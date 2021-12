Takker haterne: – Dere minner meg på hvordan jeg absolutt ikke vil være som menneske

Den siste tiden har influenser Iselin Guttormsen (34) mottatt mange negative kommentarer på sine kanaler i sosiale medier. Noe hun velger å adressere i flere innlegg på Instagram-kontoen sin.

«Jeg får ofte høre at som en offentlig person så må jeg tåle å bli kødda med, tåle å bli gjort narr av, tåle å bli hetsa og tåle å bli hatet» skriver Guttormsen i et innlegg mandag.

Videre skriver hun at hun jobber i en spesiell bransje som til tider kan være ganske krevende. Og at hun har lært seg å takle mye av det, men at også hun kan ta seg nær av det.

«Noe har gjort meg tøffere, noe har gjort meg redd og feig»

Kalles sminkedukke

Mange av kommentarene snakker nedsettende om hvordan Guttormsen ser ut, samt hennes relasjon til samboeren og hennes ufiltrerte måte å snakke på.

Guttormsen gikk nylig gjennom et samlivsbrudd, hvor de har to barn sammen. I etterkant av bruddet har hun blitt kritisert av følgerne sine for å bruke for mye sminke, pynte seg for mye og at hun har forandret seg fra å være jordnær «til en sminkedukke».

Kommentarer som «Savner den naturlige, flotte Iselin», «Rart at du som er sexolog ikke så signalene» og «Typisk, hver gang man blir populær så går man fra partneren sin» svir.

Under et innlegg hvor Guttormsen skriver at det er naturlig å forandre seg i løpet av et liv blir hun i kommentarfeltet anklaget for å fremstille seg selv som mer «seksualisert» enn tidligere. En følger mener «den sexinessen ikke har en positiv innvirkning på unge følgere.»

[ Didrik Solli-Tangen lurte «alle» på prisutdeling: – Ingen hadde sjans til å ta meg på fersken ]

Slår tilbake

Guttormsen lar likevel ikke kritikken stilne henne.

«Takk til alle sarkastiske oppgulp og skuffelsen mange viser fordi jeg i en sorgprosess ikke deler på lik linje som da jeg ikke sto i en stor sorg. Takk for alle negative ord og vonde stikk. Dere minner meg på hvordan jeg absolutt ikke vil være som menneske,» svarer hun i innlegget.

Som influenser og utdannet sexolog kjemper Guttormsen for å ta ned mange av tabuene rundt sex og seksualitet i samfunnet, samt at det skal være helt normalt å snakke åpent om sex uten å bli stemplet den ene eller den andre veien. Denne åpenheten fikk hun prisen som Årets influenser 2021 for av Vixen.

I løpet av hennes tid i offentlighetens søkelys har hun ufiltrert snakket åpent om både utroskap, mammarollen og de utfordringene som dukker opp i hverdagen.

Dagsavisen Fremtiden har prøvd å få en kommentar fra Guttormsen til saken, men har ikke lykkes.

[ Fikk Jonas Gahr Støre til å si pule på TV ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen