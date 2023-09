Krangler om bompengenavn: Frykter at folk stemmer feil

«Partiet mot Bompenger» stiller til valg i Oslo. Men partiet er ikke det folk flest kjenner som «Bompengepartiet». De pleide nemlig å hete «Folkeaksjonen nei til mer bompenger», men heter nå «Folkets Parti». Navneforvirringen er kraftig på bompengekritisk side i Oslopolitikken.

Forrige onsdag sto Folkets Parti-representant Cecilie Lyngby på talerstolen i Oslo bystyre og rettet et krast innlegg mot deres tidligere partifelle Danny Chaudry.

– At en person kan motta 1,3 millioner i året for så å omtrent ikke si et ord i bystyret på fire år, det er veldig skremmende, sa Lyngby.

Konflikten er langvarig og har i flere år handlet om penger. Men nå handler den om partinavn.

Lang historie

Så la oss begynne med begynnelsen: I 2019 blåste det en anti-bompengevind over Norge. I Oslo stilte partiet «Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger» (FNB) til valg, og fikk hele fire representanter valgt inn i Oslo bystyre.

Det første som skjedde med bystyregruppa til det nye partiet var indre konflikt. En av deres nye representanter, Danny Chaudry, meldte seg fort ut av partiet, og startet sin egen enmannsgruppe i Oslo bystyre.

Siden ville FNB, som på folkemunne fortsatt ble kalt Bompengepartiet, kvitte seg med ensaksparti-stempelet og skiftet navn til «Folkets Parti FNB», før de igjen kvittet seg med FNB og bare ble «Folkets Parti».

Folkets Parti har ikke greid å nå ut særlig mye i media. Mange har ikke fått med seg at partiet har skiftet navn en gang. Og nå er det kommunevalg.

Hvis du går i Oslos stemmelokaler og ser etter et bompengeparti, så finner du ikke Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger lenger. Men du finner Partiet mot Bompenger. Med toppkandidat Danny Chaudry.

Danny Chaudrys nye «Partiet mot Bompenger» har hengt opp dette banneret på Grønland i Oslo. (Aslak Borgersrud)

Mener mange stemmer feil

– Vi møter stadig folk som har stemt feil, sier Cecilie Lyngby til Dagsavisen.

Hun forteller at hun daglig får meldinger fra folk som sier de har stemt på partiet hennes, men ikke fant hennes navn på lista.

– Det er faktisk veldig mange som sier det, sier hun.

Det samme skal ha skjedd partikollega Britt Fossum.

– Hun var på nærbutikken sin på Nordstrand og møtte noen som sa de hadde stemt på henne. Så kom det fram til slutt at de hadde stemt på «Partiet mot bompenger», forteller Lyngby.

Hun mener Danny Chaudrys parti burde hatt et annet navn.

– Vi har jo vurdert å prøve å kreve omvalg, men det er veldig vanskelig, sier hun.

Lyngby forteller at de nå prøver å samle en liste over folk som kan bekrefte at de har stemt feil på grunn av partinavnene.

– Det er ikke for å stoppe lista til Danny, men for å stoppe det navnet.

– Var det egentlig særlig lurt å skifte navn?

– Det kan du si. Det var lurt å endre «Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger» til «Folkets Parti FNB». Men det å fjerne FNB var kanskje litt tidlig. Uansett har jo mediene kalt oss Bompengepartiet, sier hun.

Portrett Cecilie Lyngby i «Folkets Parti», her fra da partiet fortsatt het «Folkeaksjonen nei til mer bompenger» (Mimsy Møller)

– Nå er det halvannet år siden vi bytta navn. Men det henger igjen, ensakspartiet Bompengepartiet. Det tar tid å bygge et parti. Men vi kan ikke gråte for det som skjedde i fjor.

Frykter ikke navnekaos

Danny Chaudry på sin side, tror ikke det er noen fare for forvirring.

– Hvorfor er de redd for det, spør Chaudry, nå fra Partiet Mot Bompenger.

– Det er jo ulogisk. Har ikke folk sett hvilket navn de har stemt på? Danny eller Cecilie?

Han mener Folkets Parti nå bare er ute etter oppmerksomhet fordi de sliter i media.

– Det vil ikke jeg hjelpe dem med, sier han.

