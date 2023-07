Kroppspress: – Egentlig er jeg mest forbanna på meg selv

---

Hvem: Karoline Guneriussen (32)

Hva: Kokk og influenser.

Hvorfor: Guneriussen skrev et innlegg i VG meninger, der hun kritiserer hvordan «sommerkroppen» er blitt den nye «normalkroppen».

---

Du skriver på Instagram at du er forbanna på et samfunn som har skapt ordet «sommerkropp». Hvem er det du helt konkret er forbanna på, og hvordan er dette ordet skapt?

– Egentlig er jeg mest forbanna på meg selv som lar meg påvirke til å bli misfornøyd med egen kropp. Jeg har tatt ting veldig personlig. Innlegget i VG kommer fra et Instagram-innlegg jeg delte da jeg var på ferie i London og skulle prøve noen kjoler. Da tok jeg meg selv i å være misfornøyd med egen kropp. Jeg ble så forbanna for at jeg bruker tid på å være misfornøyd. Det er så innmari tullete.

– Jeg tror «sommerkroppen» er noe som har blitt til over tid, fordi det er en type kropp som har blitt «normalen». Denne «normale» kroppen er en slank kropp. Dette idealet blir vist overalt i samfunnet, og det er her ordet har oppstått.

Hvorfor mener du at dette er et samfunnsproblem?

– Jeg mener det fordi jeg merker at det ikke bare er jeg som har negative tanker om egen kropp. Jeg har jo begynt å snakke litt på sosiale medier om kroppspress, og flere tar kontakt på privat melding for å fortelle om sine egne historier. Det er forferdelig! Jeg har ikke ord. Selv er jeg også mor, og jeg er redd for hvor dette er på vei.

Hvordan mener du vi skal bli kvitt dette presset om å ha sommerkroppen, eller bare være slank generelt?

– Jeg tror det er opp til hver enkelt å slutte å ta seg nær av det. Du må selv finne ut hva som er din type sommerkropp. Det er viktig å bli kvitt de negative tankene – og senke forventningene. Fokuser på hva som får deg til å føle deg vel! Da tror jeg ikke at du lar deg påvirke.

Du snakker selv om at du tidligere har hatt negative tanker om egen kropp? Hvordan har du håndtert dette?

– Jeg hadde absolutt mange flere negative tanker om egen kropp enn det jeg har nå. Jeg gikk til coaching for å prate om det med kropp, og det hjalp. Etter det har jeg blitt tryggere på meg selv. Jeg prøver å tenke positivt framfor negativt, og fokusere på andre ting enn hvordan jeg ser ut. Men jeg har fortsatt dager hvor jeg har negative tanker, men da velger jeg heller å fokusere på hvordan jeg er som person og ikke hvordan jeg ser ut. Til syvende og sist er det det, det står på. Kroppen er bare en rustning, ikke så mye mer enn det.

Hvilken oppfordring har du til andre som har negative tanker om egen kropp?

– Det må være å jobbe med eget hode. For meg hjalp det å snakke positivt til meg selv. Jeg var i en periode der jeg var veldig negativ til meg selv, og da ble jeg til slutt utbrent. Da lagde jeg meg en regel om at jeg må snakke like mye positivt som negativt, til meg selv.

Karoline Guneriussen deler ofte personlige erfaringer, til inspirasjon for hennes følgere på Instagram. (Privat)

Hvordan har responsen på innlegget ditt vært?

– Jeg har fått veldig mange private meldinger. Folk kjenner seg igjen. Det har også kommet en del nye følgere. Det er mange som skriver til meg at de ikke vi gå på stranda mer, og det er utrolig trist. For det er plass til alle, uansett hvordan du ser ut.

Over til de faste spørsmålene. Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Hmmm tror det må Mia Törnblom, som har skrevet Selvfølelse Nå.

Hva gjør deg lykkelig?

– Det er å føle seg fri.

Hvem var din barndomshelt?

– Adele! 100 prosent.

Hvilken egenskap skulle du ønske at du hadde?

– Kanskje at jeg var mye mer energisk.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da spiser jeg masse god mat, med masse kalorier. Helst bakst, det er det beste jeg vet.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Det må være noe med barn. Alt med barn ville jeg gått i tog for.

Er det noe du angrer på?

– Jeg angrer på at jeg har brukt så mange år i livet mitt på å være misfornøyd med den jeg er.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Det må være samboeren min, Kristoffer.

