Allerede som barn forsto Thomas (25) at han var homofil

Dagsavisen møter Thomas Raadin Iversen i prestesakristiet. Veggene fremstår historisk tidstypisk i forhold til samfunnet vi ønsker i dag. Tett i tett henger det nemlig bilder av Thomas sine forgjengere i prestegjerningen i Varteig i Sarpsborg kommune. Alle er menn. Bortsett fra ett foto.

Jeg har møtt mange unge konservative prester. Erkelutherske studenter. — Sogneprest Thomas Raadin Iversen

Sognepresten Thomas har tatt over stillingen etter at mannsrekka ble brutt i 2005. Ingrid Dorthea Levinsen var bygdas sogneprest i 17 år, fram til hun ble sogneprest i Søndre Skjeberg.

Thomas peker ut på kjøkkenet.

– Se på veggene i naborommet.

– Der henger det bilder kun av damer. Prestefruene. En tydeligere kjønnsfordeling skal du lete lenge etter. Det er fint at bilde av Ingrid bryter opp rekka her på «mannsrommet», smiler Varteigs ferske sogneprest, Thomas Raadin Iversen. Nyutdannet, gift og homofil.

Bildene på veggen i prestesakristiet viser tydelig historiens kjønnsdelte kirke. – Heldigvis brøt Ingrid Dorthea Levinsen mannsbastionen i 2005, sier den nye sognepresten i Varteig. (Tomm Pentz Pedersen)

Inkluderende ungdomsmiljø

Thomas er oppvokst på Hannestad i Sarpsborg, døpt i Sarpsborg kirke og konfirmert i Greåker kirke. Som for mange andre ble gudstro og kirkelig engasjement vekket under konfirmasjonstiden.

«En åpning for veien videre i livet», som han selv beskriver det.

– Vår familie var ikke noen ivrige kirkegjengere, men konfirmanttiden ga meg en ny opplevelse. Et åpent og inkluderende ungdomsmiljø. Jeg kommer fra en ressurssterk familie. I ungdomsmiljøet ble fellesskapet viktig – på tvers av familienes yrker, utdanning eller inntekt. En fin åpenhet, forteller Thomas.

Etter en tid som ungdomsleder og medliturg fikk unge Thomas spørsmålet fra kateket Kristin Renate Solbakken Tollefsen som staket ut veien videre.

– Hun spurte om jeg ikke hadde lyst til å bli prest. Og slik ble det, smiler han.

[ – Min yngste sønn trodde at lærerne ikke visste at det gikk an å være homofil ]

Fra student til sogneprest

Seks år med studier på MF vitenskapelig høyskole ble avsluttet i juni. I studietiden helgevakter på Kurland bofellesskap i Sarpsborg og demensomsorg.

– Det er en fin erfaring å ha med seg som prest. Jeg har vært klar for å komme tilbake til min hjemby etter studiene. Nå har jeg og min ektemann kjøpt oss leilighet i Sarpsborg, forteller Thomas.

Det står også at vi ikke skal spise skalldyr! Det gjør vi jo. De som velger å trekke ut enkelte setninger, utfører en selektiv bibellesning. — Sogneprest Thomas Raadin Iversen om hvordan noen tolker bibelens tekster.

– Rett fra studier og ut i arbeid som sogneprest?

– Ja. Planen var egentlig å bli kapellan i Sarpsborg, for jeg hadde lenge hørt at den stillingen kom til å bli lyst ut. Sognepreststillingen i Varteig hadde allerede blitt lyst ut to ganger. Jeg søkte og fikk jobben, svarer Thomas Raadin Iversen, og legger til:

– Arbeidet som sogneprest er mer allsidig en arbeidet kapellanen utfører. Her hvor det sogner ca. 3.500 til menigheten har sognepresten alene ansvaret for alt fra å levere blomster til jubilanter, være med på barneklubb og konfirmantundervisning – til gudstjenester, bisettelser og dåp.

[ Kirken vil be skeive om unnskyldning med en egen gudstjeneste ]

Kjærlighet med Daniel

I fjor valgte Ungdommens Kirkemøte Thomas Raadin Iversen til ny leder av Den norske kirkes ungdomsutvalg (DNKU). Ungdomsutvalget skal være kirkens rådgivende organ i saker som angår unges situasjon, i kirke og samfunn.

– Jeg er opptatt av å ikke blande rollene som sogneprest og leder av ungdomsutvalget. Men nå er jeg valgt som leder og blir sittende et år til, forklarer Thomas og forteller gjerne hvordan han møtte sin utkårede mann:

– Under et sosialt arrangement på Menighetsfakultetet for fem år siden traff jeg Daniel for første gang. Jeg var quizmaster, han hadde akkurat startet på studiene. Kjærligheten skjøt fart. 21. august 2021 giftet vi oss i Sarpsborg kirke.

