Enstemmig kontrollkomité åpner sak mot regjeringen

Det får NRK bekreftet i etterkant av møtet som nettopp er avsluttet.

– Det er på sin plass at kontrollkomiteen oppretter sak, sier Venstres Grunde Almeland, som er valgt til saksordfører for saken.

– Jeg tror veldig mange har vanskelig for å forstå rekken av brudd på helt grunnleggende regler, som vi har sett fra regjeringen denne sommeren. Det er avgjørende for tilliten til politikere at vi går grundig inn i dette. Både for å se på hva som konkret har skjedd, men også for å lære. Slike regelbrudd skal ikke skje, sier Almeland.

[ Dette skjer altså her, i vårt likestilte og egalitære Norge ]