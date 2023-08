Med teater og arbeiderhistorie feirer VIF 110-årsjubileum

– Østkantspellet er fortellingen om arbeiderklassen, det som bydelen Vålerenga er tufta på, forteller Johannes Joner.

– Så dette er arbeiderkultur?

– I høyeste grad, sier han.

Startet på Oslo Nye

I 2011 sendte Jon Vidar Tidemand et idéutkast om Østkantspellet til teatersjef Catrine Telle på Oslo Nye Teater. Telle sa ja, og resten er historie.

Kjetil Indregard skrev en tekst. Og i 2013, til VIFs 100-årsjubileum, ble forestillingen «Neste kamp» til virkelighet på Oslos eget teater. 43 forestillinger ble spilt.

Fra kjerka til Jordal Amfi

På dette teateret jobber skuespiller Johannes Joner som også er glad i alt som hører til Vålerenga, så vel idrettslag som folk og bebyggelse. Nå er han sammen med Mads Henning Skar Jørgensen regissør for verdens første spel på skøyter.

Det har fått tittelen «Neste kamp – på glattisen» og går av stabelen tre dager til ende på selveste Jordal Amfi, Oslos praktfulle ishockeyarena. Over 100 deltakere er på isen, de aller fleste med skøyter på beina.

– Jeg ville flytte spellet hjem til Vålerenga, sier Tidemand.

Vil skape stolthet

I spellet følger vi livet til Henry Abelsen (spilt av Anders Hatlo) som er født i Islandsgata. Han blir intervjuet av journalist Becker (spilt av Dushinka Andresen) fra Oslo vest.

I denne historien blir ikke bare VIFs lange historie fortalt, men også bydelens historie er flettet inn.

– Det er blitt et dokument om hele Vålerengas historie. Over 100 mennesker er intervjuet, og alt som sies og vises i spellet er sant, sier Joner.

– Hva er hensikten med stykket?

– Å skape stolthet over den bydelen de bor i. I 1975 vant vi kampen mot en planlagt motorvei gjennom Vålerenga som ville ha rasert hele bydelen, nå dreier det seg om å hindre at Bane Nor river hylla – 22 trehus midt i bydelen, flere av husene er fra 1850-tallet.

Byrådslederen kommer

– Vi er jo gærne som gjør dette her på tre uker, men samtidig er det gøy å gjøre noe ingen har gjort før, sier Joner.

Joner fullroser det han kaller Vålerenga-familien. Her sier ingen nei, her stiller alle opp – det er dugnad på lavbudsjett.

Til åpningsforestillingen kommer byrådsleder Raymond Johansen som aldri har gjort noen hemmelighet av at han er VIF-fan.

– Samholdet på Vålerenga er djupt og magisk, forteller Joner, som understreker at de gjerne ser at også folk utenfor bydelen kommer og ser spellet.

Også for skoleelever

«Neste kamp – på glattisen» skal også vise en forestilling for skoleelever som ledd i tiltaket «Den kulturelle skolesekken».

Tidligere har Vålerenga skole fått se forestillingen, nå er dette utvidet sånn at også Gamlebyen barneskole og Jordal ungdomsskole også får være med.

Tidemand, og de to regissørene Jørgensen og Joner skamroser miljøet i bydelen Vålerenga.

Tre unike oppsetninger

Stykket på Jordal Amfi spilles akkurat som en ishockeykamp over tre perioder med to pauser. Totalt blir det om lag to og en halv time.

– Vi later ikke som vi ikke veit hvor vi er, sier Tidemand.

– Tror dere virkelig at folk fra for eksempel Oslos vestkant vil se dette?

– Hvorfor ikke? Dette er bydelshistorie, det er gjenkjennbart, det bør passe for alle. Og det handler om kjærlighet, sorg og glede. Det er jo universelt, sier Joner.

Tidemand legger til at hvis du både er glad i teater og lokal- og arbeiderhistorie, er dette noe for deg. For etter hans mening skal teateret være ute blant folk, det skal være overalt. Men til neste år blir Østkantspellet ikke spilt på Jordal Amfi.

– Dette kommer aldri til å skje igjen. Så kom å se det nå, sier Johannes Joner.

Medvirkende

• Manus: Kjetil Indregard, bearbeidet av Johannes Joner

• Regi: Johannes Joner og Mads Henning Skar Jørgensen

•Koreograf: Veronika Vrtelova

• Kostymer: Marianne Forsberg

• Dirigent: Jon Terje Svendsen

• Band: Islandsgate

• Kor: Vålerenga Mannskor

• Orkester: Vålerenga Janitsjar

