Kirken vil be skeive om unnskyldning med en egen gudstjeneste

På et pressemøte onsdag vil blant annet preses i Den norske kirke, Olav Fykse Tveit, informere om framdriften i kirkens prosess med å be det skeive miljøet om unnskyldning.

Under bispemøtet i mai ble Tveit sammen med biskop i Oslo, Kari Veiteberg og biskop Jon Otto Myrseth i Tunsberg oppnevnt til å danne en arbeidsgruppe som skal planlegge en egen LHBT+-gudstjeneste. Gjennom den vil Den norske kirke be om unnskyldning.

Det er ennå ikke fastsatt når gudstjenesten skal holdes. Det skal legges opp til at landets biskoper skal delta under gudstjenesten.

Den norske kirke kom i februar i fjor med en uttalelse der de erkjente den smerte kirken har påført homofile. Uttalelsen, som ikke var ment som en unnskyldning, kom femti år etter at sex mellom menn ble avkriminalisert.

Den videre prosessen med å be om unnskyldning er en del av en formell prosess mot en forsoning.

– En unnskyldning vil ikke være punktum i arbeidet, men en fortsettelse, skrev Olav Fykse Tveit til Vårt Land etter vedtaket på bispemøtet i mai.

Han sa at bispemøtet mener det er behov for å si tydelig unnskyld til dem som kirken – og især Bispemøtet – har påført skade og smerte. Han fortalte også at håpet er at en unnskyldning vil være et bidrag i det videre arbeidet med å lege sår og skape rettferdighet.

[ – Når Pride begynner, starter folk å spytte på vinduene våre ]

[ Kjell Nordstrøm: – Jeg skjønner ikke hatet mot Pride ]