Slår ring rundt Moxnes: – Nå får nok være nok

Leder for partiet Rødt, Bjørnar Moxnes, ble tatt for tyveri av solbriller på Oslo lufthavn, Gardermoen i juni. Han innrømmet flausen og sa først at han hadde glemt at han hadde brillene med seg ut av butikken, men endret senere historien sin flere ganger. Det var Romerikes Blad som skrev om denne hendelsen først.

NRK fikk tak i forelegget fra politiet, og i ordlyden der kom det fram at politiet mener han tok brillene med vilje.

Moxnes endret historien sin igjen etter dette, og fortalte at han oppdaget brillene da han kom ut av butikken og at han i panikk rev av prislappen og la brillene inn i bagasjen. Etter en offentlig beklagelse ble det mandag kjent at Moxnes er sykemeldt. Mandag kveld kom Rødt fram til at partiet fortsatt har tillit til Moxnes som partileder.

Noen timer senere la VG ut overvåkingsvideoen som viste hendelsen på Oslo lufthavn.

Mens partikolleger fortsatt har tillit til Moxnes, har det haglet med negative kommentarer om Rødt-lederen i sosiale medier.

Negative Moxnes-kommentarer

Her er noen av kommentarene:

«Hva annet har de to der stjålet før? Aldri i verden om man stjeler på den måten der på et så overvåket sted som OSL hvis man ikke har gjort det før. Sikkert mer stæsj med og uten prislapp hjemme hos han karen der på Nordstrand enn på hittegodsen på Gardermoen».

«Foxy Moxy er ferdig. Toast. Kroppsspråket i denne overvåkingsvideoen er totalt avslørende. Ikke noen distraksjon der, nei. Fullt overlegg. Ta til du blir flau, Bjørnar! ».

Den tidligere langrennsløperen Petter Northug (37) har også tullet med solbrilletyveriet. På sosiale medier tilbyr Northug Moxnes gratis solbriller rett hjem i postkassen.

VGTV publiserte mandag en overvåkningsvideo der Rødt-leder Bjørnar Moxnes angivelig stjeler solbriller på Gardermoen. Moxnes ble sykemeldt mandag. (Jon Eeg/NTB)

– Ta ballen, ikke mannen

Nå får Moxnes støtte fra politiske motstandere, som mener at det er nok nå.

Stortingsrepresentant Tuva Moflag fra Arbeiderpartiet skriver på Twitter at motejournalistikk-saker om «foxy solbriller til under 1199», går over alle støvleskaft.

Hun påpeker videre at det massive kjøret i sosiale medier er tøft å stå i, og at hun håper Moxnes har gode folk rundt seg nå.

– Jeg synes mediedekningen og det øvrige kjøret om «solbrillegate» er ubehagelig nå. Klart den kritiske journalistikken skal dekke dette. Åpenbart, det handler om tilliten til en av våre fremste politikere, som også har hatt en skarp tone mot andre.

Stortingsrepresentant Dagfinn Olsen (Frp) tok til Facebook og skrev:

– Nå tenker jeg at mediene og folk flest har fått skrevet og delt nyheten om Bjørnar Moxnes og solbrillene til det kjedsommelige. Han har «driti på draget» men han er også et menneske og nå får nok være nok.

Det samme gjorde partikollega og stortingsrepresentant Erlend Wiborg på Twitter.

– Ser at flere reagerer på at Moxnes er sykmeldt. Ingen vet grunnen eller hans helsetilstand. Livskriser rammer forskjellig. Ta ballen, ikke mannen. Han fortjener sterk kritikk for det han har gjort, men la hans helsetilstand være en sak mellom han og hans lege.

Tidslinje for Moxnes-saken

16. juni: Bjørnar Moxnes er på Oslo Lufthavn Gardermoen i forbindelse med en privat reise. Klokken 17.36 blir han tatt for tyveri av et par Hugo Boss-solbriller til en verdi av 1199 kroner.

30. juni: Saken blir offentlig kjent i form av en artikkel fra Romerikes Blad. Moxnes erkjenner forholdene og forteller at han glemte at han hadde med seg brillene ut av butikken. Moxnes bekrefter samtidig at han har vedtatt et forelegg på 3000 kroner. Politiet mener på sin side han stjal med vilje.

30. juni: Senere på kvelden endrer Moxnes forklaring. Han innrømmer at han rev av lappen og la brillene i bagasjen før en vakt kom og spurte om dem.

1. juli: Rødt-lederen holder pressekonferanse i Oslo sentrum om tyveriet. Han beskriver situasjonen som pinlig og beklager hendelsen.

1. juli: Rødt-profilene Mímir Kristjánsson og Sofie Marhaug stiller seg bak Moxnes. Det samme gjør en rekke fylkesledere i partiet.

2. juli: Fylkesleder Kjell Oldeide i Sogn og Fjordane tar initiativ til et hastemøte og mener landsstyret i partiet snarest mulig må ta stilling til om de har tillit til Moxnes. Partisekretær Reidar Strisland avviser at dette er nødvendig, og sier alle han har vært i kontakt med i landsstyret har uttrykt tillit til partilederen.

3. juli: Lokallagsleder i Rødt Nordland, Viktor Stein, tar til orde for at Moxnes må gå av. Tidligere RV-leder Sigurd Allern mener saken vil overskygge politikken ved høstens valg.

3. juli: Rødt melder at Moxnes er sykmeldt fram til 18. juli. Marie Sneve Martinussen tar over som partileder i mellomtiden.

3. juli: Rødt kaller inn til ekstraordinært landsstyremøte i forbindelse med Moxnes’ sykemelding. Martiniussen møter pressen etter møtet og understreker at Moxnes har partiets fulle tillit.

3. juli: VG publiserer en overvåkingsvideo fra butikken som viser tyveriet. Martiniussen forteller til flere medier at hun har sett videoen, men at den ikke endrer situasjonen.

