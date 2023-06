Fikk sparken da sjefen oppdaget den egentlige grunnen til permisjonen

BERGEN (Dagsavisen): I seks år hadde mannen høy tillit fra både arbeidsgiver og kolleger i Bergen kommune. Han jobbet med sårbare mennesker, og ingen hadde noe å utsette på arbeidet han gjorde.

Men ingen på jobben kjente til at han i 2021 ble dømt for familievold. Etter å ha anket saken helt opp til Høyesterett, var det ingen vei utenom å sone fengselsstraffen på ett år og seks måneder.

Fikk studiepermisjon

Mannen var imidlertid klar over at han ikke hadde krav på permisjon fra jobben for å sitte i fengsel. Men han hadde fått plass på et nettbasert studietilbud ved en høyskole, og søkte studiepermisjon fra jobben i ett år. Den fikk han innvilget.

Uten å si et ord om hvor han egentlig var, gikk mannen i gang med soningen og studiene. I to måneder trodde arbeidsgiveren at han var flyttet til hjem til foreldrene i hjembyen, og i full gang med utdanningen.

Men så fikk lederen hans et anonymt tips om dommen. Lederen tok kontakt med domstolen, som bekreftet av dommen var rettskraftig. For å få en forklaring, sendte sjefen flere spørsmål til mannen på e-post, men fikk bare til svar en beskrivelse av hvordan studiene gikk.

Samtidig gjorde mannen det klart at han planla å fortsette i jobben etter endt permisjon.

Soning en privatsak

Men det var ikke aktuelt for kommunen. I et møte mellom dem og mannen ga de uttrykk for at han hadde forledet dem i sin permisjonssøknad. Hadde de visst at han skulle inn og sone for en voldsdom, ville han fått avslag, og mistet jobben.

Det ble også resultatet noen måneder senere, da mannen ble oppsagt. Da gikk mannen til søksmål med begrunnelse at oppsigelsen var usaklig, siden han ikke hadde hatt ugyldig fravær og ikke hadde opptrådt illojalt overfor arbeidsgiver. Soningen var en privatsak, mente han.

«Det er ikke et vilkår for utdanningspermisjon at arbeidstakeren må oppgi hvor han skal befinne seg under permisjonen.» argumenterte advokaten hans da saken var oppe i Hordaland tingrett forrige måned.

– Forledet

Men flertallet av dommerne var ikke enig.

«Saksøkers fremferd overfor arbeidsgiver fremstår som et forsøk på å forlede arbeidsgiver til å innvilge permisjonen.» heter det i dommen.

Samtidig mente retten at voldsdommen heller ikke var forenelig med arbeidsoppgavene han hadde med sårbare mennesker.

Konklusjonen var at mannen hadde begått et grovt tillitsbrudd overfor arbeidsgiver, og at oppsigelsen var saklig.

Et mindretall av dommerne mente imidlertid at tillitsbruddet ikke var grovt og at mannen burde heller blitt omplassert i kommunen.

Men det var flertallets avgjørelse som ble gjeldende og oppsigelsen ble stående. Mannen må også betale kommunens saksomkostninger på 130.000 kroner.

Mens søksmålet har pågått, har mannen fortsatt i stillingen i kommunen. Det er uvisst om han vil anke tingrettsdommen videre til lagmannsretten.

