

