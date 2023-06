Rapport viser utstrakt bruk av Instagram blant overgrepsnettverk

– Store nettverk med kontoer som ser ut til å være drevet av barn, reklamerer for og selger selvprodusert overgrepsmateriale, skriver forskere på Cyber Policy Center ved Stanford.

De skriver videre at Instagram er den viktigste plattformen for disse nettverkene på grunn av egenskaper som anbefalingsalgoritmer og direktemeldinger. Dette hjelper både kjøpere og selgere.

Wall Street Journal skriver at enkle søk for uttrykkelig seksuelle nøkkelord som refererer til barn, fører brukere til kontoer som reklamerer for overgrepsmateriale med slike nøkkelord.

Kontoene synes å være drevet av barna selv og bruker åpenlyst seksuelle pseudonymer, skriver avisa.

Selv om de ikke åpent sier at de selger slike bilder, viser kontoene fram «menyer» med oversikt over hva slags bilder kjøperne kan bestille. Noen ganger inneholder menyene bestemte seksuelle handlinger.

Forskerne på Stanford fant også tilbud om videoer med selvskading og seksuelle overgrep mot dyr.

– Kan man betale nok, kan man også møte barn fysisk, heter det.

Instagram-eieren Meta har ikke svart på henvendelsene til nyhetsbyrået AFP. Tidligere har de anerkjent problemer med sikkerhetstjenesten sin.

