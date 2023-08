Styrtregn førte til store ødeleggelser: – Jeg har aldri sett så mye vann

– Jeg har aldri sett så mye vann. Det gikk vann på steder hvor det aldri har gått vann før. Et stort jorde på om lag 100 mål var et eneste stor sjø, fortsetter Olsen.

Natt til søndag steg regnvannet til 15 centimeter i kjelleren til kårhuset, i låven og i redskapshuset på gården hans i Båstad i Indre Østfold.

Nå forbereder han seg på at det kan bli enda verre neste gang det blir ekstremvær.

Forsikringsselskapene Gjensidige, If og Tryg har så langt fått inn nær 1.400 skademeldinger etter helgens styrtregn i Oslo og Viken. De fleste skadene har skjedd i Oslo, Nordre Follo, Bærum og Indre Østfold, skriver NTB.

– Det er typiske styrtregnskader der avløp og drenering ikke greier å ta unna de store vannmengdene som kommer på kort tid. Vannet trenger inn i bygninger via terrenget, og det er også en del tilbakeslag fra sluk og avløpsrør, sier kommunikasjonssjef Pål Rune Eklo i Gjensidige.

– Lenge siden et normalår

– Vi som jobber i landbruket snakker jo om «normalår», men nå begynner det å bli lenge siden vi hadde et normalår, konstaterer Hans Anders Olsen i Båstad.

– Er det resultatet av klimaendringene vi ser nå?

– Ja, det er ikke noe å lure på. Det finnes folk som får sju rette i Lotto, men nå har det blitt for mye av dette været til at vi lenger kan kalle det tilfeldigheter, svarer Olsen.

– I år har vi hatt alt – tørke når vi ikke trengte tørke, regn når vi ikke trengte regn, og nå høljer det ned når vi skal treske. Det er helt absurd. Jeg venter bare på gnagere og gresshopper, så har vi fått alle plagene vi kan få. Andre i bransjen er helt oppgitt. De spør seg om hvor lenge de skal orke å fortsette.

– Hva tenker du om dette?

– Jeg får prøve å stable litt høyere i kjelleren og andre steder enn før, for det er ikke tvil om at været blir villere og våtere, og infrastrukturen er ikke dimensjonert for nedbøren som kommer. Det finnes ikke avløpsrør som er store nok. Her i distriktet mitt har både trebruer og veier forsvunnet nå. Jeg har elleve års erfaring fra Forsvaret, og da jobbet jeg blant annet med objektsikring, så jeg ble vant til «dommedagstanker». Men det vi har opplevd nå er veldig langt forbi det jeg tenkte meg var mulig.

Olsen tror likevel ikke at han har opplevd det verste ennå.

– Vi bor ved (innsjøen) Øyeren, og hvis det kommer store nedbørsmengder samtidig med vårflommen, er det vanskelig å se for seg hvor gærent det kan bli.

Nå har vannet trukket seg tilbake, men den langdryge jobben med å få tørket opp husene og erstattet det som er blitt ødelagt, gjenstår for Hans Anders Olsen. (Foto: Privat.)

– Vann absolutt alle steder

Natt til søndag måtte Olsen lukke soveromsvinduet da han la seg, for regnet slo mot glasset, men ettersom det gikk bra da ekstremværet Hans rammet Sør-Norge i begynnelsen av august, tenkte gårdbrukeren at det nok kom til å gå bra nå også.

Men så …

– Jeg ble vekket av at leieboeren i kårhuset hamret på ringeklokka og ropte at nå var det vann i kjelleren der, forteller Olsen, som fort kunne konstatere at det han trodde var umulig, likevel hadde skjedd.

– Bestefar kjøpte gården i 1939, og jeg er født og oppvokst her. I september fyller jeg 42 år. Det har vært vann i kårhuset én gang før. Men terrenget er justert, og jeg bor på en liten «kule» i terrenget. Så det skulle ikke vært mulig, sier Olsen om synet som møtte ham da han kom seg ut i høljregnet.

– Det var flom på flatmark. Jeg kunne ikke gå over gårdsplassen uten at vannet gikk over skoene, forteller han.

Enda verre ble det da Olsen kom seg bort til de andre bygningene på gården.

– På innsiden av døra til kjelleren i kårhuset var det cirka 15 centimeter med vann, og også i låven og i redskapshuset sto vannet så høyt. Det var vann absolutt alle steder, både i lageret, flisbingen … Og det må ha gått ekstremt fort at vannet kom.

Fortsatt er jordene rundt gården til Hans Anders Olsen gjennomtrukket av de enorme mengdene med styrtregn som slo ned natt til søndag. (Foto: Privat)

– Tre forsikringssaker

– Har du noen formening om hvor mye skadene kan komme seg på?

– Nei, så langt har vi prøvd å få tørket opp etter vannet – som nå har rent ut igjen, blant annet ved hjelp av masse vifter. Alt som sto på gulvene er fullt av vann og søle og er helt ferdig, svarer Olsen.

– Jeg har både boligforsikring, næringsforsikring og firmaforsikring, og nå har jeg meldt inn tre forskjellige forsikringssaker. Jeg driver med korn og har i tillegg en gårdsbutikk med ulike landbruksvarer, nærmest en isenkrambutikk. Det står veldig mye rart på lageret der. Nå er det sikkert nok å gjøre for forsikringsselskapene i området, men jeg har hatt tilbakemelding på én av sakene om at den er registrert og aktiv.

– Så vil tiden vise hva vi skal gjøre med skadene på butikklageret og kårhuset hvor leieboeren holder til, fortsetter Olsen.

Selv om sola tittet fram igjen i Båstad mandag, kan det bli mer regn senere denne uka, ifølge Meteorologisk institutts værtjeneste Yr.

– Vi er langt forbi at været er litt gæli, Det har blitt veldig gæli, sier Olsen.

Vannet steg til om lag 15 centimeter flere steder innendørs hos Hans Anders Olsen mens styrtregnet slo ned. (Foto: Privat)

