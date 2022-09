– Hets mot ungdomspolitikere truer demokratiet

– Nett-troll forsøpler samfunnsdebatten. Vi må kunne være uenige og tåle at vi har ulike meninger uten at vi henfaller til personangrep, sier Hadle Rasmus Bjuland, leder i KrFU og lokalpolitiker, til Vårt Land.

Nylig stilte han seg kritisk til innsamlingsaksjonen øremerket oppføring av en statue av hvalrossen Freya. Det utløste en rekke tekstmeldinger og eposter, der han blant annet ble kalt «barnerumpe» og «kristne kjøtthode».

– Personlig tåler jeg å få hets, men skal det være slik at man må tåle dette for å kunne stå i politikken?

SV-politiker Marian Hussein (36) mener hets av politikere er blitt et demokratisk problem.

– Hvis vi kommer dit at dette bare tåles, at det ikke er noe politiet tar på alvor, noe samfunnet ikke jobber for å få stoppet, så er det nesten som om vi har sluttet å ta demokratiet på alvor. Selve ideen bak demokratiet er at vi skal klare å være uenige og motstandere uten å være fiender, sier hun.

