Klart for den største monsterjakten i Loch Ness på 50 år

Det kalles Skottlands største mysterium – myten om det såkalte sjømonsteret i innsjøen Loch Ness. Amatørdetektiver med sans for det overnaturlige kommer til å sitte klistret til skjermen neste helg i et forsøk på å finne sannheten bak Skottlands største mysterium.

Jakten foregår i regi av det nyoppussede Loch Ness-senteret og antas å være den største overflateovervåkingen på 50 år, melder The Guardian. I løpet av to dager vil de lete etter krusninger i vannet og uforklarlige bevegelser.

Monsterjegere fra så langt unna som Japan og New Zealand kommer til å følge med på direktesendinger fra Loch Ness i Skottland i håp om å få avgjort en mangeårig debatt om hvorvidt det berømte monsteret, kjærlig kalt «Nessie», faktisk eksisterer eller ikke.

Britain Loch Ness Monster Hunt Dette udaterte arkivbildet viser en skyggeaktig skikkelse som noen mener er Loch Ness-monsteret i Skottland. Loch Ness-senteret i Skottland etterlyser nå spirende monsterjegere og frivillige til å delta i det de kaller det største søket etter Loch Ness-monsteret siden 1970-tallet. Besøksattraksjonen sa torsdag 3. august 2023 at moderne teknologi som droner som produserer varmebilder av innsjøen, vil gjennomsøke vannet på en måte som aldri har blitt gjort før. (Scanpix/AP)

[ – Hvis han ikke hadde tatt symptomene på alvor, hadde hjertet hans stanset før luftambulansen rakk å hente ham. ]

Drage eller orm

Legenden om Loch Ness-monsteret går helt tilbake til oldtiden, men historien skjøt for alvor fart etter 1933, da skotsk presse rapporterte om observasjoner av noe de hevdet var en drage eller et forhistorisk monster.

Nyheten satte i gang en rekke undersøkelser, hvorav mange senere er blitt avkreftet som bløff. Paul Nixon, leder for Loch Ness-senteret, forteller i et telefonintervju med CNN at rundt 100 frivillige nå vil holde utkikk etter tegn på liv ved bredden av selve innsjøen, mens omtrent like mange vil undersøke området.

De frivillige, som fortsatt kan registrere seg på nettet, må holde øynene åpne og fokusere på opptakene fra fire webkameraer som er plassert på strategiske steder rundt innsjøen.

– De frivillige kommer til å holde øye med vannet. Hvis de oppdager noe, vil de forhåpentligvis filme det og sende det inn til nettportalen vår, sier Nixon til avisen.

[ Menn som oppleverr vold blir sjelden trodd. ]

Pusset opp

Loch Ness er en av de største vannmassene på De britiske øyer, med en lengde på 35 kilometer og en dybde på mer enn 230 meter. Senteret, som gjenåpnet tidligere i år etter å ha blitt pusset opp for 1,9 millioner dollar, ligger på tomten til det gamle Drumnadrochit Hotel, der daværende hotelldirektør Aldie MacKay for 90 år siden rapporterte at hun hadde sett et vannbeist.

I årenes løp har forskere og amatørentusiaster forsøkt å finne bevis på at det lever en stor fisk, for eksempel en stør, i den 230 meter dype innsjøen, eller til og med et forhistorisk marint krypdyr som en plesiosaur, men uten hell.

– Det har alltid vært vårt mål å registrere, studere og analysere all slags naturlig atferd og fenomener som kan være vanskelige å forklare, sier Alan McKenna fra Loch Ness Exploration til The Guardian, og hver morgen vil han informere de frivillige direkte fra Loch Ness-senteret om hva de skal se etter og hvordan de skal registrere funnene.

[ – Det er 100.000 som står i matkø, og halvparten av dem er småbarnsforeldre. ]