Mistillit mot Lan Marie Nguyen Berg (MdG) Bystyrepolitiker Danny Chaudhry, her fra enpersonsgruppa Chaudhrys gruppe. (Fredrik Hagen/NTB)

– Men er det ikke en fare for navneforvirring her?

– Nei, ikke i det hele tatt. Hvis de er redde for det, hvorfor har de bytta navn, da?

Chaudry forteller at han først registrerte seg som «Folkeaksjonen mot bompenger og eiendomsskatt», men senere endret navnet til bare «Partiet mot bompenger», for å unngå konflikter med det tidligere «Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger».

– Navnet ligner ikke i det hele tatt. Folkets parti er ikke bomparti lenger. Derfor konkurrerer jeg ikke med dem. Jeg er ikke bekymra i det hele tatt, sier Chaudry.

Har ikke snakket sammen

Folkets Parti har prøvd å få Valgstyret i Oslo til å stoppe det nye partinavnet til Chaudry. Men de har ikke fått støtte fra de andre partiene. Dermed gjennomføres valget med «Partiet mot Bompenger».

Men onsdag var det en helt annen konflikt mellom de to som var på dagsorden: Da Danny Chaudry i sin tid gikk ut av FNB opprettet han nemlig en ny enpersons-partigruppe i bystyret. Dermed fikk han samme rett til støtte som de andre partiene. Det skal utgjøre rundt 1,3 millioner kroner i bystyret.

Det systemet skal nå endres, og det var saken som ble behandlet i bystyret onsdag.

– Vi er vel det partiet som har kjent mest på hvordan det er miste å representanter på grunn av penger eller posisjoner. At en person kan motta 1,3 millioner i året for så å omtrent ikke si et ord i bystyret på fire år, det er veldig skremmende, sa hun.

Overfor Dagsavisen presiserer hun at Folkets Parti ikke har noe imot Danny Chaudry eller partiet hans.

– Det vi reagerer på er at Valgstyret og de andre partiene ikke så problemet. Ingen partier støttet oss når vi prøvde å protestere på navnet, sier hun.

Logoen til Partiet mot Bompenger, her ved siden av den gamle logoen til Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger. (redaksjonen redaksjonen)

– Det virker ikke som om det er bare kjærlighet mellom dere og Danny Chaudry?

– Nei, jeg har ikke snakket med han på fire år. Det var ikke noe hyggelig greie, men jeg har ikke noe usnakket med Danny heller.

Nå frykter hun at navneforvirringen får store konsekvenser for Folkets Parti.

– Det er ingen tvil om det. Men hvor mange kan vi jo aldri finne ut av. Bare 30 stemmer kan jo ha mye å si, sier hun.

Lover å prate neste gang

Danny Chaudry på sin side har stor tro på å komme inn i bystyret med sitt nye parti.

– Hvorfor ikke? Vi gjør hundre prosent innsats, men vi skal ikke klage etterpå, om vi kommer inn eller ikke, sier han.

– Lyngby sa at du ikke sier noe i bystyret. Hva tenker du om det?

– Det er ingen som er pålagt å snakke, så lenge man følger saker og stemmer. Jeg venter på valget og ser hva som skjer. Men når jeg kommer inn i bystyret neste gang skal jeg prate, lover han.

Valgforsker: Kan flytte på noen velgere

– Det er ingen som har gjort noe galt. Det er lov å danne et nytt parti, og man kan kalle det hva man vil, sier valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning.

Valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning. (Frøydis Falch Urbye)

– Men de har nok rett i at noen kan misforstå. Det er jo ikke alle som følger så godt med at de kan skille alle de mindre partiene fra hverandre, legger han til.

Bergh har ikke tro på navnelikhet som strategi for å vinne et valg.

– Men det kan være en strategi for å sabotere litt for noen andre. Og det kan nok flytte på noen velgere. I et lokalvalg kan selv noen få velgere bety noe, sier han.

– Tror du at noen av disse partiene kommer inn i bystyret?

– Jeg har ikke noen stor tro på det. Men likevel, et lite parti kan overraske og kanskje mobilisere en gruppe, sier han.

På de siste Oslo-målingene som har kommet har ingen av de to partiene representanter inne i bystyret.

