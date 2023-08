Ertes for «trøstesløse» valgplakater: – Trodde det var fleip

– Jeg tenkte at det var en fleip. De menneskene jeg la merke til at delte dette på Facebook, stemmer nok helt andre partier enn Ap, så jeg tenkte at noen hadde laget dette på kødd. Men så gikk jeg selv inn på Bodø Aps sider, og så at nei, dette var faktisk helt reelt.

Det sier markedsførings-nestor og tidligere rektor (nå dosent) ved høyskolen Kristiania til Dagsavisen.

En rekke valgplakater fra Bodø Arbeiderparti har fått mye oppmerksomhet på sosiale medier det siste døgnet.

. (Bodø Ap / Skjermdump)

Med valgslagord som «vi skal gå i dialog med næringslivet for å se på muligheten for universell utforming» og «vi skal synliggjøre og videreutvikle eksisterende medvirkningstiltak» er det mange som har spurt seg det samme som Blindheim: Er dette ekte valgkampplakater, eller er det fleip?

– Snakker med seg selv

Men alle plakatene er helt ekte, og er publisert av Bodø Ap på sosiale medier gjennom sommeren.

Blindheim, som er reklamemann av yrke, sier plakatene er et eksempel på det man i reklamebransjen kaller «autokommunikasjon».

. (Bodø Ap / Skjermdump)

– Da jeg jobbet i reklamebransjen leverte jeg en gang en tekst, hvor tilbakemeldingen fra sjefen var at «Trond, nå snakker du til deg selv, dette er autokommunikasjon». Det er den måten Bodø Ap kommuniserer på her. I stedet burde de oversatt det de har skrevet til hvilke fordeler det er for velgerne å stemme Arbeiderpartiet i Bodø. Det spørsmålet må de stille seg selv til de blir blå i trynet, for svaret på det er det som burde stått der, sier Blindheim.

Trond Blindheim (Høyskolen Kristiania)

Han mener plakatene er så trøstesløse at de rett og slett burde brukt mer tid på å lage dem.

– Dette er byråkratenes og kommuneadministrasjonens språk. Politikere er nødt til å formulere seg enkelt, tydelig og kraftfullt, og forklare hva velgerne vil oppnå ved å stemme på deres parti. De må fortelle hva de vil gjøre med Bodø, sier han.

[ Helseproblemer tvinger kvinner inn i deltidsstillinger ]

– Vanskelig

Dagsavisen har vært i kontakt med leder i Bodø Ap og ordførerkandidat Ann-Kristin Moldjord. Hun viser til kommentarer gitt til NRK Nordland, og ønsker ikke gi ytterligere kommentarer.

Til NRK sier hun at Bodø Ap ser at de kunne brukt andre formuleringer. Samtidig avviser hun at de har et kommunikasjonsproblem.

– Men det å legge frem komplekse saker i korte setninger, er ofte vanskelig. Da kan det hende at man bruker språk som og ord som er veldig presist, men samtidig veldig uforståelig, sier Moldjord, og legger til:

– Vi har ingen kommunikasjonsfolk som lager programmet og sjekker språket.

[ – Det kan bli veldig gøy, men det kan også bli helt katastrofe ]