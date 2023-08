Kjemper mot Trump, men hva mener de egentlig om viktige saker?

Det republikanske partiet holdt sitt landsmøte fra 8. juni til 11. juni. Etter det er rekken av republikanske håpefulle presidentkandidater blitt lengre, men kan noen av dem slå Donald Trump?

republikanerne skal altså først velge sin kandidat, som så skal opp i presidentvalget neste år. Det er altså lenge igjen før det avgjøres hvem skal utfordre Joe Biden om makten i USA.

Ifølge Dagsavisen er det foreløpig kun Florida-guvernør Ron DeSantis som levnes noen sjanse. Men, hva står han og de andre mest profilerte kandidatene for i viktige spørsmål? New York Times har laget liste over hvor de står i saker som abort, klima, innvandring, krigen i Ukraina, transpersoners rettigheter og ikke minst, tiltalene mot Donald Trump.

Donald Trump har et solid overtak på Ron DeSantis blant republikanske velgere, også når man ser på ulike faktorer, ifølge ny måling. (Charlie Neibergall/AP)

Ron DeSantis, guvernør i Florida:

Krigen i Ukraina: Han sier at krigen ikke er av vital amerikansk interesse, men gikk tilbake på å kalle den en territoriell tvist.

Abort: Han signerte et seksukersforbud i Florida, men har ikke tatt stilling til et nasjonalt forbud. Det nye forbudet han undertegnet i april, er en mer aggressiv holdning enn den han inntok i 2022, da Florida innførte et forbud etter 15 uker. DeSantis, som den gang sto foran gjenvalg, forpliktet seg ikke til å gå lenger. Han signerte et seksukersforbud i Florida, men har ikke tatt stilling til et nasjonalt forbud.

Klima: Han har støttet tiltak for å tilpasse seg klimaendringene, men ikke for å forhindre dem. Han leder en delstat, Florida, som er i frontlinjen av klimaendringene: Den er hardt rammet av orkaner, som blir hyppigere og kraftigere etter hvert som Atlanterhavet blir varmere.

Innvandring: Han har forsøkt å stille seg til høyre for Trump i innvandringsspørsmål, men er stort sett enig med ham.

Transpersoners rettigheter: Han har sterkt innskrenket transpersoners rettigheter i Florida og omfavnet en streng retorikk mot transpersoner.

Tiltalene mot Trump: Han har mildt kritisert Trumps handlinger, men angriper for det meste rettssystemet som partisk.

Donald Trump og Mike Pence i april 2020, mens de ennå var et tospann. Nå er Pence kandidat mot Trump, og er sentral i den ene rettssaken mot Trump. (Alex Brandon/AP)

Mike Pence, tidligere visepresident:

Krigen i Ukraina: I juni var han den første republikanske kandidaten som reiste til Ukraina, der han møtte Zelenskyj. Han støtter militær bistand. Har beskyldt Biden for ikke å yte hjelp raskt nok, men kampanjen hans har ikke svart på en forespørsel om hvordan hans politikk vil være annerledes.

Abort: Han er den sterkeste abortmotstanderen i feltet. Tidligere visepresident Mike Pence har vært mer åpen enn de fleste republikanere om sin motstand mot abort.

Klima: Han hevder at klimaendringene er overdrevne og vil prioritere innenlandsk energiproduksjon. Avviser den vitenskapelige konsensusen om at USA i likhet med resten av verden må nå netto nullutslipp innen 2050, og kaller det fullstendig ugjennomførbart.

Innvandring: Støtter Trumps innvandringspolitikk, inkludert fortsatt bygging av en grensemur, forbud mot etablering av fristedsbyer og gjeninnføring av kravet om at asylsøkere må bli værende i Mexico.

Transpersoners rettigheter: Han har tidligere vært motstander av LGBT-rettigheter og støttet statlige restriksjoner for transpersoner. Har hyllet delstatsforbud mot overgangsbehandling for mindreårige og sa i juni at han ville støtte et føderalt forbud.

Tiltalene mot Trump: Han sier at historien vil holde Trump ansvarlig, men at domstolene sannsynligvis ikke bør gjøre det.

Nikki Haley. (Charlie Neibergall/AP)

Nikki Haley, tidligere guvernør i Sør Carolina:

Krigen i Ukraina: Hun sier at Biden ikke har gjort nok, men har sagt lite om hva hun ville gjort annerledes.

Abort: Hun støtter et nasjonalt 15-ukersforbud, men etterlyser også bedre tilgang til prevensjon.

Klima: Hun støtter teknologi for karbonfangst, men har tatt avstand fra tiltak for å redusere utslippene. Hennes interesseorganisasjon Stand for America sier at liberale ideer vil koste billioner og ødelegge den nasjonale økonomien.

Innvandring: Hun er stort sett på linje med størstedelen av feltet og støtter det meste av Trumps politikk.

Transpersoners rettigheter: Hun har fremstilt transkjønnedes rettigheter som en trussel mot kvinner og har signert et løfte om at kjønn er binært. Har flere ganger antydet at hun mener at transkjønnede kvinner og jenter som konkurrerer i kvinne- og jenteidrett er vår tids kvinnesak. På CNN antydet hun også at tilstedeværelsen av transkjønnede jenter i garderobene er skyld i selvmordstanker blant tenåringsjenter, noe det ikke finnes noe belegg for.

Tiltalene mot Trump: Nøler med å legge seg ut med han. Skiftet fra en utvetydig fordømmelse av den første tiltalen i mars til et argument i juli om at Trumps juridiske problemer skapte en uakseptabel distraksjon.

Senator Tim Scott. (Charles Krupa/AP)

Tim Scott, guvernør i Sør-Carolina:

Krigen i Ukraina: Han støtter militær bistand og sa til NBC News at Biden hadde gjort en forferdelig jobb med å forklare og artikulere for det amerikanske folk hva USAs interesser er der.

Abort: Han støtter et nasjonalt forbud etter 15 uker, men har holdt døren åpen for et strengere forbud. Etter vakling bekreftet han støtter et føderalt forbud mot abort etter 15. svangerskapsuke – og antydet at han ville støtte et enda strengere forbud hvis Kongressen kunne vedta det.

Klima: Han erkjenner klimaendringene, men avviser de fleste tiltak for å stoppe dem.

Transpersoners rettigheter: Han støtter begrensninger på idrettsdeltakelse, men har vært taus om en del annen politikk.

Tiltalene mot Trump: Han kaller beskyldningene alvorlige, men sier likevel at anklagene er en antirepublikansk heksejakt.

Tidligere guvernør Chris Christie. (Charles Krupa/AP)

Chris Christie, tidligere guvernør i New Jersey:

Krigen i Ukraina: Han er den andre av bare to kandidater som har besøkt Ukraina, og han støtter militær bistand.

Abort: Har sagt at han ikke ville signere et føderalt abortforbud med mindre han så en konsensus på delstatsnivå.

Klima: Han støtter tiltak mot klimaendringene, men med noen forbehold. Oppfordrer til å stole på ekspertene.

Innvandring: Han er stort sett på partiets side, men er også kritisk til Trump i dette spørsmålet. Har foreslått å sende nasjonalgarden til grensen for å stoppe ulovlige grensepasseringer og fange opp fentanyl.

Transpersoners rettigheter: Han har motsatt seg noen begrensninger i transseksuelles rettigheter med henvisning til at det er foreldrenes rett å veilede barn i denne typen spørsmål.

Tiltalene mot Trump: Har bygget opp valgkampen sin rundt sin vilje til å kritisere Trump, og tiltalene har vært åpenbar mat for ham.

