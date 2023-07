Dette vet vi om mannen som trolig tar over som sjef for Wagner-gruppen

Russlands president, Vladimir Putin, har nylig kommet med forslag til ny Wagner-leder. Forslaget kom under et lengre intervju med den russiske avisen, Kommersant. Putin foreslo da Andrej Troshev som ny sjef for leiesoldatene i Wagner.

Etter Wagner-gruppens opprør i Russland 24. juni i år, er skjebnen uklar for den nåværende lederen Jevgenij Prigozjin.

Støttet det syriske regimet

Andrej Troshev er pensjonert russisk oberst og blant grunnleggerne og administrerende direktør for Wagner-gruppen, ifølge NRK. Han går under kallenavnet «Sedoj», som betyr «gråhår» på norsk.

Den mulige etterfølgeren har vært direkte involvert i de militære operasjonene til Wagner-gruppen i Syria. Han var spesielt involvert i området Deir ez-Zor. Ifølge Storbritannias sanksjoner fra juni 2022 har han støttet det syriske regimet, var et medlem av en milits, og har undertrykt sivilbefolkningen i Syria.

For sin tjenestegjøring i Afghanistan ble 61-åringen tildelt Sovjetunionens dekorasjon for eksepsjonell tjeneste, skriver det amerikanske nyhetsselskapet CNN.

Uklar skjebne

Det er ikke klart hva som kommer til å skje med nåværende Wagner-leder, Jevgenij Prigozjin, ifølge CNN. Prigozjin hadde angivelig reist til Belarus i eksil etter det væpnede opprøret.

Putin, Wagner-soldatene og Prigozjin skal, ifølge et intervju presidenten hadde med Kommersant, hatt et møte fem dager etter Wagner-gruppens feilslåtte forsøk på opprør mot den russiske militærledelsen. Der skal de ha fått tilbud om å fortsette å tjene Russland, men da i den russiske hæren, skriver nettavisen.

Om møtet faktisk fant sted er omdiskutert. Robert Abrams, en pensjonert amerikansk general, fortalte til ABC News at han trodde møtet var iscenesatt.

– Jeg ville bli overrasket om vi noen gang ser bevis på at Putin har møtt Prigozjin, forteller han.

Hvor Wagner-lederen og resten har oppholdt seg i etterkant har det vært stor usikkerhet rundt. 6. juli skrev VG at Belarus’ president Aleksandr Lukasjenko hadde sagt at den mye omtalte Prigozjin befant seg i Russland.

– Jeg snakket med ham på telefon i går, skal han ha sagt og fortalt at Wagner-sjefen er en fri mann i Russland.

Men ifølge Nettavisen sirkulerer det nå et bilde av Prigozjin på russiske sosiale medier der han angivelig befinner seg i Belarus. Skal man tro meta-dataen er bildet tatt 12. juli i år, men bildets autentisitet er ikke bekreftet.

