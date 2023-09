Ap-kandidater på grasrotnivå krever ryddesjau

– Dette er en katastrofe, sier Jack Narve Sæther om resultatet i Ålesund, der han er leder for Fellesforbundets transportavdeling i Møre og Romsdal.

FrP og Ålesundlista hatt stor framgang både i fylket og i den største byen, og Høyre er nå det største partiet. Ap sitter igjen med bare 15 prosent av stemmene i Ålesund.

Sæther skjønner ikke hvordan det er mulig, med tanke på forhistorien.

Da de rødgrønne tok over makten i Ålesund etter 20 år med blått styre, sto kommunen på Robek-listen, listen over kommuner i økonomisk ubalanse.

I løpet av de siste åtte årene har det rødgrønne kommunestyret fått Ålesund bort fra denne listen. Samtidig har de klart å bygge nye skoler og flere idrettshaller, påpeker Sæther.

– Innbyggerne vet hva vi har fått til, men når det kommer løfter om penger i lommeboken, går det foran alt. Så er det også en kjensgjerning at vi ikke har fått noen drahjelp fra sentralt hold, med det folk flest har oppfattet som kameraderi og korrupsjon. Bildet har blitt ensidig negativt.

Sæther, som selv var på valg til fylkesstyret i Møre og Romsdal, etterlyser en grundig ryddesjau i Ap, der alle nivåer i partiet får delta i diskusjonene.

– Vi må finne ut hvem som skal være med videre. Noen skal kanskje slippe inn i varmen igjen, som Trond Giske. Raymond Johansen er også en dyktig person som blir ledig nå. Noen må sette seg ned og legge kabal, mener Sæther.

Om Jonas Gahr Støre skal være med i den kabalen, er han langt fra sikker på.

– Jonas en del av problemet, men kan også være en del av løsningen. Han bør kanskje vurdere å gå tilbake til annet arbeid. Det er mulig at partiet får det bedre da.

– Trenger mer enn hoftevrikk

Stort mer fornøyd er ikke Aps ordførerkandidat i Randaberg kommune i Rogaland. Ingrid Denut som også er leder av Norsk Tjenestemannslags forbund for skoler og institusjoner, konstaterer at de mistet tre mandater i kommunestyret.

– Det er faktisk det dårligste valget Ap har gjort her noen gang!

Denut frykter at privatiseringen kommer til å skyte fart, og at det blir enda vanskeligere å rekruttere til stillinger innen helse og omsorg.

– Vi har allerede problemer, jeg tror ikke det kommer til å bli bedre framover.

I et møte med Jonas Gahr Støre like før valget, hadde han beklaget at det ble så mye styr med politikere på nasjonalt nivå.

Denut mener det er på tide å ta en fot i bakken.

– Meldingen fra velgerne er så tydelig at vi kan ikke bare si «huff da» og gå videre. Har vi vist at vi er styringsdyktige? Svaret fra velgerne er et massivt nei.

Hun tror Ap har sviktet både når det gjelder kommunikasjon og handlekraft.

– Vi trenger mer enn hoftevrikk fra en Sp-leder som byr Erna opp til dans i forbindelse med valgdebatten, slår Denut fast.

[ Støre får kritikk internt – avviser krisestemning ]

Tror mange bare ønsker seg «noe annet»

Tone Karina Ingesen jobber som faglig sekretær i Fellesforbundet og sto på valglisten til Ap i Sarpsborg. Her mistet partiet hennes makten for første gang på 110 år.

– Det var trist at det endte slik, for vi hadde en kjempedyktig ordførerkandidat. Hun og Ap har stått for en politikk som favner alle, sier Ingesen.

Hun er spent på hvordan høyresiden skal klare å få budsjettet i havn, ikke minst hvis de fjerner eiendomsskatten, slik de har lovet velgerne.

– Vi har sliter med mye barnefattigdom i Sarpsborg. Vi har også mange sekundærflyktninger, som er en ren utgiftspost. Vi får nok en helt annen politikk framover.

Ingesen mener Ap har ført en god valgkamp lokalt, men at det har vært hendelser i regjeringen som folk henger seg opp i.

Hun tror også at mange bare ønsker seg «noe annet», uten at de helt vet hva.

– Jeg har spurt mange hvorfor de ønsker et politisk skifte, men jeg får ingen konkrete svar.

Internt i partiet og i fagbevegelsen er det flere som peker på toppledelsen i Ap og på partileder Jonas Gahr Støre i særdeleshet.

Men Ingesen ser ingen grunn til at noen av dem skal fratre.

– Jeg synes de er veldig flinke!

[ Lokal LO-leder vil fjerne Støre: – På tide å snakke om elefanten i rommet ]

Frykter for nærskoleprinsippet

For Mons-Ivar Mjelde fører valget til store endringer i hverdagen. Han går fra en jobb i Bane Nor, med medlemskap i Norsk Jernbaneforbund (NJF), til å bli politiker på heltid for Ap på fylkestinget i Buskerud.

Der gjorde Høyre og Frp et godt valg, mens Ap gikk noe tilbake og Sp enda mer.

– Det ble et dårlig valg som alle andre steder, nesten. Dessverre!

Foreløpig er det ikke avklart hvem som kommer til å styre Buskerud i fortsettelsen, både de tradisjonelle rød-grønne partiene og høyresiden er i samtaler om samarbeid på hver sin side.

Det som bekymrer Mjelde mest dersom Høyre kommer til makt, er at de fjerner nærskoleprinsippet for videregående skoler.

– Dette har vært en stor suksess. Flere elever har kommet inn på førstevalget sitt og gjennomføringen har økt. Hvis de blå ta over, blir det «fritt» skolevalg, altså at de beste elevene velger, de andre må ta til takke med det de får.

Mons-Ivar Mjelde ønsker ikke å gjøre noen til syndebukk etter det dårlige valget, men mener det er naturlig å diskutere organisasjonens sammensetning.

– Vi hadde en god valgkamp. Men vi må stille spørsmål ved hvorfor vi startet oppkjøringen med en oppslutning på rundt 15 prosent. Hvorfor tror velgerne at Ap ikke kan levere? spør han retorisk.

[ Erna Solberg er klar for comeback som statsminister i 2025 ]

[ Mímir Kristjánsson: – Det nytter ikke å skylde på dårlig kommunikasjon ]