Ettertenksom sier han:

– Det er mange før meg som har banet vei i Den norske kirke. Jeg har ikke møtt noen vanskeligheter ved å stå fram som homofil, og utdanne meg til prest.

– Når forsto du ut at du var skeiv?

– Jeg har visst det hele tiden. Fra jeg var barn. Samtidig har jeg ikke hatt behov for å fortelle omverden at jeg er homofil. Ikke før jeg møtte Daniel. Jeg har også alltid vært trygg på at familien min kom til å akseptere min legning. Min vei har vært en solskinnshistorie. Men jeg vet inderlig godt at slik er det ikke for alle, tenker sogneprest Raadin Iversen.

– Som åpen homofil prest ønsker jeg å vise skeive som har opplevd negativitet at det skjer endringer i Den norske kirke, sier sogneprest Thomas Raadin Iversen. (Tomm Pentz Pedersen)

Liberale og konservative studenter

Selv om unge fra hele landet kommer med ulike holdninger til studier på fakultetet, spesielt rundt likekjønnet ekteskap, skryter Thomas av sine tidligere medstudenter:

– Mine to første år på MF hadde jeg ikke kommet ut av skapet, jeg var også sammen med en jente på den tiden. Da jeg traff Daniel, ble heller ikke det noe problem. Men selvfølgelig, jeg har hatt medstudenter på hver ytterkant i flere spørsmål. Samtidig har jeg opplevd det som befriende å se at vi alle kan bevege oss, til en felles forståelse.

Personlig mener jeg kirken enten bør vie alle, eller ingen. — Prideleder Hege Hansen om likekjønnet ekteskap i Den norske kirke.

– Flere prester pakker inn budskapet når de får spørsmål om vigsel av likekjønnede. Hvorfor tar de ikke et tydelig standpunkt?

– Vedtaket på kirkemøtet i 2016 anerkjenner begge ekteskapssyn. Det ble et kompromiss mellom en liberal side som ønsket å åpne helt opp og den konservative. Fortsatt finnes begge i Den norske kirke, sier sogneprest Thomas, som har et klart mål og budskap:

– Mange kjenner kirkens historie, mange skeive har sår og velger derfor å holde seg borte fra kirken. Som åpen homofil prest ønsker jeg å vise skeive som har opplevd negativitet at det skjer endringer i Den norske kirke. Være tydelig på at kirken er et sted hvor man både kan døpe sine barn og feire kjærligheten mellom to mennesker uavhengig av hvem man er og hvem man elsker.

Selektiv bibellesning

– Flere hevder at likekjønnet ekteskap ikke er i tråd med bibelens tekster?

– Det handler om bibelsyn, og hvor bokstavelig man leser tekstene. Eksempelvis skrev Paulus at kvinner skal tie i menigheten. Det er jo ikke slik i Den norske kirke. Kvinnelige prester har vi hatt lenge. I Mosebøkene står det; «Når en mann ligger med en annen mann slik en ligger med en kvinne, har begge gjort noe avskyelig.» Det er fra en kontekst om rituell renhet. Noe vi heller ikke praktiserer i kirken, svarer Thomas og fortsetter:

– Det står også at vi ikke skal spise skalldyr! Det gjør vi jo. De som velger å trekke ut enkelte setninger, utfører en selektiv bibellesning. Du kan lese bibelen og velge din oppfatning, hvis du flikker på formuleringer og henter fram enkelte vers.

Sogneprest Thomas Raadin Iversen er opptatt av å få fram valgmulighetene.

– I Den norske kirke kan du gifte deg akkurat hvor du vil. Det er kirkens ansvar å finne en prest som er villig til å vie dere. Har du en prest i din lokale kirke som ikke vier likekjønnede kan du altså fortsatt gifte deg der.

[ Debatt: Trenger vi Pride-feiring i Norge? ]

Ikke aldersbetingede fordommer

På spørsmål om konservatismen rundt vielse av likekjønnede er aldersbetinget, trekker han på skuldrene.

– Tja, det er kan hende lett å tenke at disse holdningene forekommer oftest hos prester som har passert 60 år. Jeg har møtt mange unge konservative prester. Erkelutherske studenter. Så det er jo både og. Mange eldre prester har også fått mye livsvisdom og tenker at kjærligheten er viktigst. Det er nok ikke så svart-hvitt som mange vil tro.

Thomas Raadin Iversen refererer gjerne til en undersøkelse om arbeidsforholdene for skeive ansatte i Den norske kirke.

– De har dessverre en dårligere statistikk, en trend man også ser i samfunnet ellers. Levekårsundersøkelser viser at skeive, og spesielt transpersoner, har flere plager.

