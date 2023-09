SV gjør sitt beste valg siden 2003. Men hvor blir det av resten av velgerne?

Det er litt i politikken som i den smått perifere idretten freestyle på ski: Uansett resultat og prestasjon jubles det som besatt når man passerer målstreken og resultatet kommer.

Det handler selvsagt om å gi inntrykk av at alt er såre vel. Men det tvinger jo også observatøren til å tolke og gjette litt: Hva betyr egentlig jubelen på SVs valgvake på Rockefeller i Oslo denne mandagskvelden?

I kveld skal SV få juble i fred. Bakrusen kommer alltids tidsnok

Er det en genuin jubel over rundt sju prosent oppslutning nasjonalt, og det som ser ut som SVs beste lokalvalg på 20 år? Eller er det et litt resignert, halvkvalt jubelbrøl over at resultatet ikke ble enda bedre?

Og like viktig, gitt at vi befinner oss i en hovedstad som har vært styrt av SV og venner i åtte år, og har satt sitt preg på byen til den grad at boka om partiets ordfører i hele perioden heter «Mor Oslo»: Er jubelen ekte over prognosen i Oslo, eller er det et håpløst slag i luften for å holde festen i live i noen timer til?

9,1 prosent i Oslo for fire år siden ser ut til å bli til rundt ti denne gangen. Det er en framgang, utvilsomt. Og alle liker framgang.

Men så har det seg slik at Arbeiderpartiet, det store sosialdemokratiske partiet i norsk politikk, har mistet mer enn SV har vunnet – både i landet som helhet og i hovedstaden.

Og da kan en festbrems få det for seg å spørre: Burde ikke SV, det ganske mye mindre sosialdemokratiske partiet i Norge, gå enda mer fram når storesøster sliter som hun gjør?

En ting er at makta i Oslo trolig ryker. Det er egentlig for tidlig å si særlig mye klokt om det mandag kveld, men både NRKs og TV2s prognose peker mot borgerlig flertall.

Kanskje enda verre er det likevel at SV ikke klarer å fange opp flere av de frafalne Ap-velgerne. Rødt litt lenger ute på venstre side plukker med seg en god del, det er sant. Men det har Rødt gjort de siste valgene.

Så spørsmålet blir altså: Hvor blir det av resten?

Det er et aldri så lite problem for SV. Betyr det at partiet ikke evner å engasjere og mobilisere nok til å utnytte det fulle potensialet?

Det er en tung erkjennelse på en ganske ok natt for SV. Så vi trenger ikke mase mer om det, men heller la SV-erne nyte kvelden. Og peke på at SV er eneste parti på rødgrønn side som går fram.

Og så trenger vi ikke nevne akkurat i kveld at valgresultatet dermed tyder på at folk faktisk ikke vil ha mer rødgrønn politikk. At den mye omtalte høyrebølgen er et faktum, og at den skylte med seg flere av SVs mulige velgere.

Men alt til sin tid. I kveld skal SV få juble i fred – helt på ekte, eller litt falskt – over sine rundt ti prosent oppslutning i hovedstaden og rundt sju prosent nasjonalt.

Bakrusen kommer alltids tidsnok.

