Lokal LO-leder mener regjeringens Melkøya-vedtak er «idioti»

– Dette er et forhastet vedtak. Her har Arbeiderpartiet overkjørt Senterpartiet, og det bare få uker før lokalvalgene, mener Evensen.

Han har bakgrunn som elektriker, jobber som organisasjonsarbeider i Elektromontørenes Forening i Oslo og Akershus, og har også mange år bak seg som tillitsvalgt i et forbund der lederen for bare få dager siden gikk ut og støttet regjeringens forslag. Det gjør også LO.

– Jeg er også for at vi gradvis erstatter fossilt med fornybar energi, slik også det er bred enighet om i forbundet, jeg støtter et grønt skifte, men det må være fornuft i elektrifiseringen. Det er det etter min mening ikke snakk om i dette tilfellet. Å elektrifisere sokkelen og de landbaserte gassanleggene med kraft fra land er idioti, mener Evensen.

Han mener regjeringen i stedet burde ha utredet mulighetene for karbonfangst og lagring, og eventuelt lokale atomkraftverk. Nå frykter han i stedet at det vil bli bygget vindmølleparker som vil kreve store naturinngrep.

– Vi trenger stabil kraft, vind gir ikke det, sier Evensen.

Han frykter Melkøya-vedtaket bare vil skape bråk.

– Det vil så splid og uro, det ser vi allerede. Jeg veit at det blir spetakkel og jeg tror vi vil risikere å få en ny Fosen-sak, sier han.

Skaper konflikt

Evensen mener havvind er helt greit å jobbe for, men det ligger et godt stykke fram i tid. Nå er det vindparker på land som virker mest sannsynlig å få til for å kunne produsere energi nok til Melkøya-prosjektet.

Sammen med en ny stor nettutbygging frykter Jan-Ole Evensen at det nok en gang legges opp til konflikt med reindrifta og urfolksrettigheter.

– Norge har ingen god historie rundt behandling av samiske rettigheter fra før. Dette vil skape nytt vondt blod, tror han.

– Men du er jo lokal LO-leder? Her går du jo imot både eget forbund og LO sentralt?

– Jeg trenger jo ikke å være enig i alt som kommer fra LO, eller forbundet, det må være rom for å ha forskjellige meninger i en organisasjon, men så er jeg jo ikke akkurat overrasket over at LO-ledelsen mener det samme som Støre, sier Evensen.

Han mener dette skulle ha vært håndtert på en annen måte, vært mer forankra i Finnmark og Nord-Norge, både politisk og med hensyn til urfolksrettigheter.

– Dette er gjort uten at alternativer er skikkelig utreda. Nå ser man seg i stedet blind på argumentet om å stenge ned gassflammene på Melkøya, for at Norge skal oppfylle forpliktelsene i forbindelse med Parisavtalen. Gassen fra Melkøya vil bli brent et annet sted, dermed vil avgjørelsen bety lite for det globale klimaet, hvis det var det som var meningen, sier han.

Motsier seg selv

– Og så mener jeg at man her snakker mot seg selv. Her skal man produsere ny energi for å grønnvaske sine utslippskvoter, sier Evensen.

Klimamessig er effekten av en elektrifisering av Melkøya tvilsom, mener han.

– Det mases om å bygge kraft til å utvikle ny grønn industri rundt om i hele landet. Da kan vi ikke bruke den energien på symbolpolitikk, mens det globalt ikke vil ha noen betydning.

Han mener vi kunne ha brukt mer tid, selv om det skulle føre til at Norge ikke kom i mål i forhold til Parisavtalen.

Evensen sier han har en mistanke om at det er energibransjen som legger føringer her, det vil si aktører som Equinor og de store kraftselskapene.

– Og så er det skattebetalerne som skal betale for dette i etterkant i form av høyere priser på både strøm og nett.

Skeptisk til TikTok

Evensen er også skeptisk til etablering av store datasentre i Norge, og trekker fram datasenteret til Green Mountain på Hedemarken for TikTok.

– Det snakkes om knapphet på energi og så tillater man et datasenter som ikke skaper særlig mange arbeidsplasser, som i tillegg utgjør en sikkerhetsrisiko og som bruker like mye strøm som en norsk småby. Jeg savner en eneste god grunn for at dette er riktig, sier han.

Han mener det igjen er kraftbransjen som presser fram dette, med mest mulig profitt som begrunnelse.

– Det er jo ingen andre som har fordeler av en slik etablering.