Dagen etter at Thomas Raadin Iversen ble innsatt som sogneprest i Varteig holdt han gudstjeneste. Søndag 2. juli og full kirke midt på sommeren, med en dåp.

– Jeg har fått en veldig god mottakelse. Samtidig erkjenner jeg at det er mennesker i menigheten som tenker ulikt i forhold til meg og ekteskapsspørsmål, og føler det er krevende at jeg har blitt sogneprest, innrømmer han.

Åpne samtaler med alle er det viktigste verktøyet, mener sogneprest Thomas:

– Jeg har vært tydelig på at jeg er vant til å gå i dialog med alle. Jeg holder meg ikke unna folk i menigheten som tenker annerledes. Det er heller motsatt. Jeg er sjelden i konflikt med andre mennesker, og håper jeg blir oppfattet som jovial. Men selvfølgelig, forberedt på at det kan komme reaksjoner.

Vil utvikle trygge fellesskap for unge

Thomas Raadin Iversen beskriver utviklingen i Den norske kirke som enorm. Spesielt i saken om vielse av likekjønnede.

– Det er sikkert noen som har forlatt kirken og funnet seg andre kirkesamfunn, uten at jeg har noen tall på det. Målet er selvfølgelig å holde kirken samlet. Ungdommens kirkemøte skal i oktober behandle en sak om uenighetsfellesskap og hvordan vi kan leve sammen – selv om vi er uenige om noen punkter.

Utfordringer i forhold til egen prestegjerning ser han ikke mange av.

– Nei, i utgangspunktet ikke. Hvis det skulle være noen måtte det bli at jeg er gift med en mann. Men slik er det jo. Jeg kommer ikke til å oppheve vårt ekteskap. Samtidig ønsker jeg å være en sogneprest for alle som bor og søker kirken her i Varteig.

Folkekirken, det største trossamfunnet, religionsfrihet, kvinner og unge inn i representantskap og fortsatt arbeide med utfordringene for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT) – er nøkkelord for sogneprest Thomas.

– Hvor er Den norske kirke om ti år?

– Godt spørsmål. Jeg håper kirken er enda mer åpen og at tallene for vielse, gravferd og dåp går oppover. Kan hende kirken kommer til å tenke annerledes om tidspunktet for søndagens gudstjeneste, svarer Varteigs nye sogneprest Thomas Raadin Iversen, og avslutter:

– Det er et stort behov for gode trygge fellesskap for ungdommer. Her kan kirken ta en viktig rolle. Vi er landsomfattende med mange ressurser og har lang erfaring i å spille på fellesskapet.

[ Debatt: Du ser jo ikke skeiv ut. Hvordan har du sex? ]

Prideleder Hege Hansen: – Fortsatt mange fordommer

Om Den norske kirke og holdningene til legning, sier styreleder Hege Hansen i Fredrikstad Pride:

– Min oppfatning er at Den norske kirke går fremover. Samtidig ser det ut til at det er store forskjeller på hvilken kirke man tilhører, men generelt sett har vi i Pride et godt samarbeid med kirken. De blir også å se i vår parade i Fredrikstad lørdag 19 august.

Hege Hansen er styreleder i Fredrikstad Pride og leder BraNok i Rebellkollektivet, en møteplass for skeive. (Tomm Pentz Pedersen)

– Hva er din kommentar til at det fortsatt er konservative prester som ikke vil vie likekjønnede?

– Jeg ser ikke helt problemet eller forskjellen på å gifte seg med en av samme kjønn, eller motsatt kjønn. Personlig mener jeg kirken enten bør vie alle, eller ingen. At man reserverer seg mot å vie likekjønnede viser fortsatt at det er mange fordommer, og uvitenhet, svarer Hansen.

Pride-leder Hege Hansen har følgende innspill til hvordan Den norske kirke bør gjennomføre endringer tilpasset dagens samfunn:

– Vær bevisst på at alle valg som tas går i riktig retning. Følg samfunnets utvikling, vis medmenneskelighet og forståelse, inviter til regnbuegudstjenester og delta under Pride. Vis tydelig at alle er velkomne som det mennesket man er født til å være.

Hege Hansen minner også om at det i år er kirkevalg.

– Alle som har mulighet bør stemme på hvilken kirke man ønsker å ha i fremtiden, avslutter hun, med følgende hilsen til Varteigs nye sogneprest:

– Lykke til og gratulerer, Thomas Raadin Iversen. Det er bra med synlig mangfold, også i kirken. Folk er folk, uavhengig av legning og kjønnsidentitet.

[ Tidligere sogneprest dømt til seks års fengsel ]

[ Kommentar: Det som kunne blitt en debatt om likestilling, har mest av alt utspilt seg som en giftig kjønnskamp ]