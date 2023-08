– Jeg har fått slengkommentarer om at jeg er rasist

– Jeg er fra Jæren, så jeg har jo litt ekstra bein i nesa, ler Kristin Lode.

21-åringen er på femteplass på Frps liste til kommunestyret i Stavanger. Selv om hun meldte seg inn i Fremskrittspartiets Ungdom (FPU) som 15-åring, hadde hun aldri tenkt at hun skulle bli politiker.

– Jeg drømte alltid om å bli advokat. Det var aldri politikerlivet som var min store drøm, sier hun.

– Hvorfor Frp?

– Jeg har ikke blitt fortalt at jeg burde lene meg mot høyresiden, men har lest og studert mye på egen hånd. Det er sånn jeg fant ut at ytterkanten av høyresiden passet meg best. Mer frihet, mindre skatt og mer økonomisk frihet er det jeg mener er best for Norge, sier hun.

Ser ikke bort fra samarbeid med Industri- og næringspartiet

Ifølge PollofPolls ligger Frp an til å få seks mandater i Stavangers kommunestyre til høsten. Samtidig vokser det nyetablerte Industri- og næringspartiet (INP). De kan potensielt få makt i flere kommuner etter høstens valg, ifølge NRK.

– Kan dere samarbeide med INP?

– Det gjenstår å se. Jeg vet det er noen tidligere FrP-ere som har gått over til INP. Jeg håper sånn sett at vi kan finne en god balanse. Men vi må se når valgresultatene kommer, så må vi ta de forhandlingene og møtene etter det, sier hun.

Owe Ingemann Waltherzøe Owe Ingemann Waltherzøe, leder i Industri- og næringspartiet (INP). Frps yngste kandidat til kommunestyret er ikke fremmed for et samarbeid med INP. (Javad Parsa/NTB)

Samarbeid mellom to partier som kan være enige om enkeltsaker, men er på ulike sidere av spekteret er bare bra, ifølge Lode.

– Tverrpolitisk enighet er helt fantastisk, sier hun.

Tar det med en klype salt

For Lode er samferdsel viktig. Selv kommer hun fra Varhaug, og har vært avhengig av kollektivtrafikk og bil.

– Jeg har selv opplevd hvor vanskelig det kan være å komme seg rundt når man bor langt unna sentrum, det er noe jeg ønsker vi skal bli bedre på, sier hun.

Hun har også uttalt seg om samferdsel i media.

– Jeg husker jeg skrev et innlegg om kollektivtilbudet i Sandnes, og hvor tullete det er at man kan bruke nesten 45 minutter med buss på en strekning som er én kilometer, sier hun.

Responsen på innlegget var ikke utelukkende positiv.

– Det var vel flere som kom med noen krasse kommentarer om at jeg som er så ung bare kunne gå den strekningen på én kilometer, og at jeg ikke burde klage, sier hun.

Kollektivtransport Stavanger Samferdsel er viktig for Kristin Lode. I mai kom meldingen om at Stavanger innførte gratis kollektivtransport. (Fredrik Varfjell/NTB)

Hun forteller at hun tar ufine og usaklige kommentarer med en klype salt.

– Man kan ikke forvente at alle er enige i meningene dine, sier hun.

En kontroversiell innvandringspolitikk

Når det kommer til hets, sure kommentarer og slengbemerkninger har Lode opplevd det meste.

– Frp er vel et parti som de fleste har mange meninger om, så jeg får ofte noen kommentarer om politikk som enkelte ser på som kontroversiell, sier hun.

– Har du noen kontroversielle meninger?

– Jeg er jo en Frp-sjel, og i høyrefløyen av det politiske spekteret, så mange av meningene mine oppfattes kanskje som kontroversielle. Flere mener vi har en altfor streng innvandringspolitikk, det er også den politikken jeg må forklare flest ganger for folk. Jeg har ofte fått slengkommentarer om at jeg er rasist.

– Føler du at du kan stå inne for Frps innvandringspolitikk?

– Ja, jeg står helt inne for Frps politikk, hvis ikke hadde jeg ikke vært med i partiet. Jeg prøver alltid å forklare bakgrunnen til politikken vår, og hvorfor vi mener som vi mener, istedenfor å bli sur eller lei meg over sånne kommentarer, sier hun.

Hets er en del av livet

Ungdomspolitikeren har en hektisk høst foran seg. (Veronica Ellingsen)

Selv tror hun at man som ungdomspolitiker må håndtere ufine kommentarer og hets i livet generelt også, og ser ikke på det som noe som er begrenset til politikken.

– Hets og hersketeknikker er en del av livet, og noe man må stå i uansett hva man jobber med. Som ungdomspolitiker er det min jobb å vise andre ungdommer at vi tåler det, og at det går fint, sier hun.

Hun tror ungdomspolitikere som trekker seg fra politikken og begrunner det med hets og hersketeknikker, sender ut feil signaler til andre unge som kanskje vurderer politikken.

– Om vi som allerede er inne i politikken gir oss etter ufine kommentarer og hets, skaper vi et feil bilde for de som ønsker å følge samme fotspor, sier Lode.

21-åringen har studert juss på Universitetet i Stavanger de siste to årene. Nå går hun inn i siste året av bachelorgraden sin, samtidig som hun potensielt kan havne i både fylkestinget og Stavangers kommunestyre til høsten.

– Er du klar for jobben?

– Helt ærlig har jeg ingen anelse om hvordan dette kommer til å gå. Det er jo mye som kan skje fram til valget, men jeg må nok ta noen valg i løpet av sommeren rundt hva jeg skal prioritere mest, sier hun.

Kristin Lode (21)

Stavanger kommune

Fremskrittspartiet, 5. plass på lista

En flertallskoalisjon bestående av Ap, Sp, FNB, MDG, Rødt og SV har styrt siden 2019. Denne koalisjonen var den første i kommunen på 24 år som ikke var ledet av Høyre. Frp ligger på målinger an til å få seks mandater. Det er like mange som sist valg.

I sann Dagsavisen-ånd må vi spørre: Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Jeg tror det må bli Ketil Solvik-Olsen. Ikke bare fordi han er utrolig lett å sakke med, men også fordi han har en dyp politisk erfaring på både høyt og lavt nivå. Jeg tror han har mange spennende historier og mye man kan lære av, så det hadde nok ikke vært kjedelig å vente på hjelp for å få heisen til å gå.

