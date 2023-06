Har fått sinte kunder og Mattilsynet på nakken. Nå destruerer de hele varebeholdningen

BERGEN (Dagsavisen): – Bra. Det burde vært destruert allerede da de fikk omsetningsforbud, sier kunde Marianne Karlsen Pywellie.

Forrige måned skrev Dagsavisen at Mattilsynet nedla forbud mot å selge tannblekemiddelet WhiteBright med begrunnelsen mulig helsefare. Årsaken var at de mente det ikke forelå dokumentasjon fra en sakkyndig som garanterte for at middelet var trygt å bruke. I tillegg var pakkene til WhiteBright mangelfullt merket, ifølge tilsynet.

Selskapet som står bak salget av produktet, Confluent AS, var da allerede i full krangel med et stort antall kunder som mente seg lurt inn i et kostbart abonnement de ikke ønsket.

Kaster alt

Etter salgsforbudet kom Mattilsynet på tilsyn. Det resulterte i et varsel om at tilsynet vurderer å kreve destruering av hele varebeholdningen. Dagsavisen har fått avslag på innsyn i varselbrevet.

Men advokat Shumaila Ashraf, som representerer Confluents eier Victoria Fosse og daglig leder Tim Fosse, forteller at de etter varselbrevet besluttet på eget initiativ å destruere varene.

– Mattilsynet har ennå ikke vedtatt destrueringskravet, men mine klienter har tatt avgjørelsen selv. De ønsket først å rette opp i manglende merking, men da det viste seg å ikke være mulig, besluttet de å destruere varepartiet for å gjøre plass til nye varer, sier Ashraf til Dagsavisen.

Shumaila Ashraf er advokat for Confluent AS. (EIE Advokat Lillestrøm)

Hvor mange tannblekepenner som nå vil bli ødelagt og kastet er uvisst.

– Jeg vet ikke hvor stor varebeholdningen er. Men Confluent har avtalt med et godkjent anlegg for utførelse av destruksjon, sier Ashraf.

Fikk ikke hvitere tenner

Karlsen Pywillie er meget fornøyd med siste utvikling.

– Vi vet jo ikke hva som faktisk er i middelet. I annonsene deres hevdet de at det er godkjent og anbefalt av norske tannleger, men så hadde de altså ingen dokumentasjon. Selv kjente jeg ising i tennene etter å ha brukt blekemiddelet. Ikke ble de hvite heller, sier hun.

Marianne Karlsen Pywellie (Privat)

Ifølge henne har hun brukt mye tid på klager og inkassokrav de siste månedene. At Confluent har fått salgsforbud, og nå vil destruerer varelageret mener hun styrker saken hennes. Men hun tror likevel ikke at WhiteBright vil forsvinne fra markedet.

– Jeg tviler på at Confluent gir seg med dette.

– Mistenker feilsending

Og har de heller ikke tenkt til, ifølge advokat Ashraf.

– Dette er absolutt ikke et helsefarlig produkt. Mattilsynet har ikke undersøkt selve blekemiddelet. Men mine klienter synes denne saken er så belastende at de heller vil destruere varelageret og starte på nytt. Denne gangen skal alle formaliteter og dokumentasjon være på plass før salget av blekemiddelet starter, sier hun.

Ifølge advokaten har det også oppstått tvil om produktene kundene har fått virkelig var de samme som Confluent hadde bestilt fra fabrikken i Kina.

– Det er mange selskaper som bestiller tannblekemiddel fra den samme produsenten. Og noen av blekepennene som Mattilsynet var i besittelse av hadde vesentlige forskjeller fra pennene som Confluent selger. De er blant annet påført andre ingredienser og annen emballasje i annen farge. Derfor mistenker vi at Confluent kan ha fått et annet selskap sitt vareparti. Og mine klienter kan ikke stå inne for hva andre selskaper har bestilt.

Selv om Confluent står som avsender på pakkene av også disse pennene, mener Ashraf det ikke beviser noe.

– Det at disse ble sendt sammen med en av Confluents konvolutter beviser ikke at produktene stammer fra dem. Ettersom varene ikke samsvarer med Confluents varer, er det derfor tydelig at dette ikke er deres produkter.

Kunder har fått beskjed om å sende varene de har mottatt i retur, slik at Confluent kan sende dem nye med korrekt merking. Dette vil bli gjort så snart de har de rette varene i hus, ifølge advokaten.

Men Karlsen Pywellie vil ikke ha en ny forsendelse av blekemiddel.

– Hele greia er bare lureri, det har jeg lært nå. Jeg har tenkt å ta saken min videre til Forbrukerklagenemnda.

Millionsalg

I en felles uttalelse til Dagsavisen tidligere i juni skrev Tim Fosse og Victoria Fosse at de ikke hadde gjort noe galt.

– Det er selvfølgelig synd at et fåtall personer velger å føle det slik, men det er svært få av kundene våre som føler det på denne måten. Alle sine følelser er deres egne og vi kan ikke alltid påvirke hva andre velger å føle om ting. Følelser er veldig subjektive og vi må jo bare respektere at alle har sine egne følelser, men samtidig understreke at vi ikke har gjort noe feil. Vi har svært mange fornøyde kunder som nyter produktet og gledelig betaler fakturaene sine.

Confluent AS ble etablert i 2020, og har siden hatt en eventyrlig vekst. Regnskapet fra 2021 viser at de hadde en omsetning på 596.000 kroner og et årsresultat med et underskudd på 440.000 kroner. Året etter mangedoblet de både omsetning og resultat. Da solgte de for 7,3 millioner og fikk et komfortabelt årsresultat på 1,4 millioner kroner.

Det er imidlertid uvisst om selskapet også selger andre produkter enn tannblekemiddel. På WhiteBrights Facebook-side i mars skrøt de av å ha solgt over 40.000.

