LO-lederen må tåle å bli hetset – det slapp hennes mannlige forgjenger

Hver andre kvinnelig politiker som ikke har vært utsatt for netthets, sier at de modererer seg i nettdebatter for å slippe å få «dritt» slengt etter seg.

Kvinnelige politikere blir i en langt større grad hetset enn menn.

LO-leder Peggy Hessen mener kvinner som ytrer seg i politikken er utsatt for en helt annen form for hets enn menn.

Har merket forskjell

Hege Nilsen Ahlquist har jobbet tett med tre LO-ledere på sosiale medier. Hun kan skrive under på uttalelsen.

Hun sier at det kan være grunner til at klimaet i kommentarfeltene har endret seg fra LO-leder til LO-leder og over tid.

Generelt er det slik at diskusjonstemaet er blitt mer og mer brutalt og uten filter. Men hun mener det er helt klare trekk når hun sammenligner de tre LO-lederne hun har jobbet under.

– Mye av det handler om kjønn, sier hun.

Sosiale medier, spesielt Facebook, tok av i forkant av valget i 2013. Da var Gerd Kristiansen LO-leder.

– Vi opplevde da at terskelen for å kommentere henne, i stedet for politikk og LO, lå veldig lavt. Personkarakteristikker og ikke minst en slags personlig ansvarliggjøring for både LOs politikk og samarbeidet med Arbeiderpartiet dominerte, sier Ahlquist.

Da Hans-Christian Gabrielsen tok over i 2017, endret dette seg drastisk.

– Da han var LO-leder måtte vi så å si ikke fjerne en eneste kommentar fordi det gikk på tvers av våre modereringsregler. Ikke personangrep, ikke karakteristikker – men diskusjon om faktisk politikk, forteller hun.

I 2021, da Peggy Hessen Følsvik tok over som LO-leder, så moderatorene i LO raskt at tonen i kommentarfeltene endret seg igjen.

– Kommentarene går på at hun er kvinne, frampå, for frekk, for synlig. Og at hun personlig har ansvar for LOs politikk og alt LO sysler med, dominerer. Nå må vi moderere daglig, selv om vi har en høy takhøyde for politisk diskusjon hos oss, sier Hege Nilsen Ahlquist til FriFagbevegelse.

[ Anne Lindboes ord må tas på absolutt alvor ]

Tvinges til taushet

Under Arendalsuka innledet LO-leder Peggy Hessen Følsvik et møte om nettopp netthets overfor kvinner.

– Vi skal ha et likestilt norsk arbeidsliv. Det må innebære like rettigheter og muligheter for innflytelse. Skal vi lykkes med det, er det helt avgjørende at ikke halvparten av befolkningen tvinges til taushet, sier hun.

– Kvinner, minoriteter og ungdom opplever grovere hets enn andre. Særlig i sosiale medier kan jeg oppleve å få ugreie kommentarer og usaklig personkritikk, sier hun.

Selv prøver hun bevisst å unnlate å bruke tid og energi på å følge med på det.

LO modererer kommentarfeltene på Facebook når det oppdages ytringer som går over streken i hets, trusler og ufint språk

– Ofte gjøres det før jeg rekker å få det med meg, sier hun.

[ Lukket forum sprer nakenbilder av norske jenter ]

Styrer ikke alt

Det er imidlertid ikke alt på Facebook LO-systemet kan kontrollere. Et VG-oppslag om at «Høyre anklages for bløff» fikk for eksempel Frp-profil Ketil Solvik-Olsen til å rase på Facebook. Da våknet nett-trollene i sin hets av LO-lederen.

«Peggy er slave»

«Peggykjerringa som tror hun er politiker er ei farlig trollkjerring».

«Løgn er ei det beste, skjerp deg, tenk på mora de».

Kommunikasjonssjef i LO, Trond Gram, mener utviklingen med netthets er trist.

– Det virker på meg som om det er en kjønnsdimensjon og at kvinner må tåle mer enn menn. Det er et demokratisk problem. Folk må rett og slett skjerpe seg, sier Trond Gram.

[ Syke og uføre trakasseres: – Jeg vet ærlig talt ikke hva som bor i folk ]

Også politikere

AUF-leder Astrid Hoem deltok i paneldebatten under LOs møte om netthets mot kvinner i Arendalsuka.

Astrid Hoem, leder i AUF. (Ole Berg-Rusten/NTB)

AUF-lederen har opplevd nesten alt som går an av hets og trusler i politikken.

Hun mener det verste er at hetsen like gjerne kan komme fra hennes egne partifeller.

Det toppet seg etter at hun deltok i et «Debatten» på NRK, hvor hun kom med et utspill mot Trond Giske.

– Jeg ble kalt mørefi*** av folk jeg er helt enig med politisk. Mye går på utseende, overgrep og seksuelle ting. Blant annet at jeg får pu** for lite. Jeg tror ikke mannlige politiske kolleger får høre akkurat det, fortalte hun.

[ Connie (28) ville hjelpe jenter i anleggsbransjen. Isteden fikk hun hets på nett ]

22. juli-hets

Det hun er aller mest vant til av hets, er forbundet med 22. juli og angrepet på Utøya.

– Det har gitt meg både drapstrusler og andre ting. Jeg har fått høre at jeg skulle vært skutt på Utøya og at jeg ikke burde overlevd, fortalte Hoem.

Kommentator i VG og tidligere debattansvarlig i Dagsavisen, Selma Moren, har også opplevd mye netthets. Så ille var det at hun tok til motmæle og skrev en kommentar om det.

Da bare sporet det helt av. Da doblet hetsen seg.

– At jeg skulle få enda mer hets av at jeg skrev om det, gjør det til et kjempeproblem å snakke om det, mener Selma Moren.

Hun er beskyldt for å være en lidende skrikerunge, patetisk, sutrete, er en del av en krenkelses-mafia og er kvotert inn i jobben.

– Ja, jeg får veldig mye hets for kjønnet mitt, sa hun.

Det finnes mange andre eksempler.

Nylig fikk en kvinnelig journalist kommentar om sitt utseende, og ba om at intervjuobjektet måtte slutte å si at hun var pen. Da fikk hun mye drit og seksualiserte meldinger.

[ Fotballdommer raser mot netthets – mener det ødelegger rekrutteringen ]

Drap og voldtekt

Under et møte om trusler mot lokalpolitikere under Arendalsuka, kom det fram at 4 av 10 lokalt folkevalgte har mottatt hatefulle ytringer, hets og trusler.

Nesten en av fire som har opplevd trusler har bestemt seg for å slutte med politikk.

23 år gamle Lisa Veouria Skinnarland fra Skien fortalte under Arendalsuka at hun har opplevd både drapstrusler og voldtektstrusler som ung lokalpolitiker for MDG.

Adele Matheson Mestad er direktør for Norges institusjon for menneskerettigheter. Hun innledet LOs møte om hets mot kvinner.

– Kvinner hetses mer på nettet enn menn. På en helt annen måte enn menn, mer direkte og angripende enn mot menn, konkluderte Adele Matheson Mestad på møtet.

[ – Hets mot ungdomspolitikere truer demokratiet ]

[ Iselin Guttormsen takker haterne: – Dere minner meg på hvordan jeg absolutt ikke vil være som menneske ]