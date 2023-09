FN-sjefen satte foten ned for Norge

– Alle vet at Norge er en storeksportør av olje og gass, kun med planer om «utvikle, ikke avvikle» oljenæringa, så det er ikke så overraskende at statsminister Jonas Gahr Støre ikke kommer på her, når bestillingen er omstilling og konkrete nye klimatiltak.

Det sier Inga Fritzen Buan, seniorrådgiver, internasjonal klimapolitikk i WWF.

Det gikk troll i ord

Dagsavisen snakket også med Buan i forkant av klimamøtet «Climate Ambition Summit», med FNs generalsekretær António Guterres som vert.

– Det ville være forfriskende om Guterres faktisk satte foten ned og sa nei til Norge, sa Buan da.

Bakgrunnen for det var at Guterres hadde stilt strenge krav i forkant av klimamøtet for hvem som kunne få være med.

«Vis oss akselerert handling i dette tiåret og fornyede ambisiøse netto null-planer – eller vær så snill å ikke møte opp», var meldingen fra Guterres til verdens ledere i februar.

I desember i fjor var Guterres enda tydeligere da han snakket om det kommende klimamøtet.

«There will be no room for back-sliders, greenwashers, blame-shifters or repackaging of announcements of previous years».

Land som har redusert sine klimaambisjoner, driver med grønnvasking, skylder på andre eller som bare kommer med gamle løfter i ny innpakning, ville altså ikke være velkomne.

Da Dagsavisen nylig spurte Klima- og miljødepartementet om hvordan de forholdt seg til dette, fikk vi blant annet følgende svar:

«Siden Parisavtalen har Norge hevet sine ambisjoner to ganger. Sist gang i 2022 som svar på oppfordringen fra klimatoppmøte i Glasgow. Det norske målet som er sendt inn til FN, er å kutte utslipp med minst 55 prosent innen 2030.»

Men det var altså ikke nok for Guterres til at statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) ble inkludert på listen over land som fikk tale under Climate Ambition Summit.

– Det blir ikke lettere for Norge å ri to hester framover. Spagaten blir stadig større mellom å være oljeprodusent og internasjonal klimaforkjemper, sier Inga Fritzen Buan i WWF Verdens naturfond. (Foto: Geir Barstein/WWF Verdens naturfond)

– Spagaten blir stadig større

– Det er fint å se at António Guterres mener alvor, men synd at Norge ikke tok utfordringen på alvor og kjempet seg til en plass ved å levere økte ambisjoner, sier Inga Fritzen Buan i WWF.

– Klimakampen tilspisser seg, og det blir ikke lettere for Norge å ri to hester framover. Spagaten blir stadig større mellom å være oljeprodusent og internasjonal klimaforkjemper.

NRK var først ute med å opplyse at Norge ikke fikk taletid under Climate Ambition Summit.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) sier til NRK at han hadde håpet Norge skulle få tale under møtet onsdag.

– Vi er en av verdens største bidragsytere til det internasjonale regnskogsarbeidet, som er en svært viktig del av globalt klimaarbeid. Norge legger vekt på å være en langsiktig og troverdig samarbeidspartner og bidragsyter både til FN-systemet og til våre samarbeidsland, sier Eide til NRK.

Han påpeker også at Norge framover vil bidra aktivt til at verdens land skal bli enige om en langsiktig global plan for overgangen til et utslippsfritt energisystem.

– Veldig flaut for Norge

– Eide sier også Norge har tradisjon for å gjøre nye annonseringer på klimatoppmøtene, ikke på FNs generalforsamling, sier Inga Fritzen Buan.

– Men tradisjoner er ikke hva som trengs når vi har dårlig tid. Her glapp en anledning.

– En god nyhet fra Norge nå, kunne skapt driv og bygd tillit fram mot klimatoppmøtet COP28 (i Dubai fra 30. november, journ. anmrk.), spesielt med tanke på at Eide skal lede arbeidet med å få på plass større ambisjoner om utslippskutt, fortsetter Buan.

Mens WWF mener det er «veldig flaut for Norge» at Jonas Gahr Støre ikke fikk tale under Climate Ambition Summit, omtaler Greenpeace Norge dette som «superpinlig for Norge».

– Forhåpentligvis er dette en skikkelig vekkerklokke for politikerne våre, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge, til NRK.

Han etterlyser en troverdig norsk omstillingsplan bort fra fossil energi.

– Norge må kunngjøre at vi avslutter all ny oljeleting. Det høye tempoet i oljeindustrien kutter verken utslipp eller skaper trygge jobber, sier Pleym til NRK.

Heller ikke USA, Kina eller De forente arabiske emirater fikk taletid under klimamøtet i New York onsdag. Det fikk derimot både Danmark og Island, ifølge NRK.

– Vi håper det andre land legger fram vil inspirere dem som måtte vente på gangen, sier Inga Fritzen Buan til Dagsavisen.

