Det finnes gode grunner til å innføre et aksjeforbud, spesielt for statsråder.

En uke har gått siden Ola Borten Moe (Sp) måtte trekke seg som forsknings- og høyere utdanningsminister. Bakgrunnen er, som kjent, at politikeren deltok i et møte der regjeringen behandlet en milliardkontrakt til Nammo, som er delvis eid av Kongsberg Gruppen.

E24 avslørte at Borten Moe en uke tidligere hadde kjøpt aksjer for over 400.000 kroner i selskapet.

Statsrådens skandaløse sorti har satt i gang en viktig debatt om politikere og aksjekjøp. I dag har både stortingspolitikere og regjeringsmedlemmer lov til å eie, kjøpe og selge aksjer, så lenge det registreres hos Stortinget.

Borten Moes aksjer var registrert, men det måtte likevel et par sommervikarer i E24 til for å avdekke habilitetsbruddet.

Dette handler om noe større – og langt viktigere – enn den enkeltes frihet til å kunne tjene penger på aksjer.

Flere tar nå til orde for et aksjeforbud for statsråder, og torsdag ble det kjent at Rødt vil ta opp saken i Stortinget. Partiet foreslår at statsråder ikke skal få lov til å handle aksjer, og mener også at reglene for stortingspolitikere bør strammes inn.

Det er gode grunner til å støtte et slikt forbud, i hvert fall for statsråder. De som sitter i maktposisjoner legger rammeverk og tar beslutninger som får konsekvenser for økonomi og næringsliv. Det bør aldri herske tvil om hvorvidt politikere farges av økonomiske interesser og investeringer når de håndterer slike spørsmål.

Det vil utvilsomt dukke opp gråsonesaker hvor politikere kan trå feil. Et aksjeforbud vil enkelt og greit forhindre at statsråder handler uaktsomt og bryter habilitetsreglene, også når det skjer helt utilsiktet.

Våre folkevalgte må kunne leve vanlige liv, enten de har bakgrunn fra læreryrket eller næringsvirksomhet. Livet som folkevalgt må likevel medføre noen nødvendige begrensninger i den tiden man sitter innvalgt på Stortinget. Et aksjeforbud for stortingspolitikere er ikke nødvendigvis løsningen, men bør også vurderes.

Noen vil selvsagt mene at det er urettferdig at enkeltpolitikeres feiltrinn skal få konsekvenser for alle. Men dette handler om noe større – og langt viktigere – enn den enkeltes frihet til å kunne tjene penger på aksjer. Dette handler om tillit. Til våre folkevalgte, til dem som styrer landet, og til vårt politiske system.

Når habilitetssaker avdekkes på rullende bånd, svekkes tilliten. Det må vi ta på høyeste alvor. Tiden er inne for å ta en helhetlig vurdering av regelverket for politikere og aksjekjøp. Mye taler for en innstramming.

