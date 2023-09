Støre sier andre må vurdere om valgnederlaget er hans skyld

Av Marius Helge Larsen/NTB og Håkon Vatnar Olsen/NTB

Ikke siden 1924 har Arbeiderpartiet gjort et dårligere valg enn i år. Og for første gang siden da er Høyre Norges største parti.

I de ni årene som Jonas Gahr Støre har vært partileder, har Arbeiderpartiet gått fra 33 prosent oppslutning i valget i 2015 til 21,7 prosent i årets valg.

Fellesforbundets leder Jørn Eggum sier til Dagbladet at det er tid for selvransakelse.

– Vi må nå ha en ordentlig gjennomgang av hvorfor vi ikke får høyere oppslutning i stedet for å si at det er krig i Europa og at statsråder gjør feil, sier han.

Han ønsker ikke å peke ut syndebukker. Noen mener imidlertid at Støres dager som partileder snart bør være talte.

– Jeg mener at Støre bør gå av. Han må ta ansvaret for de dårlige valgresultatene vi har sett over tid og spesielt i kveld, sa tidligere LO-styremedlem i Nord-Rogaland, Remy Penev, til VG mandag kveld.

– Håper vi kom høyere

På valgkvelden erkjente Støre at resultatet var dårlig, men han benyttet flere anledninger til å påpeke at resultatet var langt bedre enn de verste meningsmålingene.

– Høyre-leder Erna Solberg gikk på talerstolen og påpekte at de har brutt en 99 år gammel tradisjon med Ap som største parti. Hvilke refleksjoner gjør du deg om det?

– Jeg hadde håpet vi kom høyere og at vi hadde beholdt posisjonen som landets største parti. Og jeg vil si at det er vår ambisjon å komme tilbake, så fort vi kan. For noen måneder siden var Høyre dobbelt så store som Ap. Nå er det sånn 3–4 prosent. Og det forteller meg at det er fullt mulig å komme tilbake i den posisjonen, sier Støre til NTB.

Åpen for kritikk

– Men det at Høyre går forbi som største parti, har det noe med deg å gjøre?

– Det må andre konkludere på. Jeg er en del av et samlet lag, kommer ut av et landsmøte som har vært samlet i valg av ledelse og politikk. Og er motivert for å jobbe videre på det. Og mener at vi har vist i denne i valgkampen at vi kan løfte oss og stå også i en krevende tid.

– Skjønner du at noen stiller spørsmål om din jobb som leder?

– I demokratiet må man åpne for alle stemmer.

Han har imidlertid ikke vurdert å gå av, sa han valgnatten.

Mener Støre er rett mann

En av dem som trolig får ny jobb etter valget, er Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap). I Oslo har Høyre erklært seier og skal møte de borgerlige partiene tirsdag for samtaler om samarbeid.

Johansen mener Støre utvilsomt er rett mann for jobben med å lede Ap mot neste valg.

– Han er en utmerket statsministerkandidat, sa Johansen til pressen på valgnatten.

Man kan ikke se på Aps oppslutning i et vakuum, mener Johansen. Han minner om at omstendighetene rundt dagens politiske situasjon er utfordrende.

– Det er klart det er krevende å drive politikk i dyrtid, hvor alt blir dyrere. Vi har vært veldig tydelige og sagt at vel, vi kan styre mye i kommunene, men matvareprisene og rentene kan vi ikke gjøre noe med.

Økonomi som førsteprioritet

Erna Solberg (H) hevder imidlertid at Arbeiderpartiet selv har bidratt til å gjøre folk mindre trygge i krevende tider.

– Regjeringen har gjort folk mer urolig i urolige tider, sa hun valgnatten.

Hun hevder seg klar til å ta over som statsminister om to år, hvis muligheten byr seg. Inntil da har Støre to år på å vinne folkets gunst.

– Trygg økonomisk styring er det viktigste i den tiden vi lever i nå. Jeg skjønner at mange er utålmodige når prisene stiger og når rentene stiger. Men det jobber vi med som hovedsak, sier han.

