En mann er nå arrestert av politiet etter at det seksualiserte materialet ble sendt til forbipasserende i hovedstaden, melder lokale medier.

Bilistene i byen fikk seg et lite sjokk da de kjørte til jobb og så store reklameboards med pornofilm. I følge France24 viste den frekke hackeren en pornografisk film i flere minutter før myndighetene kuttet strømkabelen. Videoer av den pornografiske filmen som ble vist mens biler kjørte forbi i sentrum av Bagdad, ble mye delt på sosiale medier.

Frekkas hacket LED-skjermer som fungerer som reklameboards i Bagdad og la ut pornografisk innhold. (AHMAD AL-RUBAYE/AFP)

Umoralske klipp

De digitale reklametavlene ble slått av søndag, ifølge CNN og Shafaq News, som skriver:

«Irakiske sikkerhetsmyndigheter besluttet å midlertidig slå av skjermer som viser reklame på offentlige steder i hovedstaden Bagdad, etter at de ble utsatt for elektronisk hacking og umoralske klipp ble vist offentlig.»

I en uttalelse fra det irakiske innenriksdepartementet heter det at det voksne innholdet ble vist på en skjerm på Uqba bin Nafeh-plassen, en travel gjennomfartsvei i sentrum av Bagdad. I uttalelsen fra departementets Federal Intelligence and Investigation Agency, som ble lagt ut på Facebook, heter det at det føderale etterretnings- og etterforskningsbyrået har, etter å ha innhentet rettslige godkjenninger og gjennom feltarbeid, revisjon og overvåkning av overvåkningskameraer, vært i stand til å arrestere de anklagede som utførte hackingen.

Hevnporno

I uttalelsen heter det videre at etter «innledende undersøkelser» antydet den siktede mannen at «han hadde begått denne umoralske handlingen på grunn av økonomiske problemer med eieren av selskapet som eier skjermen.»

Noen av skjermene, men ikke alle, er nå tilbake i drift, bekrefter CNN.

I fjor kunngjorde irakiske myndigheter at de planla å blokkere pornosider, men det er uklart hvor effektiv denne politikken har vært.

Influenserjakt

I løpet av det siste året har irakske myndighetene også slått hardt ned på influencere i sosiale medier. I år ble det i følge CNN blant annet lansert en plattform der innbyggerne anonymt kan rapportere om negativt eller umoralsk innhold på nettet. Og denne måneden beordret Iraks offisielle medietilsyn alle medier og sosiale medier som opererer i den arabiske staten, til ikke å bruke begrepet «homofili», men i stedet «seksuelle avvik».

I et dokument fra Communications and Media Commission (CMC) heter det at det også er forbudt å bruke begrepet «kjønn». Den forbød alle telefon- og internettselskaper med lisens fra kommisjonen å bruke begrepene i sine mobilapplikasjoner. Myndighetene har likevel insistert på at ytringsfriheten ikke er i fare og alltid vil bli beskyttet.

Irak har ikke eksplisitt kriminalisert homofil sex, men løst definerte moralparagrafer i straffeloven har blitt brukt til å ramme medlemmer av LHBT-miljøet.

