Mímir Kristjánsson mener Moxnes-kritikken går for langt

– At han har blitt sykmeldt av denne belastningen er ikke det spor rart, skriver Mímir Kristjánsson i en oppdatering på sin Facebook-vegg tirsdag ettermiddag. Han legger til at også sykemeldingen har blitt møtt med hån.

Kristjánsson skriver at det ikke er tvil om at Moxnes har gjort noe galt, i form av at han har stjålet solbrillene og ikke fortalt sannheten. Han skal straffes for dette, noe han har blitt, og Moxnes og partiet må tåle kritiske spørsmål, skriver han.

– Men nå er vi kommet dit at hundretusener av voksne folk sitter og nistirrer på en overvåkingsvideo, for så å lansere hobbypsykologiske teorier om hva som går gjennom hodet på et menneske de overhodet ikke kjenner, skriver Kristjánsson.

Han skriver at saken er oppsiktsvekkende og alvorlig, men presiserer at Moxnes kun er et menneske og etterlyser proporsjoner i saken.

Rødt holdt mandag et hastemøte hvor det ble uttrykt full tillit til partileder Bjørnar Moxnes etter brilletyveri-saken. Moxnes er sykmeldt i drøyt to uker.

[ Skandaleekspert tror Moxnes blir sittende ]

[ Rødt-nestlederen om Moxnes-videoen: – Det ser selvfølgelig suspekt ut ]