Kinesisk millionær kom ikke inn på universitetet for 27. gang

Som mange andre kinesere tok Liang den årlige opptaksprøven, kalt «gaokao», for å komme inn på universitetet. For 27. gang håpte Liang å gjøre det bra nok til å komme inn på universitetet i Sichuan.

– Før jeg fikk resultatet, hadde jeg på følelsen at jeg ikke ville få mange nok poeng til å komme inn, sier han.

Antakelsen slo til. Studiedager på 12 timer var ikke tilstrekkelig for Liang, for nok en gang ble resultatet for dårlig. For første gang på flere tiår lurer Liang på om han noensinne vil klare opptaket.

– Det er vanskelig å si om jeg kommer til å fortsette å øve til gaokaoen neste år, sier han.

Ellers har Liang greid seg godt i livet. Egenhendig har han bygd opp en byggevarebedrift, og han har tjent meget godt. Men drømmen om universitetsutdannelse lar fortsatt vente på seg.

