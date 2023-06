Dette kan du spise – hvis du vil følge de nye kostrådene

Forklaringen på det er enkel: Da kan du nemlig ha brukt opp ukas kvote av rødt kjøtt, ifølge ekspertenes nye råd.

Tirsdag ble de nye nordiske ernæringsanbefalingene NNR presentert. De kommer med flere nye råd til hvordan vi bør spise, både for helsas del, men også for miljøets. NNR er et samarbeid mellom nesten 400 forskere, og de råder oss til å spise sånn som dette:

Hovedsakelig plantebasert, med mye grønnsaker, frukt, bær, poteter og helkorn

Rikt inntak av fisk og nøtter

Moderat inntak av meieriprodukter med lavt fettinnhold

Begrenset inntak av rødt kjøtt og fjærfe

Minimalt inntak av prosessert kjøtt, alkohol, og prosessert mat, med mye fett, salt og sukker

Hvor mye kjøtt kan vi spise?

Det har lenge vært het debatt om særlig ett punkt i kostrådene, nemlig hvor mye rødt kjøtt vi bør spise.

Den nye rapporten mener at vi må nesten halvere inntaket av svin, storfe, sau og geit, som alle går under definisjonen rødt kjøtt. De har landet på en anbefaling om 350 gram rødt kjøtt i uka. Det er mindre enn det tidligere rådet på 500 gram.

Så hva betyr det for middagen? Vi ser nå på én til to kjøttmiddager og litt pålegg i uken. Forskning.no viser til at du når 350 gram om du spiser to grillpølser, to kjøttkaker og en skinkeskive på brødskiva. Eller hvis du skal bare skal velge en ting, kan det være:

Under én pakke kjøttdeig (som vanligvis er på 400 gram)

Ca. fem Gilde grillpølser (ti pølser er 600 gram)

58 skiver salami, om du er av den typen som elsker det

Men dette er kanskje ikke like enkelt å se for seg det heller. For flertallet spiser ikke 58 skiver salami i uken.

Den mest populære middagsretten for nordmenn, hver eneste dag, hele uka, var pizza, skrev NRK i 2018. En annen middagsfavoritt er taco. Der er det flere ulike varianter, men for mange er det karbonadedeig som må til.

Det er vanlig å regne 100 gram per person til tacomiddagen, skriver Forskning.no. Så hvis du skal ha en fredagstaco på det jevne og bruker karbonadedeig, har du igjen ca. 250 gram rødt kjøtt den uka.

Sommer er for mange synonymt med grilling, så hvis du slenger en biff som veier rundt 180 gram på grillen, sitter du igjen med 70 gram. Og hvis du pleier å ha to skinkeskiver på brødskiva, har du bare «nok» igjen på kvoten til sju skinkeskiver den uka (ca.).

Plantebasert er godt for kroppen

De nye rådene har for første gang miljøet med i beregningen når de anbefaler et slikt kutt. Det er altså ikke bare helseaspektene som er med i forskningen.

I 2021 skrev Dagsavisen at for hvert 50. gram av rødt kjøtt man spiser, så øker sjansen for hjertesykdommer med ni prosent. Det er heller ikke bare hjertet ditt som gagner av at du reduserer kjøttforbruket. Kreftforeningen skriver på sine hjemmesider at kreftfremkallende stoffer kan dannes når kjøtt stekes eller grilles.

Rune Blomhoff, som ledet komiteen bak den nye kostholdsrapporten, forteller til NRK at det er klare gevinster ved å velge et mer plantebasert kosthold.

– Det klart beste er å ha et plantebasert kosthold og et redusert innhold av animalske matvarer. Det er det som har den største helsemessige effekten, sier han.

GASSGRILL OSLO 20060704: Grilling av kjøtt på gassgrill. Gassgriller kan være brannbomber ved dårlig vedlikehold. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB (Bjørn Sigurdsøn/NTB)

De nye rådene har i flere måneder fått mye oppmerksomhet. Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) har sagt at hun var «veldig skeptisk til prosessen». Hun sa at hun mente at det «polariserer debatten veldig» å komme med råd om hvor mange gram kjøtt du skal spise i løpet av en uke, skrev Aftenposten i april.

Kort tid etter at de nye kostholdsrådene ble lagt fram tirsdag, sa Borchs partifelle og finansminister, Trygve Slagsvold Vedum, til Dagsavisen at han selv ikke vil redusere kjøttforbruket til maks 350 gram i uka.

– Jeg kommer nok til å ha et større kjøttinntak enn de rådene. Så får folk velge sjøl hva de vil spise, sa han.

– Det er selvfølgelig bra med et variert kosthold, presiserer Vedum. Men han vil heller ikke anbefale nordmenn å følge rådene.

– Vettet er jevnt fordel i Norge. Det er kjempefint hvis folk er vegetarianere hvis de har lyst til det. Jeg er glad i kjøtt, jeg er glad i laks, og så får folk velge hva de vil spise sjøl. Vi trenger i hvert fall ikke noen moralsk pekefinger.

