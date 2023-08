Arbeidsfolk har svarene på problemene i Nav, mener Sp-veteran

– Jeg mener Nav fungerer godt for utbetaling av barnetrygd og pensjoner, men det fungerer langt fra godt nok når det gjelder arbeidsavklaringspenger for de som kanskje er syke og står midt i krevende situasjoner.

Det sier Per Olaf Lundteigen, stortingsrepresentant for Senterpartiet.

Sammen med Nav-direktør Hans Christian Holt og arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap), satt Lundteigen i panelet på Delta-arrangementet «Hvordan kan vi sammen gjøre Nav bedre?» under Arendalsuka.

Lundteigen etterlyser et større engasjement fra de tillitsvalgte.

– Fagforeningene er avgjørende viktig for oss som folkevalgte fordi det er faktisk de som har medlemmene som står i den praktiske hverdagen og opplever hvordan det fungerer på grasrota.

Han forteller at han har hatt mange nyttige samtaler med fagforeningsfolk.

– De klarer å destillere de vanskelige og komplekse tingene med korte setninger, påpeker han.

Lundteigen mener forbund som NTL, FO og Fagforbundet bør bli enda mer aktive overfor politikerne og etterlyser mer konkrete innspill fra LO-forbundene.

Vanntette skott

Når det gjelder arbeidsklaringspenger mener Lundteigen og Senterpartiet at ansvaret må legges til førstelinja til teamet på det lokale Nav-kontoret.

– Det er jo bare de som fysisk møter menneskene som kan danne seg en helhetlig bilde av hva den personen har behov for, sa han og håper at tillitsreformen vil gi mer rom for skjønn.

I dag mener han det er vanntette skott mellom veileder og saksbehandler.

– Dette er også årsaken til at vi får så mye klager og ankesaksbehandling. Fordi de kommer feil ut fra hoppet. Tilbake står fortvilede mennesker i krevende situasjoner som ikke forstår hvorfor vedtakene blir som de blir. Det er ingen prosess i dag som skaper den tilliten de trenger for å bli trygge, sa han.

Lundteigen mener at tillitsreformen må gi de som står i førstelinja mer ansvar.

– Det er opplagt etter terrorangrepet 22. juli 2011 at det må gjelde både politiet, helsepersonell men også Nav og de som står ansvarlig for arbeidsavklaringspenger. Veiledere har beste grunnlaget til å fatte de beste og klokeste beslutningene, så derfor må myndigheten tilbake til førstelinja, sa han.

Utydelige politikere

Lundteigen mener at problemet med tillitsreformen er at politikere har vært for utydelige om innholdet. Og at det må ansettes og investeres mer i folk i etatenes førstelinja.

– Det må ansettes folk med erfaring og kompetanse for å løse samfunnsproblemet der de som har det tøffest får det enda verre, sier han.

Han gjentar sin appell til fagbevegelsen.

– Jeg vil at tillitsvalgte i fagforeninger både i Akademikerne, LO og Unio bruker mer krefter for å få overhøyde og deler sin forståelse av helheten til politikere. Jeg vil de skal komme med sine konstruktive forslag til kraftsamling og da kan vi sammen finne gode løsninger, sier han.

