Pensjon: Fordelene og ulempene ved IPS-sparing

Sparing på IPS-konto kan minne om BSU-ordningen (se fakta nederst i saken). Begge gir deg en skattefordel av innskuddene og begge tillater uttak bare til et gitt formål eller en gitt alder.

– Individuell pensjonssparing er imidlertid ikke en ordning som gir deg permanent redusert skatt. Den er mer som et rentefritt lån, sammenlikner Steinar Fuglevaag, som er Fagforbundets pensjonsekspert.

Mens den årlige grensa for sparing på IPS-konto i dag er 15.000 kroner og gir deg fradrag på inntil 3.300 kroner i året, skal den fra og med statsbudsjettet for 2026 være på minst 25.000 kroner. Det ble det enighet om i vårens pensjonsforlik på Stortinget, og det er et løft for IPS-sparerne.

Vær bare obs på at flere faktorer spiller inn når du skal vurdere om IPS er den beste pensjonssparingen for akkurat deg, er Fuglevaags råd til Dagsavisens lesere.

Fradrag og skatt på IPS

IPS-ordningen gir deg kort forklart en utsettelse på beskatning fram til du tar ut det du har spart. Det innebærer:

Du får et fradrag på innskuddet underveis.

Du betaler ikke skatt på avkastningen underveis og heller ingen formuesskatt.

Du betaler skatt på utbetalingen når du starter uttaket.

Per i dag er fradraget du får og det du skatter av utbetalingen begge på 22 prosent, som gir symmetri mellom fradrag og beskatning.

Pengene er låst til du er minimum 62 år, skal utbetales i minst ti år og fram til du er 80 år.

– Derfor er IPS annerledes enn BSU, som gir deg et direkte og permanent fradrag i skatten din, påpeker pensjonseksperten.

Ekspertens pensjonsråd til unge

Som ung er det mye du skal spare til. Og før du begynner å sette av penger du skal leve av som pensjonist, er det andre poster som bør prioriteres, mener Fuglevaag.

– Jeg bruker å si til unge mennesker, som lurer på om de må begynne å spare til pensjon tidlig, at de må tenke gjennom livet de har foran seg og drive litt kjedelig voksenplanlegging først!

Dette er pensjonsekspertens råd til unge:

Først sørge for en buffer til uforutsette utgifter.

Vit hva du har av pensjonsordninger gjennom arbeidsgiver.

For de under 34 år er det best å spare så mye som mulig i BSU.

– Det å spare til bolig, ta opp lån i tillegg til egenkapital og deretter nedbetale så mye som mulig er også sparing. Det gir deg et grunnlag for økonomisk handlefrihet som pensjonist og er en viktig del av «pensjonssparing», poengterer Fuglevaag, og legger til:

– Spar selvsagt gjerne i tillegg, men tenk igjennom om det er penger du er sikker på at kan låses til du er 62 år, som er tilfellet ved sparing i IPS. Kanskje bør du spare i fond eller bank, så du har penger disponibelt når du trenger det på livets vei, forklarer han.

IPS og pensjon: Ikke best for dem som trenger det mest

Økonomisk er det en rekke ulike kategorier pensjonister i Norge, og mange ulike kriterier ligger til grunn for hva du skal få utbetalt, når du kan få det og for eksempel om du har rett til AFP.

– Derfor bør du vite hva du har av ordninger gjennom arbeidsgiver. Er du offentlig ansatt, er du sikret god tjenestepensjon og AFP. Jobber du i privat sektor, bør du ha et aktivt forhold til hvor mye arbeidsgiver sparer og om det er tariffavtale som gir deg en mulighet til AFP i framtiden, påpeker Fuglevaag.

---

Slik fungerer IPS

Du kan spare inntil 15.000 kr i 2024, enten som enkeltbeløp eller månedlig sparing fra 500 kroner, og få inntil 3.300 kr i utsatt skatt i 2024.

Du får utsatt skatt på 22 prosent av innbetalt beløp per år. Skattefordelen er i hovedsak en utsettelse av skatten, fordi både innbetalt beløp og gevinst blir beskattet ved utbetaling.

Det er ingen skatt på avkastningen mens pengene står på IPS-kontoen.

Pensjonskapitalen er fritatt for formuesskatt.

Utbetalingen blir beskattet som alminnelig inntekt.

Du kan velge en av flere spareprofiler og endre den senere om du ønsker det.

Du kan sette inn enkeltbeløp når du selv vil eller ha månedlig sparing. Du kan også ta pauser i sparingen eller slutte å spare når det passer deg.

IPS er ikke begrenset til aksjefond, men kan inneholde blant annet rentefond og kombinasjonsfond. Du kan også flytte din IPS til andre tilbydere

Pengene er bundet fram til pensjonsalderen. Utbetalinger kan tidligst skje fra man er 62 år og må vare til man minst er 80 år.

Kilde: KLP

---

IPS-ordningen er bare en av flere ulike måter å spare selv i tillegg til statlig folketrygd og opptjent tjenestepensjon. IPS kan passe bedre for noen enn for andre, ifølge pensjonseksperten.

– Spesielt for unge mennesker kan det være lenge å låse penger helt til du er 62 år. Du skal leve et liv først: Skaffe deg jobb, reise, få deg bolig, finne en partner (og kanskje bytte en gang eller to), og kanskje kjøpe og selge bil, båt, hytte og hus. Da kan det være bedre å ha penger disponibelt på et aksjefond, rentefond eller i banken. I hvert fall bør ikke alle sparepenger inn i IPS for unge, selv om finansbransjen drømmer om det, sier Fuglevaag.

Derimot vil en slik skatteutsettelse, som IPS er, kanskje være mer gunstig for voksne som begynner å få nedbetalt gjeld og har kortere tid til pensjonsalder, mener han.

Individuell pensjonssparing (IPS) er en ordning for sparing til pensjon, som egner seg best for arbeidstakere som nærmer seg slutten av yrkeslivet, mener Steinar Fuglevaag, pensjonsekspert i Fagforbundet. (Birgit Dannenberg/Fagforbundet)

Fuglevaag ser en hake til ved IPS som virkemiddel for å gi pensjonister et løft.

– Som for mange individuelle ordninger, er kanskje heller ikke IPS så aktuell for de som trenger det mest. Mange av de som bruker den aktivt, er de med bra økonomi, god tjenestepensjon og kanskje AFP. Mens de som har de dårligste pensjonsordningene gjennom jobb, ofte også har dårligst lønn og jobbsikkerhet – og dermed vanskeligere for å drive langsiktig planlegging, poengterer han.

Derfor, argumenterer Fuglevaag, er økningen av IPS-grensa ikke et særlig viktig grep for framtidige pensjonister.

– Det er god grunn til heller å fokusere mer på å løfte minstenivåene i obligatorisk tjenestepensjon fra dagens to prosent til et vesentlig høyere nivå, slutter han.

---

Slik fungerer Boligsparing for ungdom (BSU)

Du kan spare inntil 300.000 totalt (pluss renter).

Du kan spare inntil 27.500 kroner i året. Men du kan også spare mindre, og det er ikke noe krav om å spare hvert år.

Sparer du maksbeløpet, vil det fra 2023 gi deg et skattefradrag på 2.750 i året (10 prosent).

Skattefradraget gis kun frem til du har kjøpt din første bolig uavhengig av alderen din.

Det er ingen nedre aldersgrense for opprettelse av BSU- konto, men skattefradrag får du først når du har inntekt.

Du kan spare til og med året du fyller 33 år.

Kilde: Huseierne

---