Per Sandberg om mediekjør: – Steinhardt å stå i

– Generelt er mediekjøret steinhardt å stå i, og det har bare blitt tøffere og tøffere. Kravet er et glansbilde av politikere, noe som fører til at flere politikere går på nåler. De tør ikke å ta riktige avgjørelser. Slik får du bare roboter. Jeg mener ikke at politikere skal være fredet, men det må finnes bedre måter å håndtere ting på.

Det sier Per Sandberg, tidligere Frp-nestleder, fiskeri- og justis- og beredskapsminister, til Dagsavisen.

Sandberg forteller selv at på grunn av mediekjøret mot han, har han selv vært i knestående, men han sto opp til slutt.

– Jeg sto opp og kjempet videre

– Jeg mener at hvis man gjør noe dumt, eller tar vanskelige avgjørelser som går galt, så bør man klare å stå i det som toppolitiker. Han må stå opp og møte kollegaer og stå i ubehagelige situasjoner. Det gjorde jeg. Jeg sto opp og kjempet videre, sier han og legger til:

– Det Moxnes har fått er en lett bris i forhold til det andre politikere har fått.

Per Sandberg, her fra 2016. (Terje Pedersen/NTB)

Sandberg sto selv i stormen i 2018, og måtte gå av som fiskeriminister og nestleder i Fremskrittspartiet.

Bakgrunnen for dette var at han hadde vært på ferie i Iran sammen med sin daværende kjæreste Bahareh Letnes. Sandberg informerte ikke Statsministerens kontor om ferieturen, og tok med seg jobbtelefonen til Iran. Det er brudd på sikkerhetsrutinene.

Etter dette ble det kjent at flere andre topp-politikere har også tatt med sin jobbtelefon på utenlandsreiser. Blant annet ble det kjent at nåværende statsminister Jonas Gahr Støre som hadde gått hardt ut mot regjeringen etter brudd på sikkerhetsregler der jobbtelefoner ble tatt med til høyrisikoland, hadde gjort det samme da han besøkte Russland som utenriksminister.

Dette er Moxnes-saken

– Enkelte politikere slipper billigere unna

– Hvordan tror du denne solbrille-saken vil påvirke partiet Rødt i det kommende kommunevalget?

– Det ser ut som Rødts velgere aksepterer tyveri, siden de fleste av dem har vist Moxnes støtte. Men det er klart at vi andre kommer nok ikke til å tro på noe av det Moxnes sier etter dette, mener Sandberg.

Sandberg undrer seg ennå på hvorfor enkelte topp-politikere slipper billigere unna enn andre. Han påpeker at til og med hans daværende kjæreste med iransk bakgrunn ikke slapp unna og ble kalt for spion på sosiale medier.

Flere partikolleger har sagt at de fortsatt har tillit til Rødt-leder Bjørnar Moxnes. Enkelte politiske motstandere har også sagt at nå må kjøret mot Moxnes trappes ned.

– Den enorme empatien Moxnes har fått er vanskelig for meg å forstå. Det er klart at hadde det vært en annen politiker, for eksempel Sylvi Listhaug, så hadde nok utfallet vært et annet, sier han.

Pressetopp: – Voldsomt trykk

Elin Floberghagen, generalsekretær i Norsk Presseforbund, sier til nettstedet Medier24 at solbrille-saken har hatt et voldsomt trykk. Hun oppfordrer derfor mediene til å vise varsomhet.

– Det samlede trykket fra redaktørstyrte medier og sosiale medier er voldsomt. Jeg mener det bør være med i vurderingene hos de redaktørstyrte mediene, sier hun og legger til:

– Jeg skal ikke mene noe om hva det skal munne ut i, men at dette er voldsomt er det ingen tvil om.

Fanny Duckert, professor og psykolog, og psykolog Kim Edgar Karlsen har skrevet boken «I medienes søkelys: Eksponering, stress og mestring». I et intervju med Psykologisk forklarer de hva et voldsomt mediedrev kan føre til:

– Men når mediedrevet blir ensidig og voldsomt, når man mister kontrollen, og fokuset rettes mot deg som person, da kan det bli svært belastende. Selv erfarne folk har beskrevet dette som noe det er nesten umulig å forberede seg fullt ut på. Mange av deltakerne våre ble selv overrasket over hvor hardt det slo inn og brukte uttrykk som «voldtekt», «dolket i ryggen» eller «flykrasj» som illustrasjoner. Dette viser at mediestormen gikk langt utover rammene for hva de var vant til å kunne håndtere.

Lege Kaveh Rashidi reagerer på at så mange har kritisert at Moxnes er sykemeldt:

– La oss være litt voksne nå. Legen fikser sykemeldingen, rettsvesenet fikser straff for tyveri, partiet velger rollen hans i Rødt og velgerne velger skjebnen til Rødt. Er ikke verre enn det, skriver han på Instagram.

Dagsavisen har gitt Moxnes anledning til å kommentere Sandbergs uttalelser.

Her er Moxnes-videoen Dagsavisen har fått overvåkningsvideoen av tyverisaken med Bjørnar Moxnes. Politiet har valgt å frigi videoen fordi de mener den er av allmenn interesse.





Tidslinje for Moxnes-saken

16. juni: Bjørnar Moxnes er på Oslo Lufthavn Gardermoen i forbindelse med en privat reise. Klokken 17.36 blir han tatt for tyveri av et par Hugo Boss-solbriller til en verdi av 1199 kroner.

30. juni: Saken blir offentlig kjent i form av en artikkel fra Romerikes Blad. Moxnes erkjenner forholdene og forteller at han glemte at han hadde med seg brillene ut av butikken. Moxnes bekrefter samtidig at han har vedtatt et forelegg på 3000 kroner. Politiet mener på sin side han stjal med vilje.

30. juni: Senere på kvelden endrer Moxnes forklaring. Han innrømmer at han rev av lappen og la brillene i bagasjen før en vakt kom og spurte om dem.

1. juli: Rødt-lederen holder pressekonferanse i Oslo sentrum om tyveriet. Han beskriver situasjonen som pinlig og beklager hendelsen.

1. juli: Rødt-profilene Mímir Kristjánsson og Sofie Marhaug stiller seg bak Moxnes. Det samme gjør en rekke fylkesledere i partiet.

2. juli: Fylkesleder Kjell Oldeide i Sogn og Fjordane tar initiativ til et hastemøte og mener landsstyret i partiet snarest mulig må ta stilling til om de har tillit til Moxnes. Partisekretær Reidar Strisland avviser at dette er nødvendig, og sier alle han har vært i kontakt med i landsstyret har uttrykt tillit til partilederen.

3. juli: Lokallagsleder i Rødt Nordland, Viktor Stein, tar til orde for at Moxnes må gå av. Tidligere RV-leder Sigurd Allern mener saken vil overskygge politikken ved høstens valg.

3. juli: Rødt melder at Moxnes er sykmeldt fram til 18. juli. Marie Sneve Martinussen tar over som partileder i mellomtiden.

3. juli: Rødt kaller inn til ekstraordinært landsstyremøte i forbindelse med Moxnes’ sykemelding. Martiniussen møter pressen etter møtet og understreker at Moxnes har partiets fulle tillit.

3. juli: VG publiserer en overvåkingsvideo fra butikken som viser tyveriet. Martiniussen forteller til flere medier at hun har sett videoen, men at den ikke endrer situasjonen.

