Tidligere sokneprest dømt til seks års fengsel

Torsdag 22. juni ble dommen mot den tidligere soknepresten lest opp i Østfold tingrett.

Der ble det kjent at den overgrepstiltalte mannen dømmes til seks års fengsel, melder Vårt Land.

Tidligere i juni ba aktor om seks års fengsel for mannen.

Til sammen er det fem fornærmede i saken, deriblant én gutt. Politiet mener mannen truet gutten til å gjøre som han sa. Rent juridisk regnes denne handlingen som en voldtekt.

Mannen erkjente straffskyld for samtlige tiltalepunkter, med unntak av å ha fått to av de fornærmede jentene til å sende ham nakenbilder mot betaling.

I kirka, eller utenfor?

Aktor Martin Gautestad Jakobsen forsøkte flere ganger i rettssaken å koble overgrepene mannen er tiltalt for, til prestegjerningen.

Geolokasjonsdata viser for eksempel at kontoene som er brukt for å kommunisere med barna, er blitt tatt i bruk i mannens tjenestebolig, men også ved kirka og menighetshuset hvor han jobbet.

Den tiltalte svarte at dette måtte være på parkeringsplassen, ikke i selve byggene.

[ Sogneprest til jente (14): – Har du hatt sugardaddy før? ]

La først skyld på gutten, så beklaget han

Under rettssakens tredje dag, torsdag, ble det spilt av et tilrettelagt avhør av en 10 år gammel gutt som den daværende soknepresten hadde kontakt med på Snapchat.

– Han spurte om mange rare ting og tvang meg til å gjøre ting jeg ikke ville, sier gutten i avhøret.

Ifølge gutten skrev mannen at 10-åringen måtte sende ham et nakenbilde, ellers ville han bli kastet ut av Snapchat. Dette var gutten redd for, fordi han trodde det ville føre til at han ble ekskludert fra vennegjengen sin.

Da sa den tiltalte mannen at det ikke var han som tok initiativet, men gutten selv.

Den tiltalte mannen hevdet blant annet at det var gutten som ønsket at mannen skulle sende nakenbilder og benektet at han på noe som helst tidspunkt skal ha truet gutten. I stedet hevdet han at gutten skal ha sendt ham seksuelt innhold helt uoppfordret.

Den daværende soknepresten erkjente kun at han har oppfordret gutten til å fortsette.

– I utgangspunktet var det han som var mest interessert i den seksuelle kontakten, men jeg spilte tilbake på det. Det var alltid han som innledet samtaler. Jeg har sendt bilder nærmest som en kvittering på det han har sendt, hevdet mannen.

På rettens fjerde dag derimot angret mannen seg.

– Det kunne oppfattes som at jeg la skylden på barna. Det var ikke meningen, sa den tidligere soknepresten i Søndre Østfold tingrett.

– Jeg sitter med ansvaret, jeg er den voksne.

[ Sogneprest ba om nakenbilder fra jente med selvmordstanker som var innlagt på sykehus ]

Politiet fant store menger bilder

Da politiet pågrep mannen, fant de store mengder ulovlige bilde- og videofiler. De viser blant annet seksuelle overgrep mot barn og seksualiserte fremstillinger av barn. Materialet omtales som i «det grove sjiktet». Store deler av fjerde dag i retten gikk med til en gjennomgang av dette materialet.

Tiltalte forklarte at i han lengre tid drev en Instagram-konto hvor han hadde kontakt med «en god del utenlandske jenter». Der fikk han ideen om å opprette en konto hvor han la ut bilder han fant på internett og delte materiale som andre sendte til ham. Selv beskriver han denne kontoen «som helt i grenseland».

Han sier at han gjennom Instagram ble introdusert for en chattegruppe der det ble delt bilder og lenker.

[ Rapport viser utstrakt bruk av Instagram blant overgrepsnettverk ]

Den tidligere soknepresten mener at det var gjennom denne gruppen at han fikk tilgang til det grove materialet, som er blant det påtalemyndighetene har siktet ham for.

– Det var forferdelig mye grovt materiale der, innrømmet han i retten mandag.

Han erkjenner at han lastet det ned.

– Jeg har kikket på noe av det, men ikke alt. Det som er der, er svært grovt, svært stygt og svært alvorlig.

Noe av materialet har han selv sortert og lagt i mapper. Tiltalte hevder selv at dette ikke er de mest alvorlige bildene og videoene, men erkjenner at det også er barn på disse filene.

[ Debatt: Sett seksualitet og grenser på timeplanen! ]

---

Dette er saken

I august i fjor oppdager en mor at hennes mindreårige datter skal ha sendt nakenbilder til en voksen mann på nettet mot betaling. Hun anmelder saken.

Da politiet begynner å etterforske forholdet, avdekker de at mannen er sokneprest og familiefar fra Østlandet.

Under pågripelsen av mannen i presteboligen beslaglegger politiet dataenheter som viser seg å inneholde 90 bilder og 1.807 videofiler, som viser seksuelle overgrep mot barn og seksualiserte fremstillinger av barn.

Store deler av dette materialet regnes som «svært grovt».

Etterforskningen avdekker ytterligere tre barn og én myndig kvinne som mannen skal ha betalt for å sende ham nakenbilder og -videoer.

Han er nå tiltalt for nettovergrep mot samtlige av barna, i tillegg til en rekke andre seksuallovbrudd.

Det yngste barnet er en gutt som bare var ti år gammel da soknepresten var i kontakt med ham. Politiet anser dette forholdet som en voldtekt.

Mannen har erkjent straffskyld for samtlige tiltalepunkter, med unntak av å ha fått to av de fornærmede jentene til å sende ham nakenbilder mot betaling.

---