Trenger vi Pride-feiring i Norge?

Juni var Pride-måned og 85.000 mennesker deltok i Pride-paraden som gikk gjennom Oslos gater. Fellesbegrepet skeiv kan brukes om alle som ikke definerer seg som heterofile. Skeive kan i dag blant annet gifte seg i kirken med sin utkårede av samme kjønn og har samme formelle rettigheter som heterofile.

Trenger vi da en egen Pride-måned og Pride-feiring i Norge?

Svaret er ja.

Selv om de formelle rettighetene er på plass er hverdagssituasjonen for skeive ikke like fri som den heterofile majoriteten av den norske befolkningen. Det er flere skeive som har gått ut i sosiale medier og fortalt at de føler seg utrygge når de går hånd i hånd med den de elsker. Andre igjen tør ikke å vise offentlig at de er skeive.

De er redde for stygge kommentarer og redde for å bli utsatt for hatkriminalitet. I Pride-paraden gikk organisasjonen Late Bloomer Ladies, en gruppe for lesbiske og bifile kvinner som har «kommet ut» i voksen alder. Dette viser at det fremdeles er godt voksne mennesker i Norge som bruker lang tid på å tørre å være komfortabel i sin egen seksualitet.

Vi trenger å feire kjærligheten til alle kan føle seg trygge til å elske den de elsker.

En nylig rapport fra politiet viser en sterk økning i anmeldelser som omhandler hatefulle ytringer mot LHBTQ-personer og hatkriminalitet mot skeive. Rapporten viser en økning fra 2002 til 2003 med hele 57 prosent i anmeldte saker hvor seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk er hele eller deler av motivet for hatkriminalitet.

Politirapporten gir en oversikt over anmeldte saker av hatkriminalitet mot skeive og det vises til at det trolig er mørketall og flere som aldri tar steget til å anmelde hatkriminalitet.

Det antas at økningen kan ha sammenheng med terrorangrepet 25. juni i 2022, som rammet det skeive miljøet hardt. London Pub, et av stedene der terrorhandlingene skjedde, har i årevis vært et fristed for skeive.

Et sted hvor skeive har kunne senke skuldrene sine og kunne vise kjærlighet til sine kjære uten å være redd for ubehagelige reaksjoner.

I Norge som er et av verdens tryggeste land å leve i, og et av landene i verden hvor vern av menneskerettigheter står sterkest, er det et paradoks at mange skeive ikke føler at de kan leve like frie liv som sine heterofile medmennesker.

Vi trenger Pride som synliggjør skeive, ufarliggjør det å være annerledes og viser at vi alle i bunn og grunn er mennesker med en rett til å elske den vi vil. Uavhengig av legning.

Pride er en feiring av solidaritet. Solidaritet for alle som ikke tør å vise sin kjærlighet, alle som fremdeles gjemmer seg i skapet i frykt for hvordan omgivelsene vil reagere og i frykt for å være en del av en minoritet hvor du kan bli hatet på grunnlag av hvem du elsker.

Vi trenger Pride så lenge det finnes hat og fordommer mot skeive. Vi trenger å feire kjærligheten til alle kan føle seg trygge til å elske den de elsker.

