Billigere buss og tog: Stortinget sier nei, folket sier ja

– Dette viser at stortingsflertallet som stemte ned vårt forslag ikke er i takt med folket, sier MDGs partileder Arild Hermstad til Dagsavisen.

– Kutter utslipp og regninger

Bare Pasientfokus stemte sammen med MDG da Stortinget den 2. juni voterte over MDGs forslag om «innføring av et nasjonalt reisekort, slik at passasjerer kan bruke alle tog og all kollektivtransport med ett reisekort, til en månedspris på 499 kroner for voksne og 249 kroner for barn og unge til og med 18 år.»

– Hvorfor vil MDG ha et slikt nasjonalt reisekort?

– Det kutter utslippene og folks regninger samtidig. De som har aller minst, har ikke råd til å kjøre bil, og for dem kan billigere månedskort være det som gjør at de har råd til mat den måneden. Vi må komme dem som sliter nå, i møte, svarer Hermstad.

Utenfor Stortingets vegger blir forslaget om et slikt reisekort tatt imot med åpne armer av folk flest, går det fram av spørreundersøkelse som Sentio gjennomførte for MDG i midten av august.

Da ble 1.000 personer i alderen 18 år og eldre stilt følgende spørsmål:

«Støtter du å innføre et nasjonalt månedskort som gjør det mulig å reise med all kollektivtransport i Norge for 499 kroner måneden?»

74 prosent svarte «ja».

11 prosent svarte «nei».

15 Prosent svarte «vet ikke».

Oppslutningen om et slikt reisekort er minst blant dem som stemmer på Frp, Rødt og Sp, men selv i disse partiene støtter om lag sju av ti dette forslaget.

– Gjør hverdagen enklere

– Det er kanskje ikke annet å forvente enn at et stort flertall svarer «ja» når spørsmålet er om de vil betale mindre for en vare?

– Jeg tror folk flest ønsker seg en klimapolitikk som gjør hverdagen enklere og billigere, og det er et mysterium for meg at regjeringen ikke klarer å levere populær klimapolitikk for dem som har minst, svarer Hermstad.

– MDG har også innhentet 17.000 underskrifter fra folk som ønsker seg billigere månedskort, og terskelen for å skrive under på noe sånt er ganske høy. Det viser at det er et ekte engasjement der ute, og det skulle bare mangle når vi står midt i en klimakrise og fattigdomskrise.

– I Nord-Norge er det bare 61 prosent som støtter et nasjonalt reisekort til 499 kroner, ifølge Sentio-undersøkelsen …

– Det viser at regjeringen har mislykkes i å bygge ut et godt kollektivtilbud i hele landet, sånn at alle kan dra nytte av et billig kollektivtilbud. Den gode nyheten er at det går an å både bygge ut bedre kollektiv og sette ned prisen i hele landet, hvis vi omprioriterer pengene. Det er jo ikke sånn at folk i distriktene ikke har lyst til å ha muligheten til å leve miljøvennlig, svarer Hermstad.

– På Østlandet støtter 80 prosent innføringen av et nasjonalt reisekort, og det er vel også dem som bor der som i størst grad vil nyte godt av en slik statlig finansiert ordning, ettersom kollektivtilbudet er best der?

– Regjeringen har lovet å sette ned prisen på kortbanenettet i Nord-Norge og har kuttet prisen på ferjer langs kysten vår. Da kan den også innføre et nasjonalt månedskort.

MDGs nasjonale reisekort er ment å gjelde både for buss, tog og alle andre kollektivtilbud. Både i Tyskland og i Østerrike er det allerede innført lignende ordninger, påpeker partiet. (Foto: Tor Sandberg)

– 5–6 milliarder i året

I april sendte samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) brev til Stortingets transport- og kommunikasjonskomité, hvor han kom med sin vurdering av MDGs forslag om et nasjonalt reisekort.

«De skisserte billettprisene forventes å gi reduserte billettinntekter på 2,5–3 milliarder kroner årlig for den fylkeskommunale kollektivtransporten. I tillegg forventes et inntektsbortfall i samme størrelsesorden for jernbanen. Totalt forventes tiltaket, som skissert i forslaget, å gi et samlet statlig finansieringsbehov på 5–6 milliarder kroner per år», skriver Nygård.

– Hvordan vil dere skaffe til veie disse pengene?

– Vi ønsker å prioritere opp folks lommebok og klimakutt, og ned dyre og meningsløse motorveier som ødelegger utviklingen av grønne, rettferdige og menneskevennlige byer. 3 milliarder kroner tilsvarer noen hundre meter vei med Hammersborg-tunnel midt i Oslo sentrum. Klimabomben Hordfast, som koster 15 år med billig månedskort, vil rasere natur og føre til økt biltrafikk i Bergen. Jeg synes det er viktigere å prioritere folk i hele landet enn disse to prosjektene, svarer Hermstad.

– Kunne det ikke ha blitt lettere å få støtte fra andre partier på Stortinget med en noe høyere månedspris enn 499 kroner for det nasjonale reisekortet? Dere har vist til lignende ordninger som allerede er innført i Tyskland og Østerrike, og med dagens valutakurser ligger månedsprisen der på henholdsvis 567 og 1.057 kroner.

– Jeg tror dette dreier seg mer om prioriteringer enn pris. Jeg registrerer at flere av de samme partiene som stemte dette ned i Stortinget, nå går til valg på billigere kollektiv. I Stavanger har MDG sørget for å gjøre kollektiv helt gratis, så det viser at det finnes vilje i andre partier til å lempe på prisen, men da må de prioritere det også på Stortinget, svarer Hermstad.

– Pris har mye å si

– Hvem tror du vil anskaffe et nasjonalt reisekort til 499 kroner? Bare dem som allerede reiser kollektivt?

– Nei, vi vet at pris har mye å si for om folk reiser kollektivt eller ikke. Det må lønne å sette fra seg bilen. Da MDG satte ned prisen på månedskort til 499 kroner i Oslo, førte det til at anslagsvis 30.000 oslofolk lot bilen stå. Det var ekstra populært blant folk som ofte har mindre å rutte med – kvinner, unge og studenter, svarer Hermstad.

– Hvor mye kan det være å spare med et nasjonalt reisekort?

– For eksempel kan to foreldre som pendler fra Fredrikstad inn til Oslo, spare 60.000 kroner i året. Så dette er ikke småpenger når vi vet at Norge har et av de dyreste kollektivtilbudene i Europa, svarer Hermstad.

– Med tanke på de omfattende problemene til jernbanen med utallige innstilte og kraftig forsinkede tog, er kanskje ikke toget det mest forlokkende alternativet for de mange som i dag sverger til privatbilen?

– Jeg vil snu på det. Vedlikehold av tog har vært nedprioritert i så mange år at tilbudet har blitt altfor dyrt og dårlig. Det er ingen naturlov at det må være sånn. Det har vært en politisk prioritering fra Høyre og Arbeiderpartiet med støttepartier at bilister skal komme foran kollektivreisende. Vi skal ha et skikkelig veinett, men det er sløseri å bygge svære firefelts motorveier over hele Norge, samtidig som tognettet står til forfalls.

