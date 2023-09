Støre får kritikk internt – avviser krisestemning

– Stemningen er preget av skuffelse. Vi har brukt mye krefter, så vi er nok litt slitne alle sammen. Men samtidig er vi veldig fokusert på å reise oss, sier Støre (Ap) til NTB på spørsmål om hvordan sinnsstemningen hans er.

Til tross for at Ap gjør sitt dårligste kommunevalg på over 100 år, vil statsministeren ikke kalle situasjonen i partiet for krise.

– Jeg synes ikke det ordet hjelper oss til å komme videre. Det er et dårlig resultat. Jeg opplever en partiorganisasjon som vil videre, og som vil vise at vi kan bedre ved neste valg. Da tar vi det på alvor, og så mobiliserer vi alle krefter for å gjøre det bedre, sier han.

Møtevirksomhet

Tirsdag satt statsministeren i møter store deler av dagen. Først med fagbevegelsen, deretter med sentralstyret i Arbeiderpartiet og så med fylkeslederne.

Støre opplever at han fortsatt har tillit i partiet.

– Vi er veldig fokusert på å reise oss. De jeg har møtt i dag, sentralstyret og fylkesledere, gir meg full støtte i det. Det er også en tilbakemelding som motiverer meg, sier han.

Ap-ordfører: – Kok forbanna

Men allerede valgkvelden mandag begynte enkelte stemmer i partiet å murre over Støre og regjeringens bidrag til valgkampen.

Utover tirsdagen har flere stemmer meldt seg.

– Jeg er så skuffet at du kan ikke tro det. Alt rotet i Oslo med habilitetssaker er en så stor skam og byrde for oss ute i kommunene. De har ødelagt veldig mye for Ap, sier Årdal-ordfører Hilmar Høl til Kommunal Rapport.

I hans kommune fikk Ap 72 prosents oppslutning, men likevel sier han at årets valgkamp er den verste han noen gang har vært med på.

– Jeg er kok forbanna på partiledelsen, legger han.

Støre vedgår at stemningen ikke er på topp i partiet.

– Det er skuffelse mange steder. Noen steder er de også tilfreds, for vi har også vunnet mange steder, så bildet er blandet. Men det er klart at hovedinntrykket er jo skuffelse når vi taper store byer og befolkningsrike områder, sier han.

Evalueringsarbeid

Etter alle møtene på tirsdag invitere Støre pressen inn på partikontoret på Youngstorget i Oslo.

Der varslet han en grundig evaluering som han selv er øverste ansvarlige for.

– Det er to deler av den: En politisk evaluering av hvorfor velgerne har valgt som de gjorde, og det organisatoriske i hvordan valgkampen fungerte, sier Støre til NTB.

– Men er det ikke litt rart at du skal være ansvarlig for en evaluering av den jobben som du har vært sentral i som leder?

– Men jeg skal ikke diktere den. Jeg skal sørge for en ordentlig belysning av hvordan vi har jobbet. Vi setter ikke Arbeiderpartiet bort til eksterne, vi er et politisk parti med en valgt ledelse, sier Støre.

Som del av evalueringen har Arbeiderpartiet også satt i gang en valgundersøkelse hvor folk blir spurt om hvorfor de stemte som de gjorde.

– Må gå i seg selv

VG har snakket med en rekke sittende Ap-topper om valgresultatet. Flere er kritiske til partiledelsen.

– Det er helt klart at partiledelsen må gå seg selv etter i sømmene og finne årsakene til at man mister grepet på velgerne. De må finne ut av hvem som har vendt oss ryggen. Jeg opplever at de er i kraftig utakt med grasrota i eget parti, sier Ap-ordfører Arnt Abrahamsen i Farsund. Han må gi fra seg ordførerklubben etter det dårlige valget.

Han peker på regjeringen og blant annet alle habilitetssakene i sommer.

– Vi prøvde først å tro at de sakene ikke ville spille inn, men i møte med velgerne har vi opplevd at de sier at i år vil de ikke stemme på Ap «fordi nå er det bare korrupsjon og kaos». Det har vært gjennomgangsmelodien, hvor de sier at regjeringen bare roter det til.

