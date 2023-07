Bjørnar Moxnes går av som partileder i Rødt etter å ha blitt tatt for å stjele et par solbriller på Gardermoen i midten av juni.

Det skjedde til tross for at landsstyret i Rødt tidligere i sommer uttrykte tillit til partilederen i kjølvannet av solbrille-saken.

– Det har vært en utrolig fin reise gjennom 11 år, og det vil jeg si mer om, men først til sommerens store sak: Jeg tok de solbrillene fra butikken på Gardermoen. Jeg gjorde en stor feil, og jeg gjorde det mye verre med måten jeg håndterte det videre. Det er jeg skikkelig lei meg for, og det vil jeg si unnskyld for, skriver Moxnes på Facebook.

Et parti i vekst

I løpet av Moxnes’ tid som partileder har Rødt gått fra å være et miniparti helt utenfor Stortinget til å bli en vesentlig maktfaktor i norsk politikk.

Moxnes ble valgt til partileder i Rødt i 2012, få år etter at partiet ble stiftet som en sammenslåing av tidligere Rød Valgallianse og AKP (m-l).

Ved Stortingsvalget året etter fikk Rødt 1,1 prosent av stemmene, en nedgang på 0,2 prosent fra valget i 2009, og måtte fortsatt holde seg unna Stortinget.

I 2015 vant de rødgrønne makta i Oslo, og Moxnes var som Rødts gruppeleder i Oslo rådhus mannen som måtte lande forhandlinger om en samarbeidsavtale med Raymond Johansen & co. Da fikk han blant annet gjennomslag for at det ikke skulle bygges nye kommersielle barnehager i hovedstaden. Rødt hadde for første gang vesentlig makt og innflytelse i norsk politikk.

Rødt stod utenfor byrådssamarbeidet, men var en del av samarbeidet i bystyret da de rødgrønne vant makta i Oslo i 2015. (Vegard Wivestad Grøtt/NTB)

I 2017 fikk Rødt 2,4 prosent ved Stortingsvalget, og Moxnes ble partiets første stortingsrepresentant, og ytre venstres første representant på tinget siden RVs Erling Folkvord ble valgt inn i 1993.

Nasjonalt gjennombrudd

Ved kommune- og fylkestingsvalget i 2017 fortsatte Rødt og Moxnes framgangen, og endte på 3,8 prosents oppslutning. Det ga dem ikke bare fortsatt makt i Oslo, men i flere kommunestyrer landet rundt.

I 2021 kom det virkelige nasjonale gjennombruddet for Rødt. For første gang kom partiet over sperregrensa ved et stortingsvalg. 4,7 prosent av stemmene ga 8 stortingsrepresentanter. Selv om Rødt ble holdt utenfor det parlamentariske grunnlaget til Ap/Sp-regjeringen var det første gang en regjering på venstresida fikk en stor vaktbikkje på ytterste venstre fløy.

Rødt er i dag fire ganger så stort som det var da Moxnes tok over som partileder, og har langt større makt og innflytelse over norsk politikk. Moxnes er blitt omtalt som etterkrigstidas nest største norske partibygger bak Carl I. Hagen.

Modernisering

Moxnes har som partileder også forsøkt å ta partiet, som i stor grad bygger på røttene til den autoritære venstresida, i en bredere og mer moderne retning.

I 2014 ble referanser til Mao tatt ut fra partiprogrammet, blant annet etter påtrykk fra Moxnes. I 2019 forsøkte han også å få ordet «kommunisme» ut av programmet, men tapte den striden.

Moxnes stod også i bresjen for å få partiet til å snu i synet på våpenstøtte til Ukraina tidligere i år. Partiet var i utgangspunktet negative til å sende våpenhjelp til Ukraina, men snudde, og ble seinere med på Nansenpakka som alle de andre stortingspartiene stilte seg bak.