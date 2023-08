Leder Aps valgkamp: – Vi har en stor jobb å gjøre

– Jeg er den første til å si at målingene er for dårlige, og at vi har en veldig stor jobb å gjøre de ukene som gjenstår fram til valgdagen, sier Aps partisekretær Kjersti Stenseng til Dagsavisen.

Vi sitter på hennes kontor i Aps hovedkvarter på Youngstorget, der hun leder sin tredje kommune- og fylkestingsvalgkamp for den tidligere så stolte og store «ørnen» blant norske partier. Ørnen gjør det dårlig på meningsmålingene, men Stenseng sier at hun likevel ikke tror at partiet hennes går mot et katastrofevalg.

– Så du sitter ikke her og er «sjefen for de dårlige tider»?

– Nei, og ingen har vel lyst til å være en «sjef for dårlige tider»! smiler Stenseng.

– Vi har begynt å se en positiv trend, og har tidligere greid å mobilisere kraftig de siste ukene før valgdagen. Vi skal jobbe knallhardt hver eneste dag for å løfte oss, og for å bidra til at våre kandidater og de lokale sakene preger dagsordenen, sier hun.

Partisekretær Kjersti Stenseng styrer valgkampen fra Aps hovedkvarter på Youngstorget. (Hanne Mauno)

Storbykampen

Stenseng leder sin første kommune- og fylkestingsvalgkamp fra posisjonen som regjeringsparti, noe som setter sitt preg på valgkampen. I 2015 styrte Solberg-regjeringen, og lokalvalget gikk strålende for Ap. Partiet fikk 33 prosent av stemmene i kommunevalget, ifølge pollofpolls.no. I 2019 hadde oppslutningen sunket til 24,8 prosent, men Ap beholdt makten i alle de store byene og de største kommunene i landet.

Denne sommeren har partiet vaket et sted mellom 15–19 prosent på målingene. Partiet spratt riktig nok opp fire prosentpoeng på TV2s siste måling, men da til et for Ap dårlig resultat på 21,8 prosent. 15. august heter det i en VG-måling at Ap vokser til 22,7 prosent, men en uke senere kommer samme avis med en måling som viser at Ap nasjonalt får 20,5 prosent. Hadde dette blitt valgresultatet, ville det vært Aps dårligste valg på 100 år, skriver VG.

– Vi hadde 24,8 prosent i 2019, og vi mener det er innen rekkevidde å komme dit, mener Stenseng, som ikke har noen ordførere å miste.

I 2019-valget fikk de 153 av dem. I Ap er de sikre på at de fleste av Aps tapte velgere sitter på gjerdet, og at partiets store utfordring blir å lokke dem ned derfra.

– Vår jobb nå er jo å klare å løfte oss de prosentene som gjør at vi klarer å få så mange ordførere som mulig, sier Stenseng til Dagsavisen.

Hennes og Aps plan er for det første å beholde makten i de fire største byene; Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.

– Det bor mye folk der, hovedstaden er viktig for oss alle, og for omkringliggende regioner og landsdeler så er det viktig at vi har både Stavanger, Bergen og Trondheim. Det bruker vi selvfølgelig mye ressurser på, sier Stenseng til Dagsavisen.

Ap vil også sette inn støtet i de litt mindre byene, som Tromsø, Bodø, Drammen og Sandnes, men partisekretæren understreker at de jobber på i alle landets kommuner.

Framfor alt ser Arbeiderpartiets partisekretær lyst på at partiet styrker seg i sine gamle bastioner, landsdeler og fylker som «alltid» har vært røde: Nord-Norge, Trøndelag og Innlandet. Disse områdene er ekstra viktige for partiet.

– Gode enkeltmålinger

Det som er med på å holde motet oppe på Youngstorget, er gode enkeltmålinger for Ap.

– Selv om vi har dårlige målinger, ser vi at vi styrker oss i en del av kjerneområdene våre i Trøndelag og Innlandet. Det er veldig motiverende, sier Stenseng.

– Vi har også hatt bra målinger i både Stavanger og Trondheim. Men det er viktige uker vi går inn i nå, og jeg tror folk vil se et veldig gjenkjennelig Ap. Vi kommer til å ha fullt trøkk på våre kjernesaker, som er velferd, helse, eldreomsorg og kampen mot privatisering, sier partisekretæren, som innrømmer at det er krevende for partiet å sitte i regjering, i en tid med krig, inflasjon og høye priser.

– Men da har du også muligheten til å levere god, sosialdemokratisk politikk til folk, og det gir drahjelp i valgkampen. Vår regjering har levert mye god politikk, som våre lokale kandidater kan ha med seg ut, sier hun, og viser til at Ap i regjering har styrket kommuneøkonomien, sørget for flere heltidsstillinger i eldreomsorgen, gratis SFO og billigere barnehage.

Hun mener også partiet har tatt gode grep for et tryggere arbeidsliv og et grønt industriløft.

Kontroversielle Melkøya

Men å være regjeringsparti i en lokalvalgkamp har sin pris. Like før sommerferien ble to Ap-statsråder involvert i habilitetsskandaler, der den ene måtte gå av.

Straks valgkampen var i gang etter ferien, valgte statsminister Jonas Gahr Støre å offentliggjøre en kontroversiell beslutning på en pressekonferanse i Hammerfest: Regjeringens satsing på elektrifisering av Melkøya, og på vindkraftprosjekter i Finnmark. Stenseng innrømmer at hovedkvarteret på Youngstorget har fått henvendelser fra lokalpartiene i nord, som gir uttrykk for at de har fått en vanskelig valgkamp.

– Når det er dårlige tider eller negative saker for regjeringen, så må dessverre våre lokale folk svare for det ute. Men jeg mener det er ekstra viktig å for Ap å ta ansvar nettopp når det er dårlige tider. Det er motivasjon å sitte med makta og ha muligheten til å gjøre noe med problemene, sier hun.

– Burde statsministeren gitt beskjed om en så omstridt beslutning midt i en valgkamp?

– Melkøya-saken er omstridt, men det var samtidig en riktig beslutning. Å sitte med regjeringsansvar betyr å ta tøffe valg, og så er det vår jobb å være tydelig på hva dette betyr. Melkøya er det tredje største punktutslippet i Norge, så dette handler om klima, men også om å bevare og utvikle nye arbeidsplasser i nord. Nord-Norge er en landsdel som trenger investeringer i industri, og som trenger mer kraft. Vi må ta folks frustrasjon på det største alvor, men likevel er jeg sikker på at beslutningen vil stå seg over tid, mener Stenseng, og legger til:

– Vi styrer landet både i gode og dårlige tider. Jeg håper ikke habilitetssakene har sådd tvil om Aps evne til å styre, men de har nok svekket tilliten til politikere generelt. Meningsmålingene er uansett en temperaturmåler på om folk er fornøyde med oss. Når målingene er på det nivået vi er nå, så er ikke folk fornøyde med oss. Da er det vår jobb nå å synliggjøre hvordan vi styrer Norge trygt gjennom vanskelige tider.

