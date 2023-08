Ordførere og ord

På den siste Oslo-målingen gjort av VG i forrige uke ble avstanden mellom blokkene målt til 100 stemmer. Det knives nå brutalt om å komme i tet i hovedstaden. Temperaturen i ordskiftet er derfor naturlig nok tiltakende. De siste dagene er det brutt ut et uvanlig munnhoggeri mellom byens to fremste ordførerkandidater, Anne Lindboe (H) og Rina Mariann Hansen (Ap).

Sier ordførerkandidaten at konflikter kan løses med teater, så må hun stå for det.

Hansen har reagert på flere uttalelser fra Anne Lindboe, bragt til torgs av AUF. Det gjelder blant annet noen refleksjoner om ungdom og vold som har fått merkelappen naive. En karakteristikk det er lett å slutte seg til. Høyres kandidat har svart med at hun føler seg sitert ut av sammenheng, at hun er blitt uthengt og at det er blitt amerikanske tilstander i Oslo-politikken.

Men som ordførerkandidat i landets største by, for landets mest populære parti, må Lindboe regne med å bli tatt alvorlig og bokstavelig. Politiske motstandere vil søke å bruke dine uttalelser politisk. Det har Hansen gjort. Hun har drevet valgkamp mot Lindboe som har kommet med uttalelser man må tro speiler Høyres politikk og ambisjoner i Oslo. Sier ordførerkandidaten at konflikter kan løses med teater, så må hun stå for det.

Anne Lindboe må gjerne føle det urettferdig, men det er faktisk dette hun har sagt ja til: Å drive valgkamp for å komme i posisjon i landets hovedstad. Da kan man ikke svare på motstand med en metadebatt, en debatt om debatten.

Lindboes manglende erfaring i partipolitikken, mot Hansens lange fartstid, trekkes nå fram av eks-ordfører Fabian Stang (H) som en faktor i denne diskusjonen. Det er selvsagt denne saken helt uvedkommende. At Høyre går til valg med en uerfaren kandidat, må partiet selv ta ansvar for. Om noen få uker kan hun etter Høyres ønske bekle et svært mektig politisk verv. Er hun sterk og erfaren nok til det, må hun også være utstyrt for å takle ordskiftet i forkant.

Fabian Stang gjør ingen noen tjeneste når han rykker ut i Anne Lindboes forsvar og hevder hun mobbes. Det siste lege, direktør og tidligere barneombud Lindboe trenger, er en ridder på hvit hest som kommer byksende til unnsetning med at Høyres ordførerkandidat er uerfaren og må få særbehandling fordi det er fint med politikere med en annen bakgrunn enn politikken.

